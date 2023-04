–

De parte de Kurdistan America Latina April 24, 2023 99 puntos de vista

El camino a Alepo desde Rojava es un camino de salvoconductos y demoras. La zona controlada por los kurdos termina en un barril pintado con los colores de Siria y una imagen del actual presidente de facto, Bashar Al Assad, con anteojos, se帽alando con el dedo a quien lo mira. Controles cada media hora revisan las mochilas. El chofer advierte antes de subir: 鈥淟leven consigo las cosas de valor, porque varias cosas desaparecen luego de ser revisadas por los soldados sirios鈥.

En el camino, una hilera de camiones y ambulancias estacionadas detiene el tr谩nsito. Son de Heyva Sor Kurdist谩n (Cruz Roja Kurda). Dicen que est谩n hace d铆as varados, que el r茅gimen sirio no les permite cruzar medicinas, frazadas y alimentos hacia los lugares controlados por la administraci贸n aut贸noma kurda: el barrio Sheik Massoud, en Alepo, y la regi贸n de Sheba, hacia el noroeste de Siria, delimitando con Turqu铆a.

La camioneta va cargada hasta el tope. Voy acompa帽ado de un periodista estadounidense que habla perfecto kurdo. En el camino, un joven aprovecha un descanso para contarnos que es soldado de la revoluci贸n, pero nos pide que no digamos nada. Hace cinco a帽os que no ve a su familia y est谩 volviendo para saber si siguen vivos despu茅s del terremoto. Le pregunto por qu茅 no los llam贸 antes y me dice: 鈥淣o tienen tel茅fono, son pobres del campo, no s茅 con qu茅 me encontrar茅 cuando llegue鈥. Quiere saber sobre nuestros pa铆ses, nos pregunta desde c贸mo est谩n construidas las casas hasta si hay revoluci贸n en donde vivimos.

鈥斅縃ay guerra en Argentina?鈥 arremete, curioso, y cuando le digo que no, responde:

鈥擰u茅 bueno, qu茅 hermoso.

Los dos terremotos de 7,8 y 7,5 grados que azotaron Turqu铆a, Siria y parte de Kurdist谩n ya fueron considerados por la ONU como una de las cat谩strofes m谩s grandes de los 煤ltimos tiempos. M谩s de 50.000 fallecidos y decenas de miles de heridos, sin contar las m谩s de 20 provincias afectadas ediliciamente.

Del total, m谩s de 5.000 muertos y m谩s de 10.000 heridos pertenecen al territorio sirio, que est谩 dividido de forma muy compleja. Afrin, que pertenece a la regi贸n kurda, fue invadido por Turqu铆a en 2018 y hoy gobierna su aliado, el Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), acusado de estar compuesto por miembros de Al Nusra y de tener fuerte participaci贸n en el resurgimiento del ISIS. En Idlib, la zona m谩s afectada, gobierna el mismo ejercito yihadista, en una batalla constante contra el gobierno sirio. Esta regi贸n, antes del terremoto estaba considerada una de las m谩s complicadas para la supervivencia de las personas: seg煤n Naciones Unidas, unos 2,7 millones de personas ya depend铆an de la ayuda exterior. Despu茅s del terremoto, el desastre es dif铆cil de adjetivar. Y Alepo y Sheba, dos zonas gobernadas por el r茅gimen sirio en su mayor铆a, pero que en su interior cuenta con zonas de administraci贸n aut贸noma impulsada por los kurdos, que buscan sostener islas de autonom铆a.

Llegamos a Alepo. Hacemos unos kil贸metros hasta dar con una peque帽a bandera de la milicia kurda YPG (Unidades de Protecci贸n del Pueblo) puesta sobre una barrera. La levanta un soldado con una mano, mientras nos hace una se帽al en V con la otra. Estamos dentro del barrio kurdo Sheik Masud. Nos atiende otro soldado con una sonrisa enorme y nos dice: 鈥淗ow are you?鈥 a los gritos. En su televisor aparecen diferentes im谩genes de Abdullah 脰calan, el ide贸logo te贸rico-pol铆tico de la revoluci贸n, detenido por Turqu铆a hace 25 a帽os. La respuesta en espa帽ol lo sorprende y dice: 鈥淗emingway pirtuk antifascist鈥, refiri茅ndose al 茅pico libro Por qui茅n doblan las campanas. Al decirle que soy de Argentina devuelve un 鈥溌essi!鈥, y felicita por el Mundial levantando el pu帽o, situaci贸n que se va a repetir en cada encuentro.

Mientras esperamos para que nos den direcciones de los lugares del municipio y hospitales, le preguntamos c贸mo est谩 la situaci贸n en el barrio:

鈥擜ntes est谩bamos bien, logramos organizarnos a pesar del embargo, pero ahora con el terremoto todo es m谩s dif铆cil. Muchas familias del barrio fueron afectadas y no tenemos insumos. Los compa帽eros de Rojava nos quisieron enviar materiales pero quedaron varados, el r茅gimen no nos deja pasar medicinas, comida y abrigo, que son necesarios en este momento. En vez de brindarnos ayuda, el r茅gimen nos pone obst谩culos. Como siempre pasa con los kurdos, somos los olvidados del terremoto.

鈥擜ntes del terremoto la situaci贸n era complicada para nosotros鈥攄ice Sarah Sino, la co-presidenta del municipio de Sheik Masud鈥. La revoluci贸n que hicimos en el 2012 busca que todos los pueblos podamos ser uno, trae la medicina para la enfermedad que tanto afecta a la sociedad.

El barrio tiene muchas historias de su origen. Una de ellas es que fue primeramente habitado por armenios luego del genocidio y que, a partir de 1936, comenzaron a vivir los kurdos. Luego de que en 2018 Turqu铆a invadiera Afrin, el barrio creci贸 en su n煤mero de kurdos debido a que todas las personas huyeron hacia Sheik Masud y las otras zonas controladas por la administraci贸n aut贸noma dentro de territorio sirio: Sheba y Tell Riffat. Estas tres islas aut贸nomas tienen a su alrededor a Turqu铆a, Siria y a los yihadistas del Ej茅rcito Nacional Sirio; viven literalmente entre enemigos.

Sino habla con cierta calma:

鈥擭o fue f谩cil todos estos a帽os construir un barrio aut贸nomo de 300.000 personas. Tuvimos a ISIS, tuvimos los cohetes, tuvimos el r茅gimen, nuestros edificios atestiguan tantos a帽os de guerra y no es f谩cil vivir aislado, con tus enemigos bloqueando el acceso de todo, todo el tiempo. A partir del 2018 se intensific贸 el bloqueo con el r茅gimen sirio y no nos permiten pasar comida, medicinas, combustible, sabiendo que en el invierno sin combustible puedes morir de fr铆o.

A ese universo de escombros, ahora se suman las destrucciones ocasionadas por el terremoto. Sin alguien que conozca el barrio es dif铆cil distinguir si cada edificio est谩 destruido por el terremoto o por una bomba de algunos de sus enemigos. Carpas y carpas por toda la ciudad con el logo de UNHCR, la agencia para refugiados de Naciones Unidas. Casas a las que les faltan pedazos, edificios desalineados, balcones ca铆dos.

鈥淟as casas no terminan de caer鈥, pero toda la ciudad est谩 con miedo y prefiere dormir afuera, pasar fr铆o y no morir aplastada por los escombros. El terremoto no ha afectado como en otros lugares pero, denuncia Sino, sintetiza todos los problemas anteriores: a帽os de guerra, bloqueo econ贸mico, discriminaci贸n 茅tnica.

No hay personas bajo los escombros en Sheik Masud, los muertos no se cuentan en miles, pero las familias perdieron sus casas y no tienen d贸nde ir. Las personas improvisan carpas con nylon frente a sus casas, o se acercan al municipio pidiendo un lugar seguro. Hay grandes carpas de la administraci贸n aut贸noma que albergan, a veces, 20 familias cada una, con una estufa a le帽a en el medio y ni帽os corriendo por todo el lugar. 鈥淭irs鈥 es miedo en kurdo, es la palabra que m谩s se escucha cuando entrevistamos a las familias.

鈥擯erdimos nuestra tierra, nuestra casa y nuestra cultura cuando Turqu铆a ocup贸 Afrin. Vinimos ac谩, intentamos reconstruir otra vida, y ahora la volvimos a perder, estamos ac谩, solo tenemos una manta, nuestras cosas ya no est谩n y la situaci贸n parece que no va a mejorar鈥攄ice Sosdar, una mujer kurda que se encuentra en una de las carpas con sus hijos.

400 familias dejaron sus casas y buscaron un espacio por las calles, intentando calentar sus noches con un fuego encendido y unas pocas frazadas. Cerca de 4.000 personas se desplazaron hasta Sheba y Tell Riffat a vivir en casas de familiares o campos de refugiados. En esa zona, el terremoto afect贸 menos y se sienten m谩s seguros all铆 por si el suelo vuelve a temblar.

Fatma Heydar, quien co-dirige el municipio con Sino, dice:

鈥擳odo el dinero que Europa envi贸 para Afrin (el segundo lugar m谩s afectado en Siria) no lleg贸. Nosotros creemos que eso lo van a utilizar para comprar armas. Porque en ese territorio ocupado por Turqu铆a ahora est谩 al mando Al Nusra, est谩n las fotos que lo comprueban recibiendo donaciones a su comandante de Sult谩n Murad 鈥攜 enojada dice: El estado turco va a utilizar esta situaci贸n para seguir cambiando demogr谩ficamente la zona de Afrin y Tell Rifat, para terminar de eliminar a los kurdos que est谩n ah铆 y traer a personas que simpaticen con ellos. Por eso, ataca los lugares que ataca, mientras las personas est谩n vulnerables con el terremoto.

Una ronda de t茅, que es agradecida por todos, la interrumpe. El edificio no tiene calefacci贸n y el brebaje caliente amaina el fr铆o. Sigue:

鈥擳rabajamos 24 horas sin descanso, es continuo y no vamos a parar hasta que vayamos solucionando todos nuestros problemas, limpiando, arreglando, viendo que todos tengan comida, y as铆 poder atender a todos como podamos. Cuando sucedi贸 el terremoto, enseguida nos reunimos todas las comunas y todos los espacios de autogobierno para pensar qu茅 necesidades eran m谩s urgentes, evaluar qu茅 edificios tienen peligros de derrumbe y cu谩les no, intentar un plan de ubicaci贸n y cuidado para las personas que estaban en la calle.

El 24 de febrero, el comit茅 econ贸mico del barrio estaba realizando un control de edificios cuando al subir al auto una bomba deton贸: uno de ellos muri贸 y dos resultaron heridos. El acto est谩 siendo investigado como terrorismo.

Sino, su colega, retoma:

鈥擭osotros empezamos a reparar algunas construcciones para que las familias puedan volver, pero es dif铆cil porque no tenemos herramientas ni los suministros, no nos dejan pasar nada en la frontera y tenemos que abandonar todo lo que vamos arreglando cuando no tenemos el material que necesitamos. Solo tenemos la fuerza de la gente.

Su tel茅fono no para de sonar interrumpiendo la entrevista, y nos pide disculpas: 鈥淟a cruz roja siria quiso acercarse a ayudar a las familias del barrio que estaban afectadas por el terremoto, pero los soldados del r茅gimen nos pidieron dinero para permitir que pasen, y nosotros no podemos darle dinero a ellos sabiendo que ya recibieron ayuda con aviones de diferentes pa铆ses, como Rusia, Ir谩n, Irak, Arabia Saudita, y que de toda esa ayuda no nos dieron nada para los afectados del barrio. El gobierno de Siria nos exige que todo el apoyo que nos env铆an a nosotros pase primero por ellos, y c贸mo vamos a confiar si ya no lleg贸 nada de lo que enviaron鈥.

Un d铆a despu茅s nos enteramos de que la ayuda de la Cruz Roja siria pudo ingresar.

鈥擜qu铆 hay otra ideolog铆a, hay democracia, hay solidaridad, en los otros barrios tienen otra manera de pensar, las personas solo trabajan por dinero. No tenemos dinero, no tenemos especialidad t茅cnica, no tenemos nada de lo que necesitamos para el desarrollo, no hay tecnolog铆a, no hay medicina, pero tenemos la organizaci贸n que hace que todo sea diferente. Que las mujeres tengan su lugar de manera activa cambi贸 todo, fue una de las mejores cosas de la revoluci贸n. Y cuando hacemos las cosas mal, el pueblo tiene su espacio para criticarnos y ayudarnos a transformar鈥 cierra Sino.

鈥淓so nunca lo vamos a saber鈥

El Khaled Fajer es el 煤nico hospital para 300.000 personas en Sheik Masud. Dentro de 茅l, trabajan 37 doctores y 62 enfermeros que tienen lugar para recibir 41 pacientes al mismo tiempo. Dentro de la sala de reanimaci贸n hay dos personas, y tres camas vac铆as. Nos dicen que una sola m谩quina funciona, las dem谩s est谩n da帽adas. Al salir, un enfermero nos muestra dos ambulancias y un cami贸n peque帽o.

鈥擫as dos ambulancias no recuerdo cu谩ndo fue la 煤ltima vez que funcionaron. Nuestra ambulancia ahora es el cami贸n, es una situaci贸n que nos enoja mucho, reclamamos a nuestra organizaci贸n aut贸noma que haga algo, pero sabemos que es dif铆cil por el bloqueo ingresar una ambulancia nueva鈥 dice el oftalm贸logo Halil Admed, quien est谩 encargado de llevar adelante el hospital.

Admed vivi贸 algunos a帽os en Rusia y luego se instal贸 en este barrio kurdo d贸nde est谩 casado y tiene tres ni帽os. Su mirada tiene la mezcla de cansancio, resignaci贸n y sabidur铆a que traen muchos doctores que trabajan en territorios dif铆ciles.

鈥擡s una situaci贸n dif铆cil, la mayor铆a de refugiados cuando vinieron de Afrin dejaron sus cosas, vinieron sin nada, son pobres de la guerra, nosotros no podemos pedirles dinero, por eso en el hospital no les cobramos nada. A los que s铆 tienen, les pedimos una colaboraci贸n para ayudar a sostenernos.

Un bostezo lo interrumpe, cierra los ojos, hace una pausa y sigue:

鈥擫a situaci贸n es muy pesada, es dif铆cil trabajar as铆, no hay medicina, no hay los anest茅sicos y narc贸ticos que necesitamos. La mayor铆a de las personas afectadas ten铆an fracturas y no ten铆amos las medicinas para tratarlas. El problema m谩s grande que tenemos es que las personas no pueden regresar a sus casas y pasan fr铆o, y el r茅gimen no nos permite ingresar mantas y combustible para que las personas est茅n calientes ni la medicina para calmar el dolor.

El primer terremoto dej贸 en Sheik Masud 22 muertos y 250 heridos. Cinco personas murieron de fr铆o 48 horas despu茅s, dos de ellos eran beb茅s reci茅n nacidos. Cuando le preguntamos si las personas que murieron de fr铆o podr铆an haberse salvado si el bloqueo no existiese, suspira lamentando, y responde:

鈥擡so nunca lo vamos a saber.

鈥淣o hay doctores que sepan curar el miedo鈥

Komingue le llaman al espacio que re煤ne a seis comunas que trabajan activamente en el barrio. Est谩n reunidas evaluando qu茅 hacer ante tantas personas que est谩n fuera de sus casas. Llegamos en el momento de una enervada discusi贸n de c贸mo solucionar los problemas de las personas que a煤n est谩n durmiendo en carpas de nylon.

鈥擲on los primeros periodistas de afuera, parece que nosotros no importamos鈥 dice Rojda, una de las l铆deres de una de las comunas.

Actualmente, y desde hace muchos a帽os, el r茅gimen sirio no permite visas para periodistas de Occidente, como parte del cerco medi谩tico. En las regiones controladas por el Ej茅rcito Nacional Sirio, directamente los periodistas ni prueban ingresar.

Halil Ahin tiene su tienda abierta, adentro dos j贸venes cosen jeans y los apilan en el suelo: es una peque帽a f谩brica de ropa. Cuando llegamos, est谩 fumando afuera y lo primero que hace es se帽alar la casa derrumbada que est谩 enfrente. Entre los escombros aparecen y desaparecen gatos, los 煤nicos que no temen seguir viviendo ah铆.

鈥擳rabajaba aqu铆 en la tienda conmigo, muri贸 aplastado y su mujer y cuatro hijos se fueron a los campos de refugiados de Sheba. Se llamaba Farrokh Halvan Yusep y ten铆a 56 a帽os.

Cuando Ahin termina de hablar, una mujer nos invita a pasar a su casa en un tercer piso, y subimos sin preguntar mucho. 鈥淭al tal鈥 nos dice en 谩rabe para que pasemos a la pieza de su hermano.

Hamed tiene 23 a帽os, tambi茅n trabajaba en la f谩brica de telas: desde que sucedi贸 el primer terremoto del 6 de febrero, perdi贸 el habla, sus ojos se desviaron y permanece escondido debajo de una frazada. Su hermana dice: 鈥淣o sabemos qu茅 hacer, no podemos hacer nada con 茅l, no hay doctores que sepan curar el miedo aqu铆鈥.

鈥淣o hay padre, ni dinero ni medicina鈥

鈥淣o hay padre, ni dinero ni medicina鈥, dice la madre de Rojpalin, una ni帽a kurda que tiene parte de su cuerpo paralizado desde la muerte de su padre en la guerra de Afrin. Luego de que Turqu铆a ocupara su tierra, tuvieron que desplazarse a Sheik Masud, a una casa en la que viv铆an con su madre y hermanas hasta que el terremoto la dej贸 en peligro de derrumbe.

鈥擡s solo miedo, dicen los doctores, tiene un shock psicol贸gico que se agrav贸 con el terremoto鈥 explica desesperada su madre y sigue: La medicina que necesita no ingresa por el bloqueo del r茅gimen sirio, tampoco puede ingresar tecnolog铆a para que hagamos mejores estudios. Intentamos con una silla de ruedas, pero ella no puede flexionar la cadera, solo puede estar acostada o parada sobre un pie鈥.

Cuando el terremoto puso en peligro sus vidas, la madre de Rojpalin tuvo que alzarla y correr hacia afuera hasta encontrar un sitio donde poder acostarla.

Rojphalin y familia ahora conviven con muchas familias dentro de una de las aulas de una escuela.

鈥淢谩rtir Abashin Denhat鈥 es una escuela primaria que aloja a 500 personas desde el primer terremoto; algunas pasan el d铆a y otras solo vienen a dormir. En la entrada hay un mural que dice en kurdo: 鈥淟a revoluci贸n de la lengua es la revoluci贸n de la existencia鈥. Uno de los objetivos m谩s importantes para el proyecto revolucionario fue que todo el pueblo reaprenda su lengua original, que hab铆a sido prohibida por los distintos reg铆menes.

Las personas, al ver que ingresamos, hacen una ronda y nos cuentan sus problemas, se turnan para contar su situaci贸n, los reclamos son parecidos: 鈥淵a perdimos todo en Afrin y ahora otra vez el Estado turco y el Estado sirio quieren acabar con los kurdos鈥. Aclaramos varias veces que solo somos periodistas; no les importa, quieren ser escuchados, quieren hacerlo en su lengua ahora que pueden.

鈥擭o podemos seguir viviendo, no todo se cay贸, pero mucho s铆 y se puede seguir cayendo, no queremos morir ah铆. Nuestros hijos tienen hambre, no tenemos lugar donde ir, estamos aqu铆 porque los compa帽eros nos abrieron la escuela, pero no tenemos nada, no recibimos nada de Siria, no tenemos frazada, hace fr铆o y no tenemos con qu茅 taparnos. Demandamos al pa铆s que si no nos van a ayudar al menos permita que nos ayuden鈥 dice Denhat, mientras toda la ronda asiente con la cabeza.

Las carpas no pueden derrumbarse

El 20 de febrero un nuevo terremoto de 6,4 grados tuvo su epicentro en la ciudad turca de Hatay. En Alepo, donde nos encontr谩bamos, hubo solo dos ni帽os heridos que se fracturaron al intentar escapar de sus casas.

Al otro d铆a temprano, un joven chofer que nos lleva desde Alepo hacia Sheba nos pregunta de d贸nde somos. Le decimos y cuando le preguntamos de d贸nde es, responde:

鈥擠e Afrin.

鈥斅縑iniste solo o con tu familia?

鈥擬i familia no quiso abandonar su tierra y se qued贸 a pesar de la guerra.

鈥斅緾贸mo est谩n con esta situaci贸n?

鈥擳odos murieron en el terremoto del 6 de febrero.

***

Alrededor de 4.000 personas se desplazaron desde Alepo a Sheba luego del primer terremoto. Un grupo grande de personas lleg贸 al campo la ma帽ana siguiente del segundo se铆smo, que ocurri贸 el 20 de febrero.

En la entrada del campo hay personas amontonadas con peque帽as bolsas de ropa y el combo de colchoneta y frazada que entregan antes de asignar una carpa.

Los campos de refugiados administrados por los kurdos son peque帽as ciudades con sistemas de autogobierno. Existen espacios de mujeres, de educaci贸n, de autodefensa, de cultura, etc. El espacio de administraci贸n es una peque帽a carpa donde una de las coordinadoras, Agri, nos recibe. Ella lleva el nombre de una ciudad del norte de Kurdist谩n, y nos dice orgullosa: 鈥淯na de las ciudades m谩s hermosas鈥.

鈥擡n Sheba hay cinco campos de refugiados, que albergan entre 25.000 y 30.000 personas. La mayor铆a de ellos se crearon despu茅s de que Turqu铆a haya ocupado Afrin.

鈥擠esde el terremoto llegaron desde Alepo a todos los campos cerca de 4.000 personas鈥 dice Agri, y a帽ade:

鈥擧ay entre cuatro y seis familias por cada carpa, que est谩 dise帽ada para que viva una familia. De repente conviven 25 personas que no se hab铆an conocido antes en un espacio peque帽o, con muchas necesidades, con ni帽os.

Al preguntarle si estaban recibiendo ayuda de la ONU, refiri茅ndonos a las carpas con los logos que hab铆amos visto en toda la ciudad, se r铆e y dice: 鈥淓sas lonas las tenemos de antiguas ayudas de a帽os de guerra. Ahora no recibimos nada de nadie, estamos totalmente abandonados. Unicef solo ingresa agua todos los d铆as, es lo 煤nico, y no la suficiente. Las personas no tienen gas para cocinar, no hay combustible, el r茅gimen no permite que nos ingrese nada y las ONG se alinean a los Estados鈥.

Hemina Mamo est谩 rodeada de sus nietos: 鈥淓st谩n conmigo mientras su mam谩 fue a buscar algo para que puedan comer鈥.

鈥擜noche nos asustamos mucho, nuestra casa qued贸 torcida por el terremoto, pasamos la noche afuera, estamos sin dormir, preferimos venir a vivir aqu铆, a un campo de refugiados. La situaci贸n no es buena porque no tenemos nada y estamos muchas familias en un espacio peque帽o, pero las carpas no pueden derrumbarse.

Uno de sus nietos, Nevi, de siete a帽os, agrega:

鈥擟uando hubo el terremoto yo solo quise correr, ahora ya no tengo miedo.

鈥擫legamos hace tres d铆as鈥 dice Yasil Abdul Harin 鈥. Viv铆amos en Sheik Masud, pero el terremoto hizo que nuestro edificio no sea estable, tuvimos miedo de volver a entrar. Mi hijo de seis a帽os nos levant贸 gritando 鈥渃orramos, corramos鈥, y salimos sin m谩s que la ropa que ten铆amos puesta, ni siquiera nuestros zapatos, con los ni帽os a cuestas. No nos qued贸 otra opci贸n que venir al campo de refugiados.

En Sheba, los campos de refugiados est谩n sobrepasados, las guerras y ocupaciones solo generan despojos y desplazamientos. En el campo Serd谩n antes del terremoto viv铆an 3.171 personas, y ya estaba sobrepasado. La mayor铆a eran desplazados de Afrin. Desde el 6 de febrero llegaron 125 familias m谩s desde Alepo, por lo que la cantidad de personas subi贸 a 3.684, complejizando a煤n m谩s la situaci贸n de sobre exceso del campo.

Yasil est谩 casado con Yemila, y tienen una hija de un a帽o y medio y dos varones de cuatro y seis a帽os.

鈥擜qu铆 la situaci贸n es buena, tenemos apoyo, es dif铆cil vivir con tantas personas, pero vamos a sobrevivir.

Se queda en silencio y nos pide seguir la entrevista afuera.

鈥擬e da verg眉enza decir que no tenemos nada delante de otras personas, que es muy dif铆cil vivir con tantas personas. Esta situaci贸n nos genera mucha angustia.

Su esposa Yemila Mohamed Suliman, agrega: 鈥淓s dif铆cil la convivencia con tantas personas. Aqu铆 en esta carpa somos cuatro familias, con los ni帽os y los perros. Se escucha un ruido de fondo que hace temblar el piso, pregunto qu茅 es y me dicen balafer (avi贸n). 驴De Turqu铆a?, pregunto y responden que s铆.

Para d贸nde correr

De camino a Tell Riffat, el chofer abre el techo del auto y dice keciff turki, refiri茅ndose al dron turco que sobrevuela nuestro auto. Las casas destruidas que se ven cerca pertenecen al pueblo de Tel Riffat, tres kil贸metros m谩s adelante hacia el norte se divisan los puestos turcos y hacia el oeste los puestos del Ej茅rcito Nacional Sirio, ej茅rcito aliado con Turqu铆a. Este pueblo es uno de los frentes de guerra que m谩s actividad militar tuvo este 煤ltimo a帽o. Seg煤n los informes del municipio, hubo pocos d铆as en que Turqu铆a no realizara un ataque de artiller铆a. Tell Riffat es uno de los objetivos propuestos por Turqu铆a en su proyecto 鈥淐ord贸n de seguridad鈥, que anunci贸 en mayo del a帽o pasado y reiter贸 su inter茅s a fines del mismo a帽o.

Yusef Abed, 谩rabe de 70 a帽os, fue el carnicero del pueblo en Tell Rifat hasta que en 2014 la presencia de ISIS hizo que junto con su familia se fuera a vivir al barrio de Sheik Masud. Su vida era tranquila en un departamento del barrio, hasta que el 6 de febrero el terremoto hizo que el edificio donde viv铆a con su familia corriera peligro de derrumbarse.

El 7 de febrero, luego de no encontrar un lugar donde quedarse en Alepo, tom贸 la decisi贸n de volver a su antigua casa en Tell Riffat, casa en la que ahora viv铆a su hija con su esposo y sus nietos. En total, 25 personas habitaron esa casa por un d铆a. El 8 de febrero fue un d铆a soleado, almorzaron juntos en la terraza de la casa, un futuro segundo piso en construcci贸n, sin techo. Luego del almuerzo, Yusef busc贸 su peque帽a colchoneta y aprovech贸 que todos estaban abajo para hacer su rezo musulm谩n en direcci贸n al sol. A las 14 horas, mientras rezaba, un mortero turco cay贸 encima suyo, dejando su cuerpo en pedazos.

A 50 metros de la casa de Yusef vive Caway Muhammad, un hombre kurdo. Desde una carpa improvisada en la que vive con su familia, nos dice: 鈥淐onstruimos este espacio porque con el terremoto cay贸 una pared de nuestra casa y ten铆amos miedo de que caiga el techo. Est谩bamos afuera despu茅s de comer y sentimos una explosi贸n, luego vi todo nublado y ca铆 al suelo鈥. Su mujer Nedie Kamba nos dice: 鈥淢i hija lo abraz贸, entre todos lo levantamos, quisimos refugiarnos en nuestra casa, pero tambi茅n era un lugar inseguro y fuimos c贸mo pudimos hasta el hospital鈥.

鈥擳en铆a mucha sangre en mi ojo, ahora no veo nada, solo humo, nos atacaron cuando m谩s vulnerables est谩bamos鈥 dice Kawai鈥. Quieren que tengamos miedo y nos vayamos, pero no tenemos ning煤n lugar a donde ir.

FUENTE: Mauricio Centuri贸n (texto y fotos) / El Salto Diario / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

