–

De parte de Nodo50 November 27, 2021 57 puntos de vista

El anuncio de que Great Wall Motors (GMW) no acepta las condiciones actuales para quedarse con las plantas de Nissan y rechaza absorber a su plantilla, ha destapado la caja de los truenos.

Todo el malestar acumulado por los trabajadores de Nissan en estos meses ha salido a la luz. Reuniones secretas de la 鈥渕esa de reindustrializaci贸n鈥 sin avances, descenso de la actividad productiva en las plantas, reducci贸n progresiva e incentivada de la plantilla con promesas de un puesto de trabajo que no llega, el despido de miles de compa帽eros de empresas proveedoras y subcontratas, ERE y cierres en el sector automovil铆stico e industrial de Catalunya y de todo el Estado鈥 La paciencia de los trabajadores ha colmado el vaso.

Los Comit茅s de Empresa, sintiendo el hartazgo de la plantilla, convocaron asambleas informativas para este jueves 25. Su objetivo era echar hielo al asunto y calmar las cosas, pero han logrado todo lo contrario. Centenares de gargantas les han increpado al grito de 鈥溌uera, fuera, fuera!鈥 y con cr铆ticas vehementes al acuerdo firmado con Nissan hace 16 meses y a su gesti贸n durante este tiempo.

Los trabajadores de Nissan y las auxiliares demostraron en innumerables ocasiones, incluso en los momentos m谩s duros de la pandemia, su disposici贸n a la lucha, haciendo gala de un tes贸n y una fortaleza formidables. Miles y miles llenaron las calles repetidamente gritando 鈥溌issan no se cierra!鈥. Pero los dirigentes sindicales, con los Comit茅s de Empresa y las Federaciones de sus sindicatos a la cabeza, echaron por tierra la fuerza de los trabajadores y firmaron el cierre de Nissan a cambio de indemnizaciones, prejubilaciones y una vana promesa de reindustrializaci贸n.

De todas las empresas candidatas a tomar el relevo de Nissan en las plantas de Barcelona, la 煤nica y con diferencia que notific贸 la posibilidad de contratar a buena parte de la plantilla de Nissan (煤nicamente de la principal, eso s铆) fue GMW, multinacional china fabricante de coches el茅ctricos. Ahora, a pocas semanas del cierre definitivo de Nissan y en la 煤ltima fase de las negociaciones, GMW reclama un aumento dr谩stico de ayudas p煤blicas e informa que no piensa respetar las condiciones laborales de contrataci贸n acordadas en el papel por los Comit茅s y Nissan. Si no, no abrir谩 f谩brica en Barcelona.

脡stas son las consecuencias nefastas de un acuerdo podrido. 脡stas son sus verdades. Los Comit茅s de Nissan desarmaron a los trabajadores diciendo que para que hubiera reindustrializaci贸n y mantuvieran su puesto de trabajo deb铆an confiar en la misma empresa que les echaba a la calle y en un ministerio y una conselleria de trabajo que no han movido ni un dedo para enfrentarse a Nissan y defender los 25.000 puestos de trabajo mediante la nacionalizaci贸n sin indemnizaci贸n de la empresa.

GMW, igual que cualquier otra multinacional, s贸lo aceptar谩 鈥渞eindustrializar鈥 a cambio de un chorro a espuertas de dinero p煤blico, bajadas de salarios, despidos, menos derechos y aumento de la precariedad. Adem谩s, los m谩s de 20.000 trabajadores de las auxiliares no recuperar谩n su puesto de trabajo porque no ser谩n necesarios para el tipo de producci贸n de GMW.

En los distintos conflictos obreros estamos viendo que la burocracia sindical se rinde sin luchar y firma acuerdos que benefician a la patronal, como ahora pretenden en la lucha del metal de C谩diz. El sindicalismo de moqueta, de la paz social y del 鈥渕al menor鈥 nos condena al desastre. Es urgente desarrollar las fuerzas del sindicalismo combativo, de clase y democr谩tico.

隆Basta ya de enga帽os a los trabajadores! 隆La lucha es el 煤nico camino para defender el empleo!

Puedes consultar nuestro balance del acuerdo de los Comit茅s de Nissan con la empresa clicando aqu铆.