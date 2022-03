–

De parte de EZLN March 6, 2022 93 puntos de vista

Mar062022

Nie będzie krajobrazu po bitwie (O inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę)

<!–

23654

–>

Szósta Komisja Zapatystowska

Meksyk

Nie będzie krajobrazu po bitwie

(O inwazji rosyjskich wojsk na Ukrainę)

2 marca 2022

Do sygnatariuszy Deklaracji za życiem:

Towarzyszx i rodzeństwo:

Przekazujemy wam nasze słowa i myśli o aktualnych wydarzeniach na obszarze zwanym Europą:

PO PIERWSZE: Jest siła najeźdźcza, armia rosyjska. Po obu stronach toczy się gra o interesy wielkiego kapitału. Przez urojenia jednych i chłodne kalkulacje drugich cierpią mieszkańcy Rosji i Ukrainy (i być może wkrótce innych okolicznych i dalszych obszarów). Jako zapatyści nie popieramy ani jednego, a ni drugiego państwa, ale tych, którzy walczą o życie przeciwko systemowi.

Gdy niemal 19 lat temu rozpoczęła się międzynarodowa inwazja na Irak pod przewodnictwem wojsk amerykańskich na całym świecie protestowano przeciwko tej wojnie. Nikt rozsądny nie uważał, że sprzeciw wobec inwazji oznacza opowiedzenie się po stronie Saddama Husajna. Obecnie sytuacja jest podobna, choć nie jednakowa. Ani Zełenski ani Putin. Powstrzymać wojnę.

PO DRUGIE: Różne rządy stanęły po jednej lub drugiej stronie, robiąc to z powodu kalkulacji ekonomicznych. Nie kierują się nimi żadne wartości humanitarne. Dla tych rządów i ich „ideologów» istnieją interwencje-inwazje-zniszczenia dobre i złe. Te dobre to te, dzięki którym realizują swoje cele i te złe to te przeciwne. Poklask dla zbrodniczych wymówek Putina mających usprawiedliwić inwazję wojskową na Ukrainę zmieni się w lament gdy, tymi samymi słowy, usprawiedliwi się inwazję na inne ludy, których działania są sprzeczne z interesami wielkiego kapitału.

Najadą inne krainy aby ocalić je od „neonazistowskiej tyranii» albo skończyć z sąsiednimi „narkopaństwami». Powtórzą wówczas słowa Putina: „zdenazyfikujemy» (czy coś podobnego), mówić będą o „zagrożeniu dla ich krajów». I wówczas, jak mówią nam nasze towarzyszki w Rosji: „»rosyjskie bomby, rakiety, kule lecą ku Ukraińcom i nie pytają ich o poglądy polityczne ani o język, jakim mówią», zmieni się tylko „narodowość» jednych i drugich.

PO TRZECIE: Wielki kapitał i jego „zachodnie» rządy przyglądały się, czasami ochoczo, gdy sytuacja ulegała pogorszeniu. Następnie, gdy rozpoczęła się inwazja, czekały, by zobaczyć, czy Ukraina stawi opór i wyliczając, jakie skutki będzie miał ten czy inny wynik wojny. Jako że Ukraina walczy, to zaczęły wysyłać „pomoc», za którą wystawią jeszcze faktury. Putin nie jest jedynym, którego zaskoczył ukraiński opór.

Na wojnie zyskają przede wszystkim wielkie koncerny zbrojeniowe i wielki kapitał, który widzi szanse na zdobycie, zniszczenie i odbudowę terytoriów, czyli pozyskanie nowych towarów i rynków zbytu, zrobienie z ludzi swoich konsumentów.

PO CZWARTE: Zamiast przyglądać się temu, co szerzą środki przekazu i sieci społecznościowe obu stron, temu, co obie przedstawiają jako „wiadomości» i „analizy» czy temu, co głoszą pojawiający się nagle wszędzie tak zwani eksperci od geopolityki wzdychający za Paktem Warszawskim i NATO, postanowilxśmy poszukać i spytać tych osób, które, tak jak my, poświęcają się walce o życie w Ukrainie i Rosji.

Po wielu staraniach udało nam się uzyskać kontakt z naszym rodzeństwem w oporze i buncie zamieszkujących regiony zwane Rosją i Ukrainą.

PO PIĄTE: Podsumowując, osoby te, działające pod symbolizującą wolność literą A, nie poddają się: w oporze w Donbasie, w Ukrainie i w buncie na ulicach i wsiach Rosji, mimo aresztowań w Rosji za protestowanie przeciwko wojnie, mimo morderstw popełnianych przez rosyjskie wojska w Ukrainie.

Jednoczy ich wzajemnie i ich razem z nami nie tylko sprzeciw wobec wojny, ale także odmowa podporządkowania się rządom, które uciskają ludzi.

Pośród zamieszania i chaosu po obu stronach, trzymają się swoich przekonań: walki o wolność, odrzucenia granic i państw narodowych i ucisku, który zmienia tylko flagi.

Naszym obowiązkiem jest pomagać na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Słowo, obraz, piosenka, taniec, uniesiona pięść czy przyjacielski uścisk, choćby z dalekich stron, również stanowią wsparcie, które podtrzymuje ich ducha.

Opór to wytrwanie i przezwyciężenie. Wspieramy nasze rodzeństwo w oporze, czyli w walce o życie. Jesteśmy im to winni i winni jesteśmy to samym sobie.

PO SZÓSTE: Z uwagi na powyższe, wzywamy całą Sexta Nacional i Internacional, aby, odpowiednio dla swoich kalendarzy, regionów i trybów działania manifestowała przeciwko wojnie, wspierając osoby z Ukrainy i Rosji, które walczą na swój sposób o wolny świat.

Wzywamy też do finansowego wsparcia oporu w Ukrainie, przekazując środki w sposób, o jaki nas poproszą.

Szósta Komisja EZLN sama także przekaże odrobinę wsparcia tym w Rosji i Ukrainie, którzy walczą przeciwko wojnie. Wspólnie z naszymi kontaktami w SLUMIL K´AJXEMK´OP zamierzamy także stworzyć fundusz ekonomiczny na rzecz wsparcia oporu w Ukrainie.

Bez wahania krzyczymy i wzywamy do krzyczenia i żądania: wojsko rosyjskie, precz z Ukrainy!

-*-

Należy natychmiast powstrzymać wojnę. Jeśli będzie trwać i, jak można się spodziewać, eskalować, to być może nikt już nie zobaczy krajobrazu po bitwie.

Z gór na południowym wschodzie Meksyku,

Subcomandante Insurgente Moisés. SupGaleano.

Szósta Komisja EZLN.

Marzec 2022.

No hay comentarios todavía.