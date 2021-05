–

Cuando un conflicto armado enfrenta 2 o mas estados, es tentador posicionarse a favor de aquel que parece defender derechos como los de la autodeterminaci贸n, el derecho a la libertad de movimiento, el de vivir en la tierra donde se ha nacido, el derecho a ser parte de la sociedad y no vivir en el apartheid.

La 1a guerra mundial ya plante贸 al movimiento obrero y al socialismo en general una gran duda. 驴A quien hab铆a que apoyar? 驴Hab铆a que defender las Potencias Centrales o a los Aliados? 驴O hab铆a que insistir en el antimilitarismo y el internacionalismo que inspir贸 la fundaci贸n de la Primera Internacional en 1864?

En aquel entonces la social-democracia opt贸 por apoyar los intereses militares de los estados de la Alianza, creyendo que estos iban a defender los principios de la “democracia” ante la amenaza de una victoria de los imperios austro-h煤ngaro, alem谩n, otomano y el reino de Bulgaria. Estaban confundiendo el socialismo con la democracia.

Tras la creaci贸n del Estado Israel铆 en el Mandato Brit谩nico de Palestina y las duras consecuencias que este hecho ha tenido para la poblaci贸n aut贸ctona, todo nos empuja a pensar que lo justo es apoyar los intereses Palestinos. 驴Pero que son los intereses palestinos?

驴El derecho a la vida? 驴El derecho a vivir en la tierra donde una ha nacido? 驴El derecho a la libre circulaci贸n? 驴El derecho a la participaci贸n en la sociedad? 驴La igualdad de oportunidades?

驴Acaso no son estos los intereses de cualquier ser humano, independientemente de su origen, su religi贸n o su lengua?

Aqu铆 se nos vuelve a plantear el mismo dilema que se les planteaba a los socialistas de principios del siglo XX. 驴Hay que defender uno de los estados en guerra pensando que el triunfo de uno de ellos garantizar谩 todos estos derechos que hemos mencionado?

La respuesta ahora como en cualquier guerra entre estados es y ser谩 siempre: NO. Apoyar a un estado para garantizar los derechos humanos nunca es, ni ha sido, una buena idea. Los estados no son, y no ser谩n nunca, garant铆a de paz y derechos fundamentales para el pueblo. Sino todo lo contrario.

Tanto el Estado de Israel como la Autoridad Nacional Palestina dicen defender los intereses de su pueblo. Pero en realidad solo defienden los intereses del sus respectivas 茅lites y los de sus aliados internacionales. Tanto los sionistas y ultranacionalistas del Partido Likud, c贸mo los ultranacionalistas y islamistas de Hamas, usan la guerra como herramienta de consolidaci贸n de su poder ante una poblaci贸n intoxicada por el odio al enemigo eterno. Porque cualquier estado necesita defender al pueblo de alg煤n enemigo interno o externo. El conflicto entre Jud铆os y 脕rabes es la mejor garant铆a de la supervivencia de ambas estructuras de poder**.**

Es por eso que hacemos un llamamiento al pueblo que vive y sufre el conflicto en sus carnes, a jud铆os y 谩rabes cuya sangre se derrama ya por demasiados a帽os:

No importa vuestro origen, vuestra lengua o vuestra religi贸n: Un铆os contra la tiran铆a de los estados que os utilizan y os enfrentan intencionadamente.

Liberaos de la dominaci贸n de vuestras mentes a trav茅s del fanatismo religioso y el nacionalismo.

Luchad juntos y juntas por vuestros derechos fundamentales como seres humanos y como trabajadores y trabajadoras contra las 茅lites econ贸micas que os quieren divididos.

Exigimos al estado de Israel y al Partido Likud:

Que detenga inmediatamente todo ataque a la poblaci贸n civil de la Franja de Gaza.

Que renuncie a sus planes de expulsar a la poblaci贸n 脕rabe de Jerusal茅n Este.

Que detenga la persecuci贸n de la poblaci贸n 谩rabe en todo su territorio.

Exigimos a la Autoridad Nacional Palestina y a Ham谩s:

Que detenga todo ataque a la poblaci贸n civil de Israel.

Y le recordamos a todos aquellos que tengan la tentaci贸n de justificar los ataques de Ham谩s a la poblaci贸n civil israel铆 por su simpat铆a con la causa palestina, que la crueldad de los estados no se mide con la cantidad de v铆ctimas civiles causadas por sus ej茅rcitos. Una sola v铆ctima inocente en Israel provocada por un ataque de los islamistas de Ham谩s es tan indignante como una v铆ctima inocente en Gaza causada por un bombardeo del ejercito israel铆. En esta guerra no tiene m谩s raz贸n quien m谩s civiles entierra.

Abajo la tiran铆a del los estados y las 茅lites econ贸micas. Contra la guerra entre pueblos por intereses pol铆ticos de los privilegiados. Abajo la guerra entre hermanos y hermanas por los intereses geopol铆ticos de las potencias capitalistas internacionales.

Porque solo hay una guerra en la que valga la pena luchar: 隆LA GUERRA DE CLASES!