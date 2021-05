–

El 22 de mayo llegó a su finalización el Convenio de Defensa de España con EEUU. Este fue firmado por la dictadura militar-fascista de Franco y EEUU en 1953

Conocido como los Pactos de Madrid, supuso el primer paso en el reconocimiento internacional del régimen fascista del general Franco; tratado que debe ser considerado como ilegitimo y que fue renovado por el gobierno del PSOE en 1988 tras la falsa del referéndum sobre la OTAN de 1.986. El convenio ha quedado prorrogado por un año más, ya que el gobierno PSOE-UP no lo denunció durante los seis meses previos a que venciera y que habría dado lugar a que pudiera ser debatido y exigido el desmantelamiento de todas las instalaciones militares estadounidenses en el estado español. El Gobierno PSOE-UP no ha dado paso alguno para que la presencia de tropas extranjeras toque a su fin, todo lo contrario, líderes de UP han intentado justificar la presencia de las bases de EEUU, con argumentos de que estas son generadoras de empleo, mintiendo descaradamente, ya que en los lugares donde se encuentran situadas las bases el paro tiene los mismos niveles que donde no las hay.

Tras la prórroga del Convenio lo que se esconde es la necesidad de favorecer al nuevo gobierno de EEUU para que le diera tiempo de poder tomar posición y poder tener todos los elementos políticos a su favor. Esta prórroga no solo significa que las bases y tropas yanquis seguirán sino que además se van a modernizar y ampliar. En la de Rota se renovara la flota con destructores mejor

equipados para la guerra, el número de estos pasara de 4 a 6 y por razones geopolíticas el Mando África de Estados Unidos (USAFRICOM o AFRICOM) situado en Alemania, puede que sea trasladado a Rota, lo que significaría que más de 10.000 soldados de EEUU podrían ser emplazados aquí.

La pertenencia a la OTAN obliga al estado español a dedicar ingentes recursos a gastos militares, el 2% del PIB debe ser entregado para el mantenimiento de la maquinaria de guerra de la OTAN. Hoy los presupuestos de guerra del estado español son de 15.500 millones directos, mas partidas que pasan como de gastos ajenos o extraordinarios, que son gestionados a través del Fondo de

Contingencia, elevando estos a más de 23.000 millones, mientras son desatendidas las necesidades más perentorias de la población ante la grave crisis capitalista y la pandemia del coronavirus.

Son muchas las razones por las que se debe dar por finalizado este malvado convenio. La población andaluza corre grave peligro por tener en nuestro territorio las estratégicas bases yanquis de Rota y de Morón o la española de Viator que está al servicio de la OTAN. La subordinación a los EEUU sitúan al estado español ante el escenario de no tener independencia alguna en las

relaciones internacionales, lo que impide el poder mantener una posición firme contra la agresión al pueblo saharaui por parte del reino de Marruecos, o el criminal apartheid sionista-israelita contra el pueblo palestino.

La vinculación del Estado español a los EEUU a través del Convenio condiciona nuestra participación como aliado de la OTAN y, por tanto, como cómplices de toda su maquinaria de extorsión y de guerras por la apropiación de los recursos y el sometimiento de los pueblos.

El estado español y todos sus gobiernos, incluido el actual, es cómplice de las agresiones imperialistas contra los pueblos de Siria, Mali, Yemen, Libia, Somalia y un largo etc. Pertenecer a estructuras imperialistas sitúan al estado español como cómplice de gobiernos asesinos que someten al pueblo a dictaduras y todo tipo de violencia.

Tratado con los EEUU que sitúa al pueblo trabajador andaluz y del resto del estado en grave peligro en caso de confrontación bélica entre potencias capitalistas.

Es totalmente necesario que la clase obrera y capas populares exijamos la denuncia de este Convenio de Defensa con los EEUU, el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas en nuestro territorio, el abandono inmediato de la OTAN y la reducción a cero del presupuesto de guerra, destinando estos miles de millones a cubrir las necesidades del pueblo.

Plataforma “OTAN NO, base fuera” de Almería