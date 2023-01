–

De parte de La Corda January 29, 2023 182 puntos de vista

Queremos hacer visible un manifiesto recibido recientemente por una persona, que como muchas, sufre las vejaciones y los desprecios por parte de lxs funcionarixs. Como siempre aprovech谩ndose de su autoridad y la situaci贸n de vulnerabilidad de su v铆ctima.

1312

Yo, Don: Jussef Serrano Sibari, interno actualmente en el departamento Especial del Centro Penitenciario: Puig de les Basses, provincia de Figueres, Girona.

Mediante el presente escrito, puedo y vengo a denunciar todos los maltratos que se sufren actualmente en este Departamento; te atan a la cama, te pinchan, realizan unos cacheos en celdas鈥 (cosa para grabar) los ATS鈥橲 y el sistema sanitario tapa a, los que en realidad, son sus compa帽eros de trabajo, los funcionarios, de todas las agresiones que realizan hacia el interno, te ponen por ejemplo, media bandeja de comida para comer o no te traen lo que por derecho pides鈥 te incitan a hacerles da帽o. Si les dices: 芦Voy a darme con la cabeza en la pared禄, porque previamente te han quitado el tabaco y el mechero (cuando no pueden). Hasta el pan me quitaron a mi despu茅s de la comida de 芦navidad禄, cuando vinieron a hacerme un destrozo en la celda, la se帽orita funcionaria decidi贸 (bas谩ndose en que pod铆a) quitarme dos barras de pan para que no comiese la nocilla que ten铆a.

Esto solo es una denuncia, 芦solamente禄.. unos hechos que por desgracia y a煤n en el 2023 y bajo un pa铆s 芦democr谩tico禄 como lo es Espa帽a, a煤n pueda seguir pasando. Y como es mudo, m谩s expedientes disciplinarios inflados no ajustados a la realidad, o ya directamente falsos.

Digo yo que estar铆a bien que alg煤n 贸rgano o colectivo competente pueda actuar, se personara e hiciese una valoraci贸n. (Falta de im谩genes de c谩maras, falta de partes m茅dicos por lesiones ocasionadas a internos鈥)

Mejor paro ya, es solamente una muestra de nuestra desgracia. la que tenemos que vivir independientemente de tu condena y de problemas familiares.

Es todo este manifiesto de justicia que reclamo a d铆a de hoy. lunes 9 de enero del 2023, desde el Centro Penitenciario: Puig de les basses, provincia de Girona.

Jussef Serrano.