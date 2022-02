¡No a la guerra! ¡Abajo las armas!

–

Las plataformas Women Defend Rojava –Germany- y Fighting Together – Organising for Self-Determination and Democratic Autonomy, emitieron una declaración conjunta sobre la actual guerra en Ucrania.

A continuación, publicamos la declaración completa:

Desde el miércoles 24 de febrero por la mañana, Rusia ataca a Ucrania desde tres frentes, tanto desde el aire como desde tierra. Los civiles están siendo heridos y asesinados. Condenamos la invasión, que es contraria al derecho internacional, y estamos furiosas por esta política de guerra. Exigimos el cese inmediato de todas las acciones militares y nos solidarizamos con las personas afectadas en Ucrania y en las zonas disputadas, así como con todas las personas afectadas por la guerra en todo el mundo.

La OTAN contra Rusia: una lucha por el control en Ucrania

Desde hace ocho años se libra una guerra por partes del territorio oriental de Ucrania y Crimea, en la que ya han perdido la vida 14.000 personas. Ucrania se ha convertido en el escenario de la lucha de poder entre Rusia y la OTAN. Entendemos la OTAN como una alianza militar occidental que libra guerras en todo el mundo para hacer valer sus propios intereses, como el acceso a los recursos y a los mercados de venta, además de una pretensión de dominio mundial. Asimismo, el gobierno ruso persigue la influencia mundial mediante la guerra y la represión autoritaria, tanto a nivel interno como externo. La OTAN, en contra del tratado “Dos más Cuatro”, ha ampliado constantemente su esfera de influencia militar hacia el Este, mientras que Rusia controla por la fuerza a estados de su esfera de influencia como Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán o Siria.

La guerra y la ocupación siempre están al servicio de los gobernantes y se llevan a cabo a costa de la sociedad civil. Tanto Rusia como la OTAN intentan convertir a la sociedad ucraniana en un peón sin sentido para sus intereses. Al mismo tiempo, la sociedad rusa, que se levanta contra la guerra, no es escuchada y sus protestas son reprimidas por la fuerza. No podemos esperar nada de los estados. Intentan enfrentar a las poblaciones entre sí, dividirlas en función de las fronteras estatales y destruir la voluntad de las sociedades, así como el espacio para la vida social y las conexiones solidarias entre los grupos sociales. Las fuerzas democráticas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, ya sean socialistas, antifascistas, feministas o anarquistas, ven muy amenazada cualquier posibilidad de resistencia a una sociedad liberada en territorio ucraniano.

Mientras países como Eslovaquia abren sus fronteras a los refugiados, el gobierno alemán sigue preocupado, sobre todo, por las consecuencias económicas de la guerra. Al mismo tiempo, basta con echar un vistazo a las cotizaciones bursátiles actuales para ver quiénes son los más beneficiados actualmente: las acciones de las empresas de armamento Rheinmetall y Hensoldt han subido desde el comienzo de la guerra, como no lo hacían desde hace años. Porque la guerra es un beneficio, especialmente, para un país productor de armas como Alemania. Está claro: mientras los estados ganen dinero con las armas, siempre habrá guerra. ¡Esto debe terminar! Exigimos el cese inmediato de la producción de armas y de los planes de rearme.

La lucha por la paz es global

La Revolución en Rojava, las protestas en Hong Kong, los éxitos de los movimientos feministas en América Latina, pero también la toma del poder de los talibanes en Afganistán, los ataques de los paramilitares mexicanos a los territorios autónomos zapatistas, las guerras de agresión de Turquía en el Kurdistán, la guerra por Nagorno-Karabaj y ahora la guerra de agresión de Rusia en Ucrania: el sistema patriarcal-capitalista mundial está en profunda crisis. Y esta crisis es mundial. Por eso, hay que contextualizar todos estos acontecimientos.

Por esta razón, también nos fijamos en la evolución del Kurdistán en estos días. Mientras el Estado turco, a la sombra de la escalada en Ucrania, sigue volando ataques con drones contra civiles en el norte y el este de Siria, en Shengal y contra la guerrilla en el sur del Kurdistán, el gobierno ucraniano exige que Turquía cierre el Bósforo a los barcos rusos. El régimen de Erdogan, que también ha construido su política bélica en los últimos años sobre la base de pactos tanto con Rusia como con la OTAN, puede haber llegado a un punto de posicionamiento claro. Un compromiso claro por parte de Turquía -no importa en qué dirección- cambiaría enormemente el actual equilibrio de poder en el norte y el este de Siria.

¡Solidaridad y liberación de género contra las guerras!

Las imágenes de muertos y heridos en Ucrania en los últimos días lo dejan claro: a la gente en Ucrania no le importan los que están en el poder. Sobre todo, las mujeres y otros géneros oprimidos y los niños y niñas serán, como tantas veces, los más perjudicados por esta guerra. Porque las guerras siempre exacerban las relaciones patriarcales de poder y la violencia sexualizada. ¡Toda nuestra solidaridad con ellos! Exigimos que las personas que tienen que huir de la guerra tengan acceso inmediato a vías de escape seguras y sean aceptadas sin restricciones en Alemania y otros países de la Unión Europea (UE). Esto se aplica no sólo en los días actuales, sino a todas las personas que están en peligro.

Los caminos del autogobierno son caminos para la paz

Estamos convencidas de que el poder de encontrar soluciones para la convivencia pacífica proviene de la propia sociedad. Con sus levantamientos populares, la sociedad ucraniana ha logrado influir en la política en repetidas ocasiones, y así también derrocar al gobierno de Yanukóvich en 2014. Ucrania tiene un gran potencial democrático.

El Confederalismo Democrático es una propuesta de autogestión social del ideólogo kurdo Abdullah Öcalan para una sociedad sin Estado. Especialmente, para una sociedad diversa como la ucraniana, su análisis muestra una salida al nacionalismo y a la guerra.

Esta propuesta, que se está aplicando actualmente en el norte y el este de Siria, entre otros lugares, se basa en los valores de la democracia de base, la liberación de la mujer y la ecología. No sólo ofrece una alternativa a los actuales intentos de los grupos fascistas de Ucrania de secuestrar esta guerra. También vemos en ella una salida seria y emancipadora a la crisis del sistema patriarcal-capitalista.

Para seguir este camino y oponernos seriamente a la guerra y al armamento, tenemos que unirnos y organizarnos más allá de las fronteras estatales, como mujeres, lesbianas, personas trans, inter y no binarias y como toda la sociedad. En lugar de una lógica de acción de poder y de “soluciones” basadas en el estado, que sólo prolongan y agravan los problemas de desigualdad, destrucción de la naturaleza, feminicidio y misoginia, nos guiaremos por una lógica que busca una democratización cada vez mayor y soluciones a los problemas sociales de las sociedades para una vida sin dominación.

¡No a la guerra! ¡Abajo las armas!

¡Exigimos el cese inmediato de los ataques en Ucrania y la desmilitarización mundial! Procesos de paz coherentes para una solución democrática y social, con la participación de las mujeres organizadas y otros géneros oprimidos. ¡Solidaridad con las fuerzas democráticas y feministas tanto en Ucrania como en Rusia! No a la guerra. Abajo las armas. Fuera la OTAN.

Que los estados no sigan imponiendo sus intereses sobre las espaldas de las poblaciones. Demostremos que la solidaridad internacional es práctica. Creemos una esfera pública para la información alternativa de las fuerzas emancipadoras sobre el terreno. Apoyemos a las personas que huyen, a los anarquistas que se organizan durante la guerra en Ucrania o a los que apoyan a los manifestantes anti-guerra detenidos en prisión en Rusia. Aumentemos la presión en las calles y demostremos que nos oponemos a cualquier guerra imperial. Ni Rusia ni la OTAN: el feminismo significa luchar internacionalmente contra el fascismo, la guerra y el capital y por una vida liberada.

