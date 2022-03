–

No a la guerra, no al militarismo. Contra todo imperialismo

Ni Putin, ni Biden

Comunicado de la CNT-AIT Federaci贸n Local de Fraga

Ante los escalofriantes sucesos derivados de la invasi贸n de Ucrania por las Fuerzas Armadas de la Federaci贸n de Rusia no podemos permanecer calladxs por m谩s tiempo. Creemos que este es el momento en que debemos alzar nuestra voz, la voz del humanismo, por encima de cualquier otra cuesti贸n. Y es que no somos expertxs en geopol铆tica, ni tan siquiera aficionadxs; no somos expertxs en reservas energ茅ticas, ni industriales, ni agr铆colas. De hecho, no somos expertxs pr谩cticamente en nada, solo de nuestro oficio y labor como obrerxs que somos, y eso es precisamente lo que creemos que nos da la legitimidad de poder lanzar una arenga vac铆a de violencias y asentada en la realidad de las personas comunes, de la clase trabajadora. Porque esto, aunque nos cuenten otra cosa, no va de patrias, ni territorios hist贸ricos esto va de capitalismo y el odio exacerbado de este sistema hacia las personas, odio que se deriva del af谩n de ganar m谩s y m谩s dinero, y m谩s y m谩s poder.

Nos pueden contar que el malo es uno u otro, pero la realidad est谩 siendo mucho m谩s simple: la realidad, una vez m谩s, es aquello que sufre la clase trabajadora independientemente de su nacionalidad: muerte, sufrimiento, exilio鈥

No nos dejamos enga帽ar por quienes banalizan el fascismo y el nazismo calificando a unos o a otros, seg煤n convenga, de nazis o de fascistas. Porque esto va, una vez m谩s, de capitalismo. Nadie que est茅 a favor de la guerra es el bueno en este cuento. Nadie que se llene la boca pidiendo muerte puede ser el bueno de nada. De nada sirve apelar a unos bloques pol铆ticos ya desaparecidos, para justificar determinadas posturas. Putin no es comunista. Biden no es pacifista. Y a uno y al otro les importa poco la democracia. De hecho, est谩n cortados por el mismo patr贸n. Uno y otro sirven, cada uno a su manera, a la oligarqu铆a de los negocios. A ese 1% que domina el mundo con su capital y que tienen la desfachatez de hablar de los beneficios econ贸micos de la guerra, obviando el sufrimiento que esta provoca.

Personas ucranianas y personas rusas y personas de cualquier otra parte del mundo son nuestras hermanas; hermanas de clase y a ellas nos debemos, por ellas alzamos nuestra voz para seguir gritando: 隆NO A LA GUERRA! 隆NO AL MILITARISMO! gobierne quien gobierne.

Basta ya de matarnos para hacer vuestros sucios negocios. Basta ya de vuestros negocios. Alc茅monos la clase trabajadora por nuestra propia emancipaci贸n y vaciemos de poder a esta caterva de cobardes y mentalidad criminal que gritan pidiendo guerra, siendo incapaces de ir ellos mismos a entregar su vida por nada ni nadie.

Dejemos de pensar en los t茅rminos que el sistema de dominaci贸n nos marca e impone y pensemos en el mundo nuevo que podemos construir: libre de violencias y en donde todas las personas seamos hermanas. Abandonemos el mercantilismo y la mercantilizaci贸n de la vida. Pero mientras llega ese momento gritemos con una sola voz:

隆PARAD LA GUERRA! 隆PARADLA, YA!

隆NI PUTIN NI BIDEN!

隆NO A LA OTAN!

SOLDADOS DE TODOS LOS EJERCITOS: 隆DESERTAD!

Fraga 26 de Febrero del 2022