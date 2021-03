–

March 25, 2021

Por Capucha Informativa

Un funcionario de Carabineros habr铆a sido la persona que caus贸 la lesi贸n que se escucha en el video publicado en redes sociales y grabado por una vecina del hogar Carlos Ant煤nez de providencia.

BRUTAL – Registro no apto para personas sensibles. Nuevo caso de abuso hacia NNA en centro SENAME de Ñuñoa "Residencias Familiares", niñx pide por favor que no lo sigan golpeando, mientras vecina graba los gritos de auxilio.

Testimonios detallados en una 鈥渧it谩cora鈥 entregada al ejecutivo por la directora suplente del sename Camila Messina, se帽alan que 鈥淐uando (el ni帽o) baja ve a funcionario de Carabineros (que se encontraba esperando la llegada de Samu a煤n) e intenta agredirlo, lanzando objetos contundentes como una mancuerna, patines, vidrios y otro. El menor contin煤a intentando agredir al funcionario de Carabineros, toma la radio buscando romperle los cables del micr贸fono. Ante esta situaci贸n, el funcionario de Carabineros le toma la mano al menor, buscando que este soltara la radio, pidi茅ndole constantemente que lo soltara. El ni帽o muerde, escupe, rasgu帽a e intenta pi帽izcar (sic) al carabinero. Ante esto, el funcionario de Carabineros haciendo presi贸n en los hombros del ni帽o, lo sienta en el suelo sin soltar su brazo izquierdo, ante esta situaci贸n el ni帽o se pone a llorar, gritando que lo suelte y que le duele鈥, detalla el documento.

Al d铆a siguiente en la ma帽ana, el menor cuenta lo que le hab铆a pasado a otro educador del centro: 鈥淗oy durante la ma帽ana, el ni帽o me muestra un moret贸n que ten铆a en su brazo y luego me refiere que se lo hizo un carabinero que lo sujet贸. Le pregunta a 茅l por qu茅 lo habr铆a sujetado. 脡l me explica que fue porque estaba lanzando piedras. A lo que le pregunto, 驴piedras al recinto al lado?, me dice no, a los carabineros y a uno le pegu茅 un combo, yo le digo que es lamentable鈥.