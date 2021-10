–

27 de septiembre de 2021.

Descargar y firmar la declaraci贸n aqu铆

Abierta para firmas hasta fin de 2021

Grandes empresas responsables de la contaminaci贸n clim谩tica como Shell y Nestl茅 nos quieren vender una peligrosa estafa. Dicen que pueden reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a cero y adem谩s seguir quemando combustibles f贸siles, extraer m谩s del planeta y aumentar la producci贸n de carne y l谩cteos. A esto lo llaman reducir las emisiones a 鈥渃ero neto鈥. Plantar 谩rboles, proteger los bosques y modificar las pr谩cticas agr铆colas industriales, afirman, almacenar谩 suficiente carbono adicional en las plantas y el suelo como para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten a la atm贸sfera.

Lo que las empresas y los grandes grupos conservacionistas llaman 鈥soluciones basadas en la naturaleza鈥 constituye una peligrosa distracci贸n. Su concepto propagand铆stico se disfraza con datos no demostrados y defectuosos y con la afirmaci贸n de que la idea puede proporcionar un 37% de reducciones de CO2 para 2030. Cada vez m谩s empresas, desde Total hasta Microsoft y Unilever, hacen de las 鈥soluciones basadas en la naturaleza鈥 el meollo de sus planes de acci贸n clim谩tica, mientras que la industria de la conservaci贸n se aprovecha del financiamiento que las empresas dan a las 鈥渟oluciones basadas en la naturaleza鈥 para expandir su control sobre los bosques.

Desde la perspectiva de la industria de la conservaci贸n la idea es simple: las empresas les pagan para cercar bosques o plantar 谩rboles en tierras que, seg煤n ellos, est谩n 鈥degradadas鈥 y que si se restauraran podr铆an absorber m谩s carbono. A cambio, las empresas afirman que compensan el da帽o clim谩tico provocado por sus continuas emisiones de gases de efecto invernadero. A menudo, para comercializar este reclamo de compensaci贸n de emisiones se utiliza un documento al que se denomina cr茅dito de carbono.

Cuando las empresas y los grandes grupos conservacionistas hablan de 鈥渘aturaleza鈥, se refieren a espacios cercados, sin gente. Se refieren a 谩reas protegidas custodiadas por guardabosques armados, a plantaciones de 谩rboles y grandes monocultivos. Su 鈥渘aturaleza鈥 es incompatible con la naturaleza entendida como territorio, como un espacio vital inseparable de las culturas, los sistemas alimentarios y los medios de vida de las comunidades que la cuidan y que se ven a s铆 mismas como parte intr铆nseca de ella. Es m谩s, detr谩s de la propaganda de iniciativas genuinas de agroecolog铆a y regeneraci贸n natural, los partidarios de las 鈥渟oluciones basadas en la naturaleza鈥 se preparan para promover pr谩cticas a煤n m谩s da帽inas, como los monocultivos de 谩rboles y la agricultura industrial.

Por tanto, las 鈥渟oluciones basadas en la naturaleza鈥 no son una soluci贸n, son un fraude. Las supuestas soluciones terminar谩n siendo 鈥渄espojos basados en la naturaleza鈥, porque cercar谩n los espacios vitales de los pueblos ind铆genas, de las comunidades campesinas y de otras comunidades que dependen de los bosques, y reducir谩n la 鈥渘aturaleza鈥 a un mero proveedor de servicios para compensar la contaminaci贸n de las empresas y para proteger las ganancias de las empresas que mayor responsabilidad tienen por el caos clim谩tico. Los pueblos ind铆genas, las comunidades campesinas y otras comunidades que dependen de los bosques y cuyos territorios est谩n siendo cercados, enfrentar谩n m谩s violencia, m谩s restricciones al uso de sus tierras y mayor control externo de sus territorios.

Las 鈥渟oluciones basadas en la naturaleza鈥 son una reiteraci贸n de los fallidos mecanismos REDD+ de plantaci贸n de 谩rboles y conservaci贸n de bosques, que los mismos grupos conservacionistas promovieron durante los 煤ltimos 15 a帽os. REDD+ no ha hecho nada para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero ni para frenar a las grandes empresas de la agroindustria y de la alimentaci贸n, que impulsan la deforestaci贸n.

Su legado, en cambio, es la p茅rdida de tierras y bosques para las comunidades campesinas y del bosque, y fuertes restricciones a la forma de uso de sus tierras. REDD+ tambi茅n dio origen a una industria de consultores y proponentes de proyectos de 鈥渟ostenibilidad y salvaguardas鈥 que se benefician cuando califican los proyectos REDD+ como 鈥渟ostenibles鈥, a pesar de las violaciones de derechos que causan dichos proyectos.

Quienes proponen las 鈥渟oluciones basadas en la naturaleza鈥 utilizan ahora las mismas t谩cticas de los mecanismos de certificaci贸n y de las salvaguardas para desviar las cr铆ticas y ocultar la apropiaci贸n de tierras y bosques comunitarios por parte de las empresas.

Esta declaraci贸n fue iniciada por: Alliance for Food Sovereignty in Africa (AFSA), Alianza Biodiversidad, Asian Pacific Movement on Debt and Development, Grupo ETC, Focus on the Global South, Global Grassroots Justice Alliance (GGJ), GRAIN, Amigos de la Tierra Internacional (FoEI), Indigenous Climate Action (ICA), Indigenous Environmental Network (IEN), Marcha Mundial de las Mujeres (WMW), Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM).