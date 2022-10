–

De parte de Lobo Suelto October 14, 2022 10 puntos de vista

Jam谩s mam谩 garr贸n, luchona o abnegada, menos que menos responsable jur铆dica. Nunca lo fue, ni lo va a ser. Inclasificable, inabarcable, no sufras. Ning煤n rol heredado. No es mam谩 gen茅rica, jam谩s lo ser铆a porque a esas las desprecia como a pocas cosas. No es mam谩 porque le cabi贸 o no le qued贸 otra, ni siquiera porque siente como siente una madre. Lo es como forma de enfrentar lo absurdo que es todo esto, como solidaridad con los guachines que ya no pueden volver al barrio, para ser pierna de las pibas que no saben qu茅 van a hacer esta noche. No firma nada, no va a reuniones de la escuela, no escucha giladas que siempre tiene para decir la coordinadora del centro, no espera paciente para la reuni贸n con la psic贸loga, ni con el trabajador social, ni nadie. No le quita el cuerpo a la entrega amorosa, a las decisiones que toma, a quienes acompa帽a. Si hay que plantarse, lo hace. No retrocede, no pide perd贸n, no le importa. Es mam谩 y no distingue si son de sangre, si est谩n fugados, si alguien las llora, si tienen causa, si llegaron hace banda o si est谩n desde ayer. Ella no distingue y ense帽a a que nadie no lo haga. Ning煤n refugiado, ni rancho, ni ranchada: se es familia. Es la mam谩 de quienes andan con ella y as铆 arma familia. Tiene un c谩lculo amoroso de los cuidados, una ecuaci贸n tierna de las vidas, un segundeo 煤nico. Tierna a su manera, dura como pocas, madre entre tanto vag贸n, baj贸n, and茅n, billete. Dulce de tanto plantarse. Reta, cuida, aloja, ama y ense帽a a caminar como nunca nadie le explic贸. No construye lazos caretas, nunca fuerza modos de vincularse. No tiene un cuaderno bot贸n donde anotar las deudas, pero te saca la ficha. Escapa siempre a la manija insaciable de juzgar que recorre el mundo entero, los trenes, los comedores, las educadoras. Escapa a ese juicio permanente que nos gana a diario, al dedo se帽alador, a esa ficha que siempre se activa, a los roles establecidos de antemano que fijan vidas. No acepta las deudas impagables, ni propias, ni ajenas. Ni postergaciones infinitas, ni perdones condescendientes que nunca quiso.

La No Sufras (Fragmento)

Diego Valeriano / Milena Cacerola 2020

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado