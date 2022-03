–

De parte de ANRed March 18, 2022 48 puntos de vista

En el día de Promoción de los derechos de las Personas Trans, Varones Trans Santa Fe y la Asamblea Trans no binarie Santa Fe iniciaron una denuncia formal en el Inadi provincial por los dichos discriminatorios emitidos públicamente por la diputada antiderechos Amalia Granata. «Estos discursos de odio, son la base para las violencias sociales y sistemáticas que sufrimos las personas trans, travestis y no binaries en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Lo que sigue perpetuando una expectativa de vida que no supera los 40 años». Por ANRed

Amalia Granata, diputada provincial de Santa fe mostró total desconocimiento de las leyes vigentes y de la función del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en una entrevista en vivo en el programa de televisión «Mañanisima» conducido por Carmen Barbieri. Al aire, dijo: «Hasta les pagan por ser trans. Tienen un sueldo. Decime si estoy equivocada…»; «Me pasa también en la legislatura. Meten más proyectos para darle más derechos a los trans. O porque son trans piden viviendas gratis. O pagarles desde el Estado el tratamiento de hormonización».

En ese marco, Varones Trans Santa Fe, un grupo integrado por más de 190 pibxs en Rosario, Gran Rosario y Santa Fe desde 2018, y Asamblea Trans no binarie Santa Fe, un espacio de visibilización Trans No Binarie y Varones Trans se acercaron al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo provincial para radicar una denuncia «por los dichos discriminatorios emitidos públicamente por la diputada antiderechos Amalia Granata».

«Lejos de limitarse a ese contexto los ataques continuaron en un frenesí mediático de desinformación y difamaciones hacia nuestra comunidad. Entendemos que este hecho reviste un carácter superior no solamente por su nivel de exposición pública, sino por la posición que Granata ocupa como legisladora en la Cámara de Diputades de nuestra provincia» exponen las denunciantes.

«Estos discursos de odio, son la base para las violencias sociales y sistemáticas que sufrimos las personas trans, travestis y no binaries en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Lo que sigue perpetuando una expectativa de vida que no supera los 40 años. A la derecha conservadora reaccionaria le decimos que no vamos a ser sus víctimas. Ninguna agresión sin respuesta» concluyen en el comunicado público sobre la denuncia.

Si bien Amalia Granata siguió insultando a la comunidad trans, por su parte Carmen Barbieri pidió disculpas por afirmar que le pagan a las personas trans por ser trans. Horas después de la entrevista que le hizo escribió en su cuenta de Twitter, en la que tiene 569 mil seguidores: «Siento un gran dolor por haber cometido un error por falta de información Mil disculpas!».

«El colectivo trans fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal»

A su vez, las declaraciones de Amalia Granata encontraron reacción en la artista Florencia de la V, quien escribe columnas de género en Página 12 y es la actual conductora del programa de entretenimiento Intrusos. “El Estado no nos están haciendo un favor dándonos hormonas. Lo que está haciendo por primera vez en más de 40 años es una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi exterminado por esta sociedad violenta y patriarcal”, aseguró la conductora. Hizo referencia a su experiencia personal como personas trans y dijo que si bien ella paga una obra social «carísima», aún así tiene dificultades para recibir su dosis de hormonas.

FLor de la V también describió las dificultades de las personas trans para acceder a un trabajo: “¿Con cuántas personas trans te cruzás trabajando en el súper, en el chino, en subte…? No existe. No formamos parte de la sociedad porque durante muchísimo tiempo nos negaron el trabajo por nuestra imagen”.

“Creíamos que con la Ley de identidad de género íbamos a conseguir trabajo. Es algo que no pasó. No sucede”, señaló la actriz y conductora, además de señalar que Amalia Granata no tenía empatía y que por su rol como diputada debía informarse sobre un tema para hablar.

El mote «Antiderecho» para referirse a Amalia Granata comenzó cuando la modelo comenzó una militancia pública a favor de los abortos clandestinos. Luego de eso comenzó a incursionar en la arena política y fue electa diputada provincial de Santa Fe representando al partido Unite por la Familia y la Vida. Durante el tratamiento en el Congreso de la Nación del Proyecto IVE, hizo una defensa mediática del pañuelo celeste, y se opuso férreamente a la legalización del aborto, un derecho fundamental para las mujeres y personas con capacidad de gestar.