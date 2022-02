En las primeras horas del 24 de febrero Vladimir Putin orden贸 una operaci贸n militar sobre Ucrania. 鈥淭om茅 la decisi贸n. La operaci贸n tiene como objetivo proteger a las personas鈥, se justific贸. Refiri茅ndose a las seudo rep煤blicas separatistas de Donetsk y Lugansk, de la regi贸n del Donbas, al este de Ucrania. Pero las noticias y las propias declaraciones del gobierno ruso confirman que se trata de un ataque generalizado sobre Ucrania. Se produjeron bombardeos cerca de la capital y otros centros urbanos importantes como Jarkov, Kharkiv, Dnipropetrovsk y Mariupol. Se habr铆an lanzado, por el momento, unos 20 ataques con misiles contra bases militares y de la fuerza a茅rea ucraniana. Algunas cercanas a la capital Kiev. Las noticias hablan de decenas de muertos, de que habr铆an sido derribados algunos aviones y helic贸pteros de combate rusos. A su vez, desde Rusia dicen haber destruidos bases a茅reas ucranianas. Putin advirti贸 que: 鈥淨uien interfiera, pagar谩 las consecuencias鈥.

Despu茅s de mas de un mes de idas y venidas, de declaraciones y amenazas entre Putin y Biden, entre Rusia y los Estados Unidos y la Uni贸n Europea (UE) y la OTAN, finalmente se ha desatado un conflicto armado que como socialistas repudiamos. Las consecuencias de una guerra en Ucrania y en la regi贸n las pagar谩n los pueblos ucraniano y ruso con m谩s miseria, muertes y crisis social.

No hay nada progresivo en este enfrentamiento armado. Sectores de la izquierda reformista, junto a pa铆ses de falso antiimperialismo y socialismo como China, Cuba, Nicaragua o Venezuela, apoyan la agresi贸n rusa y a Putin como si fuera una 鈥渧ictima鈥 y un luchador 鈥渁ntiimperialista鈥 porque enfrenta a EE.UU. Esto es falso. Putin encabeza un r茅gimen capitalista-imperialista en Rusia, respaldado por la represi贸n y por una mafia de oligarcas del petr贸leo y el gas. Su disputa con el imperialismo norteamericano y europeo es simplemente por el control pol铆tico y econ贸mico de Ucrania. Un pa铆s rico en recursos naturales (alimentos y miner铆a). Disputa que viene desde los a帽os 90 cuando se disolvi贸 la ex URSS y se restaur贸 el capitalismo en Rusia y en todas las ex rep煤blicas sovi茅ticas. Desde entonces el imperialismo yanqui y la UE vienen semi colonizando, con sus multinacionales y bancos a los pa铆ses del este de Europa. Incluyendo la presencia de la OTAN como alianza militar imperialista. Ahora el gobierno ucraniano, socio del imperialismo europeo, hab铆a aprobado que Ucrania entre en la OTAN. Dando un paso m谩s en su subordinaci贸n al imperialismo yanky y europeo. Cosa que cuestiona Putin como cabeza de una Rusia capitalista e imperialista que est谩 debilitada econ贸mica y pol铆ticamente.

Por eso se trata de una pelea entre sectores burgueses-imperialistas que pone en cuesti贸n la independencia de Ucrania y su autodeterminaci贸n nacional. Putin reconoci贸 la independencia de las llamadas republicas del Donbass. Y argumenta que son pueblos de habla rusa que le han pedido que los defiendan. Ese ser铆a el pretexto para agredir a Ucrania. Es falso el argumento del derecho a 鈥渁utodeterminarse鈥 de esa regi贸n. Ya que se trata rep煤blicas ficticias creadas en el 2014 con apoyo financiero y militar de Rusia. Zonas que se fueron rusificando (trasladando poblaci贸n de origen ruso) ya desde la 茅poca de Stalin y que continu贸 con Putin. En realidad, se tratan de enclaves del imperialismo ruso en territorio de Ucrania. Como lo es tambi茅n la pen铆nsula de Crimea anexada por Rusia en 2014. Un enclave es una creaci贸n artificial del imperialismo para dividir naciones y dominar puntos estrat茅gicos. Enclaves imperialistas son, por ejemplo, las Malvinas, el Pe帽贸n de Gibraltar, Israel, Irlanda del Norte, entre otros.

Pero Putin ha sido claro que la cuesti贸n no es solo la regi贸n del Donbass. Putin no reconoce a toda Ucrania como naci贸n independiente y la quiere bajo su control. Como lo fue bajo el imperio zarista y la dictadura de Stalin. Al colmo de decir, en su discurso del 22 de febrero, que la culpa de todo la ten铆a Lenin y el gobierno de los bolchevique de la revoluci贸n de 1917 por haberle reconocido al pueblo de Ucrania a tener su derecho a ser una naci贸n propia y que pod铆an decidir voluntariamente si quer铆an integrarse a la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) con sus derechos de autonom铆a y con la posibilidad de disponer su separaci贸n. Efectivamente fue el gobierno revolucionario de Lenin y Trotsky quienes reconocieron a Ucrania y a diversas nacionalidades, que abarcaba el imperio burgu茅s zarista, con todos sus derechos. Putin record贸 que Stalin se hab铆a opuesto y cuando asumi贸 su dictadura en 1924, convirti贸, con su represi贸n, a Ucrania y dem谩s pueblos de la URSS en lo que se llam贸 鈥渦na c谩rcel de los pueblos鈥.

Ahora Putin, un ex miembro de la KGB de la burocracia sovi茅tica, devenido en restaurador del capitalismo, reivindica a Stalin y, de hecho al zarismo, para intentar volver a aplastar y poner bajo su control a toda Ucrania. Como socialistas internacionalistas de la UIT-CI seguiremos luchando por una verdadera autodeterminaci贸n del pueblo ucraniano que solo vendr谩 de la mano de un gobierno de trabajadoras y trabajadores en Ucrania.

Pero del otro lado no hay nada progresivo ni democr谩tico. Se trata del imperialismo norteamericano y europeo, y su OTAN, que simplemente quieren controlar ellos a Ucrania para seguir super explot谩ndola a favor de los negocios de sus multinacionales. Ambas partes son responsables de esta nueva calamidad. Es responsabilidad de todas las potencias imperialistas por su pelea de rapi帽a. Es una demostraci贸n m谩s de la debacle social y humanitaria que provoca la crisis del sistema capitalista-imperialista.

Por eso desde la UIT-CI, venimos denunciando el peligro de una guerra reaccionaria en Ucrania y en la regi贸n, sin ning煤n bando progresivo. El avance de la agresi贸n militar rusa y una guerra extendida, no tiene nada de favorable para las y los trabajadores y los pueblos de Ucrania y Rusia. Los pueblos deben salir a exigir el fin de la agresi贸n rusa, de los bombardeos y del comienzo de una guerra. La salida de fondo a esa crisis pasa por que la clase trabajadora de Rusia y Ucrania enfrenten a sus gobiernos e impongan gobiernos de las y los Trabajadores.

Desde la UIT-CI convocamos a movilizarnos para repudiar la agresi贸n militar rusa sobre Ucrania. Basta de bombardeos. Fuera la injerencia del imperialismo ruso como del imperialismo yanky y europeo. No a la OTAN en Ucrania; por el retiro inmediato de todo armamento y misiles nucleares de Rusia y de la OTAN; Por la autodeterminaci贸n del pueblo ucraniano.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

24 de febrero de 2022