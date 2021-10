–

De parte de CGT Fesi Bac October 26, 2021 58 puntos de vista

Los sindicatos CGT, CIG, ELA Y LAB, adem谩s de haber mostrado (antes de que nos excluyesen sibilinamente de la mesa negociadora) nuestra rotunda OPOSICI脫N a la amenaza de los despidos, a NO aceptar el ERE y haber impulsado las movilizaciones de toda la plantilla, denunciamos p煤blicamente a aquellos sindicatos que han pactado este ERE demoledor y que con su firma avalan el despido de 1.605 compa帽eras/os, quienes adem谩s reconocieron por escrito que este ERE NO era necesario, y sin embargo, ahora lo ven plenamente justificado, dando conformidad as铆 a la pol铆tica de destrucci贸n de empleo en un sector con escandalosos beneficios, tambi茅n est谩n empezando a ver las consecuencias de su vergonzosa renuncia a la defensa de la clase trabajadora y de las/os compa帽eras/os que les votaron para que les representasen y defendiesen sus derechos. Un acuerdo que han vendido como exitoso y que cubre las expectativas de la plantilla, a pesar de ser el peor del sector hasta el momento.

Este proceso ni es voluntario, ni es justo, ni est谩 controlado por nadie m谩s que por la empresa. El nefasto acuerdo firmado por los sindicatos de siempre, no garantiza nada a las trabajadoras y trabajadores y deja a criterio del Banco qui茅n se va y qui茅n se queda, sin tener en cuenta sus circunstancias personales.

Estos sindicatos firmantes, que como 煤nica defensa se escudan en el mal menor y en reprochar al resto de sindicatos 鈥渕inoritarios鈥 que no firmamos nada (en nuestra defensa, nada que perjudique a la plantilla), 煤ltimamente se dedican a firmar absolutamente todo lo que la empresa les pone encima de la mesa. As铆, nuevamente confunden de manera obscena el t茅rmino negociaci贸n con el de sumisi贸n.

Y, muy oportunamente, se olvidan tambi茅n de lo que significa un ERE, procedimiento de despido colectivo regulado en el Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, que exige la existencia real y demostrada de unas causas econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n, no existentes en este caso, pero que se atreven a reconocer a la ligera firmando que 鈥渉an quedado acreditadas鈥 (causas econ贸micas, productivas y organizativas), y que 鈥渏ustifican tanto la reducci贸n de plantilla como el resto de medidas alternativas pactadas鈥.

El hecho m谩s sangrante es que estos sindicatos sumisos se convierten as铆 en colaboradores necesarios del Banco, al avalar con su firma un procedimiento y unas causas que, de no contar con su aprobaci贸n y, por tanto, a falta de acuerdo con la empresa, podr铆an ser impugnadas ante la autoridad laboral procediendo 茅sta a analizar exhaustivamente la existencia de la misma y sentenciar al ERE como legal o no. Con su firma en un acuerdo en el que reconocen que quedan acreditas las causas alegadas por la empresa, estos sindicatos garantizan al banco que la autoridad laboral no intervendr谩.

Entonces, 驴Qu茅 garantizan a la plantilla que dicen representar?. 驴Qu茅 hay del NO SOBRA NADIE, ya no les importa con el fin de salir en la foto?

Por otra parte, aunque a primera vista puedan parecer unas buenas condiciones e incluso haya personas deseosas de adherirse a las mismas, la realidad es que si, tal y como dec铆amos en las movilizaciones, no hay motivos para este ERE, 驴podr铆a ser un fraude a la Seguridad Social y un abuso que el desempleo y el ahorro del IRPF, que supone el ERE, sea a costa del bolsillo de los/las contribuyentes?