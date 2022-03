–

Nada se nos ha perdido en Ucrania. El enemigo de la Paz lo tenemos en casa, en forma de explotación y explotadores, vendedores de armas y traficantes militares, financiadores de guerras y bancos nucleares, armadores de ejércitos, ladrones y asesinos: Acciona, Acs, Abengoa, Iberdrola, Inditex, Indra, Naturgy… Así hasta 35 criminales que arrasan con nuestro país y extienden sus tentáculos tanto aquí como en el extranjero como una peste. Hacen negocio de la Matanza y de la Carroña. Hoy ya no es el virus. Hoy el tamaño de la amenaza se vuelve nuclear y amenaza con el mismo Fin del Mundo; ese con el que ya están acabando poco a poco.

Nos queréis en vuestras filas, nos queréis en vuestros frentes, nos queréis en la picadora, nos queréis muertos.

No os tenemos miedo y os vamos a decir que NO a Todo: No al envío de armas, no a la financiación de ningún ejército ni estado, no al aumento de presupuestos militares, no al envío de soldados, policías, preparadores, médicos o rescatados. No a la extensión de vuestras fronteras, no a la colocación de misiles, no a vuestras tropas, no a vuestras infames alianzas. Lo único que quieren las decrépitas oligarquías de Europa y Estados Unidos es que la guerra se cronifique como sucedió en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Yemen, Siria o Libia. Otra gran estafa militar de tamaño épico, como cualquiera de las anteriores guerras. Allí espera China sentada, acá está la sudamérica sangrando, África olvidada.

NO!

Os avisamos, vuestro tiempo ya ha pasado, sois los siguientes y sois historia. Tenemos una buena lista de enemigos, solo hay que coger a diario sus periódicos o ver sus televisiones para reconocer sus caras.

No vamos a renunciar a nuestra defensa, ni a nuestra integridad, ni la del planeta. Deshagámonos fraternalmente de nuestros propios Ejecutores da igual la lengua que hablen! Si queréis pegar tiros que sea el tiro al rico, el único ser que se beneficia de la guerra. Cómete al rico! Cada pueblo es el responsable de frenar a sus Decrépitas élites: Fuerza al Pueblo Ruso, Fuerza al pueblo Ucraniano, Fuerza a los Pueblos Europeos, Fuerza a los pueblos Norteamericanos en sus luchas contra sus propias oligarquías!

Ya se está planteando una Huelga General Europea que podría alcanzar proporciones Mundiales.

Dejen en paz Ucrania y Rusia. Devuelvan a los refugiados que tiene prisioneros y váyanse!

NO a Todo!

No a la Paz Armada, No a la Guerra Humanitaria!

No a la OTAN! Bases Fuera!

Pablo Herakleo

