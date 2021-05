–

隆No a la

militarizaci贸n de Ceuta y Melilla!

隆Solidaridad con los

inmigrantes reprimidos por el ej茅rcito y la polic铆a!

Durante el pasado lunes 17 y hoy martes 18,

casi 8000 inmigrantes han cruzado la frontera que separa Ceuta del

territorio marroqu铆 y han entrado en Espa帽a. Ante esta situaci贸n,

auspiciada por el Estado marroqu铆, que ha utilizado a su polic铆a

para provocar este movimiento de personas, la respuesta del gobierno

ha consistido en la militarizaci贸n de las ciudades de Ceuta y

Melilla, a las que ha desplazado un contingente militar que se ha

desplegado sobre todo en la zona de El Tarajal apostando en la playa

sus veh铆culos blindados como si se tratase de una invasi贸n armada.

Una vez que los militares han comenzado a

reprimir a la masa humana que intentaba cruzar a nado alrededor del

espig贸n que separa Ceuta de Marruecos en esta zona, han logrado

retener a miles de inmigrantes, trasladarlos a zonas de detenci贸n y

devolverlos a Marruecos al momento, es decir, han aplicado las

famosas devoluciones en caliente que nunca han parado, ni con el

gobierno del Partido Popular ni con el gobierno socialista.

A 煤ltima hora del d铆a 18, la situaci贸n

parece haber vuelto a la normalidad: la polic铆a marroqu铆 ha vuelto

a cerrar su lado de la frontera y ya pr谩cticamente nadie intenta

cruzarla pero miles de inmigrantes siguen presos en manos del

gobierno espa帽ol que no ha aclarado qu茅 piensa hacer con ellos.

Desde algunas organizaciones no gubernamentales se afirma que no se

ha llamado a la asistencia jur铆dica gratuita a la que tienen derecho

los inmigrantes detenidos, as铆 que todo hace pensar que tambi茅n

ser谩n devueltos a Marruecos por la v铆a r谩pida.

El presidente S谩nchez ha viajado a las dos

ciudades aut贸nomas junto con el ministro del interior

Grande-Marlaska. Desde all铆 ha afirmado que no permitir谩 que se

viole la soberan铆a territorial espa帽ola y que defender谩 la

integridad nacional a cualquier precio con un discurso inusualmente

claro al respecto de la situaci贸n que se vive en Ceuta y Melilla

desde hace a帽os.

Por su parte, el gobierno de Marruecos ha

llamado a consultas a su embajadora en Madrid despu茅s de que esta,

una vez se hubo reunido con las autoridades espa帽olas, dejase

entrever que el movimiento migratorio alentado por Marruecos es una

respuesta ante el apoyo prestado por las autoridades espa帽olas al

l铆der del Frente Polisario, Brahim Gali, que fue admitido en un

hospital de La Rioja para tratarse por Coronavirus.

Este tipo de movimientos por parte de Marruecos

son muy comunes: peri贸dicamente afloja la vigilancia que ejerce

tanto sobre las verjas que separan Marruecos de Espa帽a como sobre

los inmigrantes, buena parte de ellos subsaharianos que viven durante

meses en territorio marroqu铆 esperando poder pasar a Espa帽a, y

provoca situaciones en las que la polic铆a y la Guardia Civil

espa帽ola se ven desbordadas. Se trata de maniobras que el Estado

alau铆 lleva a cabo para reafirmar su posici贸n como gendarme del

paso a Europa para los centenares de miles de inmigrantes que

intentan huir de sus pa铆ses cada a帽o: a cambio de ejercer este

papel, cuya importancia intenta poner de relieve con este tipo de

provocaciones, recibe cuantiosas sumas de dinero, concesiones en

otros 谩mbitos de la pol铆tica internacional, etc. Durante los

煤ltimos a帽os la situaci贸n se ha ido tensando cada vez m谩s: al

cierre de los pasos fronterizos le sigui贸 el bloqueo a las miles de

trabajadoras que pasan a diario la frontera para comprar y vender

mercanc铆as, con lo que se condena a la miseria a todas las familias

que viven de este comercio. La situaci贸n creada por la pandemia

mundial 煤nicamente ha logrado agravar este panorama, en medio del

cual las presiones tanto del Estado marroqu铆 como del espa帽ol no

hacen sino crecer.

La militarizaci贸n de Ceuta y Mellia tiene como

objetivo no tanto controlar un paso de inmigrantes, algo que

perfectamente pod铆a haberse hecho con refuerzos policiales, sino

mostrar una posici贸n firme frente a las 鈥減rovocaciones鈥

marroqu铆es. El discurso humanitario del gobierno espa帽ol no puede

esconder la tensi贸n que existe entre los dos Estados, que mantienen

desde hace cuarenta a帽os una calma tensa siempre en riesgo de

ruptura y sobre la que planea el control tanto de zonas estrat茅gicas

del Norte de 脕frica como de los pasos mar铆timos del Mediterr谩neo y

el Atl谩ntico, as铆 como la continuidad de la soberan铆a espa帽ola

sobre Ceuta y Melilla. Las concesiones hechas por Espa帽a a Marruecos

buscan evitar que el conflicto de baja intensidad que se vive en la

frontera, especialmente con la inmigraci贸n como moneda de cambio,

pase a ser una situaci贸n m谩s grave y para ello se transfieren

continuamente fondos al Estado alau铆, se le da carta blanca para

imponer sus intereses en el S谩hara, etc.

Por su parte Marruecos es una potencia regional

de primer orden en el Norte de 脕frica y constituye una especie de

tap贸n que controla una parte de los flujos migratorios subsaharianos

y que es capaz de evitar el desarrollo del peligro terrorista tipo

ISIS que amenazar铆a de cerca a los pa铆ses europeos. Como hemos

dicho, cobra un precio por llevar a cabo estas funciones y cuando la

situaci贸n se le vuelve ligeramente hostil, presiona con abrir la

v谩lvula de la inmigraci贸n.

En medio de esta situaci贸n, los inmigrantes

marroqu铆es y subsaharianos son simplemente una moneda de cambio

entre ambos estados. Despu茅s de recorrer miles de kil贸metros,

dejando atr谩s su tierra y su familia y despu茅s de caer bajo el

control de las redes criminales que controlan los pasos por el S谩hara

hacia la costa Norte africana, los inmigrantes subsaharianos quedan

bajo el dominio de las fuerzas armadas marroqu铆es, que les reprimen

con dureza, limitando sus movimientos, hacin谩ndoles en bosques de

los que no les permiten salir si no le conviene a Marruecos para

presionar a Espa帽a. Y si finalmente consiguen saltar la valla que

separa Marruecos de Ceuta o de Melilla, se encuentran con las

fuerzas represivas del Estado espa帽ol que, o bien les encierran en

los centros de internamiento de inmigrantes (los tristemente c茅lebres

CIEs) o les deportan directamente y sin el procedimiento legal

adecuado.

Las masas desheredadas de 脕frica, que padecen

en su tierra las consecuencias del control de estas por parte de las

principales potencias imperialistas y de los gobiernos aut贸ctonos

aliados a estas, se encuentran, al huir, con que las mismas potencias

que les mantienen en situaci贸n de guerra permanente y extienden la

miseria a cada lugar de sus pa铆ses, ejercen toda la presi贸n posible

sobre los estados magreb铆es del Norte para que controlen los flujos

migratorios y ejerzan de polic铆a fronteriza a gran escala. El precio

de esta pol铆tica anti inmigratoria es la multiplicaci贸n de las

muertes en los pasos fronterizos, mar铆timos o terrestres, de

Canarias, Marruecos, T煤nez, Sicilia, etc.

En Espa帽a tanto la represi贸n contra los

migrantes como el despliegue del ej茅rcito en las fronteras ha

corrido a cargo de la coalici贸n progresista PSOE-Podemos.

Demostraci贸n evidente de que los intereses nacionales, de entre los

cuales est谩n en primer lugar tanto el control fronterizo como el

control de la poblaci贸n inmigrante, est谩n por encima de cualquier

gobierno es que esta coalici贸n ha continuado exactamente con la

misma pol铆tica que llev贸 a cabo el Partido Popular durante sus

gobiernos. Los ministros de Podemos y del PCE, que se escudar谩n sin

duda en que conforman la minor铆a de la coalici贸n de gobierno,

siguen exactamente la misma senda que los ministros del Opus Dei del

anterior gobierno popular.

Pero m谩s all谩 de la continuidad con esta

pol铆tica, que es la que impone la clase burguesa, la militarizaci贸n

de Ceuta y de Melilla tiene que ver con la demostraci贸n por parte

del Estado de que el orden, en cualquiera de sus aspectos, se

impondr谩 con fuerza y sin vacilaciones all铆 donde haga falta. No ha

pasado ni un mes desde el fin del Estado de alarma, cuando el

gobierno ha vuelto a sacar al ej茅rcito a la calle ense帽ando a quien

quiera ver que de ahora en adelante el Estado burgu茅s no va a tener

problema ninguno en solucionar este tipo de problemas de la manera

m谩s expeditiva posible.

Los proletarios tienen mucho que aprender de

las lecciones que este 煤ltimo a帽o est谩 poniendo encima de la mesa.

La movilizaci贸n con la excusa de la pandemia, el confinamiento

forzoso, el despliegue de la polic铆a en las grandes ciudades de la

manera m谩s intimidatoria posible, la prohibici贸n de

desplazamientos, reuniones, etc. y ahora la militarizaci贸n de las

fronteras muestran que el Estado burgu茅s no tiene repararos en

emplear toda la fuerza de la que dispone a la hora de afrontar

cualquier situaci贸n que ponga m铆nimamente en riesgo el orden

social.

Los sacrificios que, sin duda alguna, la

burgues铆a exigir谩 a los proletarios en Espa帽a ir谩n acompa帽ados

de medidas represivas fort铆simas. De la misma manera que se ha

podido ver al presidente del Gobierno utilizar el mismo discurso

militarista que suele utilizar el presidente de Ceuta, veremos a

todas las fuerzas del Estado volverse contra la clase proletaria con

el mismo discurso que hoy utiliza la extrema derecha. Si los

proletarios no aceptan sin rechistar las medidas que con toda

seguridad se impondr谩n a partir de septiembre (reforma de las

pensiones, reforma laboral, etc.) la respuesta de la clase burguesa

no ser谩 tan condescendiente como pudo ser hace diez a帽os con el

movimiento 15M. Hoy la situaci贸n social es mucho m谩s tensa, incluso

para esta burgues铆a, y su margen de maniobra mucho menor en

consecuencia. El endurecimiento del Estado, el auge de la extrema

derecha, el desarrollo por parte del gobierno de izquierdas de

medidas punitivas contra la poblaci贸n, forman parte de un ensayo con

el que la burgues铆a saca m煤sculo y muestra a los proletarios el

futuro que les espera si no toleran cualquier medida que les venga

impuesta para favorecer la recuperaci贸n de la econom铆a nacional.

Frente a esto, la clase proletaria debe sacar

las lecciones oportunas. Debe romper con la ilusi贸n de que la

pol铆tica de colaboraci贸n entre clases que defienden especialmente

los partidos como Unidas Podemos, PSOE, Esquerra Republicana o Bildu,

representa una posibilidad para sortear los males propios de la

sociedad capitalista. S贸lo la lucha de clase, en defensa de sus

propios intereses, a trav茅s de medios y m茅todos clasistas, puede

darle a la clase proletaria una m铆nima posibilidad de victoria

frente a la tremenda fuerza que la burgues铆a est谩 dispuesta a

utilizar contra ella.

隆Fuera los militares de las fronteras!

隆Solidaridad de clase con los inmigrantes

retenidos por el Estado espa帽ol!

隆Por el retorno del proletariado al terreno

de la lucha de clase!

Partido Comunista Internacional (El Proletario)



18/05/2021.