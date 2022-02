Un nav铆o-plataforma petrolero con capacidad para producir y almacenar 2 millones de barriles de crudo exploto al suroeste de Warri, Nigeria. Hasta el momento se reportan diez trabajadores desaparecidos. La explosi贸n se produjo el mi茅rcoles y todav铆a no se sabe el da帽o ambiental que ha provocado el vertido de petr贸leo en las costas. Por ANRed

芦La causa de la explosi贸n est谩 siendo investigada (鈥) En este momento, no se han reportado a煤n muertes, pero podemos confirmar que hab铆a 10 tripulantes a bordo del barco antes del incidente禄, comunic贸 la empresa.

La explosi贸n se produjo a primera hora del mi茅rcoles y como se observa en los videos que circulan por redes sociales, las llamas consumieron al nav铆o-plataforma 芦Trinity Spirit禄, que estaba situado en la terminal petrolera de Ukpokiti, en el Delta del N铆ger. Con una capacidad de procesamiento de 22.000 barriles al d铆a y de almacenar 2 millones, seg煤n la informaci贸n facilitada en el portal web de SEPCOL, el Trinity Spirit es un buque de tipo FPSO (siglas en ingl茅s de Producci贸n, Almacenamiento y Descarga Flotantes).

