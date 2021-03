Tenemos conocimiento que en la 煤ltima semana se est谩n enviando comunicaciones por parte de la Direcci贸n General de Gesti贸n de Personas, en las que se insta a las diferentes jefaturas del colectivo de administraci贸n y gesti贸n, para que se incremente el porcentaje de jornada presencial hasta un m铆nimo de dos d铆as a la semana.

Por otro lado, desde hace unas semanas se est谩n repartiendo entre el personal mascarillas quir煤rgicas en lugar de las mascarillas tipo FFP2. Desde la Subdirecci贸n de Prevenci贸n nos reiteran en m煤ltiples ocasiones (hemos hecho la consulta tanto de manera verbal en las diferentes reuniones que mantenemos como por escrito con el env铆o una carta) que no se debe sustituir unas por otras y que se est谩 dotando de mascarillas quir煤rgicas a las personas a las que no se les dotaba de ninguna. No sabemos de quien es responsabilidad, el caso es que los trabajadores y trabajadoras de todos los colectivos est谩n dejando de recibir los EPIs necesarios para protegerse frente al COVID-19.

Esta relajaci贸n de las medidas preventivas, entendemos que soportada por la afirmaci贸n infundada de una posible evoluci贸n positiva generalizada de los indicadores de la pandemia generada por la COVID-19: 铆ndices de contagio, ingresos en UCI, defunciones, etc., en todo el territorio. Sin embargo, no obedece a ninguna recomendaci贸n que se pudiera haber transmitido por parte de las autoridades sanitarias que tutelan la evoluci贸n de la pandemia.

Nuestro colectivo a煤n no ha sido incluido en ning煤n grupo de vacunaci贸n a pesar, dicho sea de paso, de ser considerados personal esencial en su momento y haber sido informadas las autoridades sanitarias por el servicio m茅dico de la empresa. Por lo que no tenemos certeza de ser inmunizados en un breve espacio de tiempo.

Adem谩s, el plan de inmunizaci贸n no se est谩 desarrollando como era lo esperado y se ha visto frenado por la paralizaci贸n de la vacuna AstraZeneca.

Tambi茅n hemos tenido conocimiento de la futura puesta en marcha de un plan de mediciones de CO2 para valorar las condiciones de ventilaci贸n en espacios de trabajo con alta ocupaci贸n. Estas mediciones permitir谩n concretar el grado de ventilaci贸n en los centros de trabajo y el n煤mero de personas que pueden convivir en el mismo espacio.

Por todo lo anterior, hemos solicitado a la presidenta de Adif mediante carta que se mantenga la situaci贸n de teletrabajo al m谩ximo de su aplicaci贸n, al menos hasta que se tenga la certeza del retroceso de la pandemia y visto el impacto de la Semana Santa en la misma. Por lo tanto, ha de mantenerse la dotaci贸n de las mascarillas FFP2 a todo el personal de la empresa sin distinci贸n.