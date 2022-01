–

De parte de CGT Fesi Bac January 31, 2022

Parece ser que se est谩 concretando la respuesta de una parte de la poblaci贸n (en este caso el de las personas mayores) contra la Banca. En concreto contra la falta de servicio y la desatenci贸n que est谩n sufriendo en las oficinas bancarias.

Algo que este sindicato lleva mucho tiempo denunciando. Y es que no es de recibo que la norma en las oficinas de CaixaBank sean frases como estas: 鈥eso hay que hacerlo en el cajero o por internet鈥 o 鈥渓o siento, pero para hacer esa consulta tiene que pedir cita previa por la app鈥鈥

Evidentemente, no es solo CaixaBank, sino todo el sector bancario el que 鈥渆st谩 en el ajo鈥 de la exclusi贸n de ofrecer servicios presenciales bancarios a una parte importante de la poblaci贸n. Porque no son solo las personas mayores, sino tambi茅n muchas personas j贸venes que no tienen ni los medios t茅cnicos (ordenadores, m贸viles, conexi贸n a internet鈥) ni las capacidades para poder operar con los bancos a trav茅s de sus p谩ginas web, las apps, y los cajeros.

Pero en el caso de CaixaBank, la verg眉enza es mayor que en el caso de otros bancos. Por un doble motivo:

1.- Sus or铆genes : El 5 de abril de 1904, Francesc Moragas fundaba la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalu帽a y Baleares, con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil catalana. Nac铆a as铆 una instituci贸n privada que, en aquellos a帽os de tanta inestabilidad social, se convertir铆a en un instrumento para ayudar a las clases m谩s desfavorecidas a disponer de cierta autonom铆a y seguridad en su vida familiar.

En 1990, la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Catalu帽a y Balares y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona se fusionaron dando lugar a un grupo l铆der del sistema financiero espa帽ol y entre las cajas espa帽olas y europeas: la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, conocida como 鈥漧a Caixa鈥.

CaixaBank tiene unos or铆genes y una historia como entidad financiera (antes caja de ahorros y ahora banco) donde basa su raz贸n de ser y su crecimiento como entidad bancaria en el apoyo de los ahorros y las pensiones de las clases trabajadoras de este pa铆s.

2.- La reciente absorci贸n de Bankia : que ha hecho que se hayan disparado los beneficios del a帽o 2021 y con una previsi贸n al alza de todos los ratios de rentabilidad a futuro de CaixaBank. Y ello es posible gracias al saneamiento de Bankia tras haber sido rescatada y puesta en valor por el ingente dinero p煤blico aportado por los impuestos de toda la ciudadan铆a. Dinero que dif铆cilmente va a ser devuelto.

Por eso, CaixaBank debe dar un paso al frente ante esta problem谩tica y, sin dejar de apostar por el futuro tecnol贸gico y digital, hacerse cargo de cubrir las demandas y necesidades de esa parte importante de la poblaci贸n que 鈥渞equiere鈥 una atenci贸n y un servicio presencial.

El hacer realidad esta dualidad, y no las campa帽as pagadas de marketing en los medios de comunicaci贸n, s铆 que nos har谩 ser sin ning煤n g茅nero de duda 鈥渓a mejor entidad financiera del pa铆s鈥.