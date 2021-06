–

En la Comunidad de Madrid hemos ido viendo como a帽o tras a帽o se ha ido deteriorando la atenci贸n sanitaria prestada por el Servicio Madrile帽o de Salud (SERMAS), los recortes realizados y la privatizaci贸n que ha sufrido ha hecho que las cada vez mayores listas de espera de la Atenci贸n Especializada (hospitales, etc), ya antes de la pandemia hubieran llegado a la Atenci贸n Primaria (centros de salud, etc), en d贸nde cada vez con mayor frecuencia te citaban con tu m茅dicx de cabecera como m铆nimo una semana o 10 d铆as despu茅s.

Esto ha sido debido a la estrategia pol铆tica seguida por el PP madrile帽o para conseguir deteriorar la Sanidad P煤blica y as铆 favorecer el negocio de los hospitales ya privatizados y que las aseguradoras de seguros de salud cada vez vendieran cada vez m谩s p贸lizas. La Fundaci贸n Instituto para el Desarrollo e Integraci贸n de la Sanidad (IDIS), que es una entidad constituida en mayo de 2010, que aglutina al sector sanitario privado, ya indica en su An谩lisis de Situaci贸n 2021 que la penetraci贸n del seguro privado en la Comunidad de Madrid, que es de un 38%, est谩 relacionado con 鈥渦n menor presupuesto sanitario p煤blico per c谩pita鈥. No en vano los datos del Ministerio de Sanidad en la Estad铆stica de Gasto Sanitario P煤blico-2019 dicen, que mientras el gasto per c谩pita promedio en el estado espa帽ol es de 1.486.-鈧, Madrid es la pen煤ltima con un gasto de 1.340.-鈧, muy lejos de las cifras de Euskadi 1.873.-鈧.

Durante la pandemia que hemos padecido hemos visto colas en todos los centros de salud, en d贸nde se ha potenciado la atenci贸n domiciliaria y telef贸nica, y ahora que el SERMAS anuncia que va a volverse a la atenci贸n presencial, presenta un Plan de mejora integral de la Atenci贸n Primaria, que seg煤n los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid:

– tiene muy poca financiaci贸n 73 millones de euros en 3 a帽os, a todas luces insuficiente. El gasto realizado por el SERMAS para Atenci贸n Primaria 鈥es colista en la inversi贸n en este sector, con tan solo un 11% de su presupuesto destinado鈥.

– s贸lo se prevee la contrataci贸n de 1.222 personas, cuando hace falta como m铆nimo m谩s de 3.000 personas. Cifra no llega ni por asomo a las 2.914 personas que se van a jubilar en los pr贸ximos 5 a帽os, seg煤n los datos que aparecen en el Portal Estad铆stico de Personal el SERMAS.

– no incluyen la reconversi贸n de todos los contratos que actualmente son eventuales en interinos (algo que tampoco garantizan en la Atenci贸n Especializada).

– no hablan de volver a abrir los 11 SUAP (Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria), parece cada vez m谩s evidente la intenci贸n de subcontratarlos con empresas privadas.

– no se garantiza que se vaya a cumplir con el horario actual en los centros de salud, de 8 de la ma帽ana a 9 de la noche, con el fin de asegurar la atenci贸n presencial de la asistencia de la ciudadan铆a, ni que dependiendo de las necesidades y prioridades que establezca el SERMAS no se cierren Centros de Salud.

Por eso hacemos un llamamiento a la clase trabajadora a que acuda a todas las movilizaciones que lxs vecinxs est谩n convocando en los Centros de Salud por las tardes, para defender la Sanidad P煤blica y especialmente la Atenci贸n Primaria. Y as铆 seguir defendiendo que Nunca haya m谩s muertos evitables y Nunca haya m谩s negocio con la sanidad:

1. Por la derogaci贸n de la ley 15/97 y del art铆culo 90 de la Ley General de Sanidad. Rescate de todo lo privatizado. Potenciaci贸n y desarrollo de un nuevo modelo de atenci贸n primaria centrada en la salud colectiva, y no solo en la atenci贸n individual. Supresi贸n de redes paralelas. Incompatibilidad absoluta p煤blico-privado. Fuera las empresas de la sanidad. Sanciones y/o intervenci贸n de aquellos centros privados que no han utilizado sus recursos o han cerrado en plena pandemia.

2. Por una industria sanitaria y farmac茅utica p煤blica.

3. Por una sanidad para todxs, independientemente de la situaci贸n administrativa.

4. Por unos cuidados de nuestros mayores con dignidad

5. Por un sistema sanitario centrado en los determinantes sociales de la salud y la enfermedad.

6. Por un sistema p煤blico, autogestionado y socializado.

7. Por que el gasto sanitario para Atenci贸n Primaria llegue a ser del 25% del gasto total en Sanidad P煤blica.

Plataforma Sindical de la EMT-Sindicato Asambleario de Sanidad-Solidaridad Obrera

