De parte de CNT May 15, 2022 158 puntos de vista

DOSIER Represi贸n | DE ROSITAS | Foto: EZLN | Extra铆do del cnt n潞 430

La delegaci贸n zapatista que recab贸 en mi ciudad estaba integrada al 100% por mujeres. Todas muy j贸venes y ya con experiencia de lucha.

Uno de los encuentros fue solo 鈥渄e y entre mujeres鈥 lo que permiti贸 tratar cuestiones m谩s 铆ntimas que callar茅. Traen en su memoria historias de esclavitud vividas hasta no hace tanto, recuerdos de un pasado cercano. Sus abuelas conocieron la vida en las haciendas de los grandes terratenientes.

Independientemente de las diferencias ideol贸gicas que podamos tener en relaci贸n con el movimiento zapatista, no cabe duda que son un ejemplo de resistencia ante la opresi贸n.

Alzarse contra la opresi贸n requiere convencimiento y determinaci贸n y las zapatistas la tienen. En su incorporaci贸n al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional no abandonaron sus reivindicaciones como mujer y continuaron reclamando derechos y su sitio dentro y fuera de sus comunidades en condiciones de igualdad. Mostraron a sus vecinas que cuando se dice que la mujer no puede hacer esto o aquello, que no vale para pelear o administrar una comunidad, es mentira. Todas pod铆an capacitarse porque somos iguales a los hombres. Su esfuerzo llev贸 a que la mujer est茅 presente en la gesti贸n y administraci贸n de sus comunidades, en las juntas de buen gobierno de sus caracoles, como las llaman. Comunidades autogestionadas que no reconocen la autoridad estatal, el mal gobierno, y que cuentan con una estructura organizativa propia, de fuerte car谩cter asambleario y ajena al estado.

Se interesaron por la CNT y en especial por la mejor herramienta de lucha que tenemos para combatir la opresi贸n: la huelga. Quedaron perplejas al saber que aqu铆 son ilegales las huelgas de solidaridad. N禄o daban cr茅dito, no lo entend铆an. Preguntaron por logros importantes de nuestras luchas. Brevemente: la Canadiense y las 8 horas; las 36 horas en 1936 para el sector de la construcci贸n; huelgas de inquilinos; y, por supuesto, la del 8M y los planeamientos que CNT tiene al respecto.

Su mensaje final fue claro y rotundo: 芦El capitalismo tiene que caer, aunque haya bajas, aunque perdamos compa帽eras y compa帽eros en el camino, no abandonen, resistan禄.