Spykman defin铆a la Am茅rica mediterr谩nea (Caribe, M茅xico, Colombia y Venezuela) como una zona en que la supremac铆a de EEUU no puede ser cuestionada

El principal geoestratega norteamericano de siglo XX, naci贸 en 脕msterdam, en 1893, y muri贸 en EEUU en 1943. Era de origen holand茅s, aunque hizo sus estudios superiores en la Universidad de California y fue profesor de la Universidad de Yale, donde dirigi贸 el Instituto de Estudios Internacionales, entre 1935 y 1942. Muri贸 todav铆a joven, con 49 a帽os, y dej贸 apenas dos libros sobre la pol铆tica exterior norteamericana: el primero, America麓s Strategy in Word Politics, publicado en 1942, y el segundo, The Geography of the Peace, publicado un a帽o despu茅s de su muerte, en 1944. Dos libros que se transformar谩n en la piedra angular del pensamiento estrat茅gico norteamericano de toda la segunda mitad del siglo XX, y del inicio del siglo XXI.

Nicholas Spykman no fue un cient铆fico, fue un geopol铆tico; y la geopol铆tica no es una ciencia, es solamente una disciplina que estudia la relaci贸n entre el espacio y la expansi贸n del poder, anticipando y racionalizando las decisiones estrat茅gicas de los pa铆ses que ejercen poder fuera de sus fronteras nacionales. Por eso s贸lo existe producci贸n geopol铆tica relevante en las llamadas grandes potencias, y cada una de ellas tiene su propia escuela geopol铆tica, con sus preocupaciones, objetivos y racionalizaciones espec铆ficas.

Tal el caso cl谩sico de la escuela geopol铆tica alemana, de Friederich Ratzel y Karl Haushofer, con sus teor铆as del espacio vital y del pangermanismo, que sirvieron de punto de partida para explicar la necesidad geogr谩fica de la expansi贸n alemana en direcci贸n a la Europa Central y de Rusia/Uni贸n Sovi茅tica. O tambi茅n, como el caso de la escuela geopol铆tica inglesa de Halford Mackinder, con su famosa tesis de que quien controla el coraz贸n del mundo (situado m谩s o menos entre Berl铆n y Mosc煤) controla tambi茅n la isla mundial (Eurasia), y quien controla la isla mundial, controla el mundo. Teor铆a que sirvi贸 de base para justificar la pol铆tica exterior brit谩nica durante todo el siglo XX, y su permanente veto y bloqueo de cualquier alianza entre Alemania y Rusia/Uni贸n Sovi茅tica.

Dentro de esta tradici贸n, no hay dudas que Nicholas Spykman fue el padre de la escuela geopol铆tica norteamericana. 脡l parti贸 de las ideas de Halford Mackinder, pero modific贸 su tesis central: para Spykman, quien tiene el poder mundial no es quien controla directamente el coraz贸n del mundo; es quien es capaz de cercarlo, como los EEUU hicieron durante toda la Guerra Fr铆a, y lo siguen haciendo hasta nuestros d铆as. Spykman escribi贸 sus dos libros antes del ingreso de EEUU en la Segunda Guerra Mundial, y por eso llama la atenci贸n su genial capacidad de prever lo que ocurrir铆a despu茅s de la Guerra, tanto en lo referido a la semejanza entre sus propuestas estrat茅gicas y a la pol铆tica exterior que EEUU adopt贸, efectivamente, durante la segunda mitad del siglo XX en Europa, Asia y Am茅rica.

En 1942, Nicholas Spykman defendi贸 la necesidad de una alianza estrat茅gica y de una hegemon铆a conjunta anglo-norteamericana para dirigir el mundo despu茅s del fin de la Guerra, como de hecho ocurri贸 en San Francisco, en Bretton Woods, y en la formulaci贸n de la Doctrina Churchill-Truman del tel贸n de acero. Adem谩s, Spykman defendi贸 la necesidad de que los EEUU reconstruyesen y protegiesen a Alemania, despu茅s de la Guerra, para facilitar la contenci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, como aconteci贸 durante toda la Guerra Fr铆a. Y defendi贸 tambi茅n la necesidad de reconstruir y proteger al Jap贸n, para enfrentar la amenaza futura de China, que era en la 茅poca el principal aliado asi谩tico de EEUU. Finalmente, Spykman se opuso al proyecto de unificaci贸n europeo, tutelado por los EEUU, y defendi贸 el mantenimiento del equilibrio de poder europeo tutelado por los EEUU, como viene ocurriendo cada vez m谩s tras la ca铆da del Muro de Berl铆n.

Y con relaci贸n a Am茅rica, 驴qu茅 fue lo que previ贸 y propuso Nicholas Spykman? Sobre este punto, llama la atenci贸n el gran espacio que 茅l dedica en su obra a la discusi贸n de Am茅rica Latina, y en particular, a la lucha por la Am茅rica del Sur. 脡l parte de una separaci贸n radical, entre la Am茅rica de los anglosajones y la Am茅rica de los latinos. En sus palabras las tierras situadas al Sur del r铆o Grande constituyen un mundo diferente del Canad谩 y los EEUU. Y es algo desafortunado que las partes de habla inglesa y latina del continente tengan que ser llamadas igualmente Am茅rica, evocando una similitud entre las dos que de hecho no existe (1) En seguida, Spykman propone dividir el mundo latino en dos regiones, desde el punto de vista de la estrategia norteamericana para el subcontinente; una primera, mediterr谩nea, que incluir铆a a M茅xico, Am茅rica Central y el Caribe, adem谩s de Colombia y Venezuela; y otra, que comprender铆a a toda Am茅rica del Sur, debajo de Colombia y Venezuela.

Realizada esta separaci贸n geopol铆tica, Spykman define la Am茅rica mediterr谩nea como una zona en que la supremac铆a de EEUU no puede ser cuestionada. A todos los efectos, se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a EEUU, 聟lo que significa que M茅xico, Colombia y Venezuela (por ser incapaces de transformarse en grandes potencias), quedar谩n siempre en una posici贸n de absoluta dependencia de EEUU (2). Entonces, cualquier amenaza a la hegemon铆a norteamericana en Am茅rica Latina deber谩 venir del Sur, en particular de Argentina, Brasil y Chile, la regi贸n del ABC. En las palabras del propio Spykman: para nuestros vecinos al Sur del r铆o Grande, los norteamericanos seremos siempre el Coloso del Norte, lo que significa un peligro, en el mundo del poder pol铆tico.

Por esto, los pa铆ses situados fuera de nuestra zona inmediata de supremac铆a, o sea, los grandes Estados de Am茅rica del Sur (Argentina, Brasil y, en menor medida, Chile) pueden intentar contrabalancear nuestro poder a trav茅s de una acci贸n com煤n o mediante el uso de influencia de fuera del hemisferio (3) Y en este caso concluye: una amenaza a la hegemon铆a norteamericana en esta regi贸n del hemisferio (la regi贸n del ABC) tendr谩 que ser respondida mediante la guerra (4) De no haber sido hechos todos esos an谩lisis, previsiones y advertencias por parte de Nicholas Spykman, parecer铆an una bravata de algunos de estos populistas latinoamericanos, que inventan enemigos externos y que se multiplican como hongos, seg煤n la idiosincracia conservadora.

—-

Notas:

1.- Spykman, N., America麓s Strategy in Politics, Harcourt, Brace and Company, Nueva York, 1942 (pag. 46).

2.- Idem.pag. 60.

3.- Idem. pag. 64.

4.- Idem. pag 62.

16/12/2007. Traducci贸n para Sinpermiso: Carlos Abel Su谩rez