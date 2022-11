–

Red Antimilitarista De America Latina November 3, 2022

La coyuntura actual supone una oportunidad hist贸rica para lograr cambios estructurales en perspectiva de desmilitarizar la vida, la sociedad, los cuerpos y los territorios de millones de personas en este pa铆s en l贸gica de construcci贸n de paz. Sin embargo, la forma en la que se est谩n planteando los proyectos y reformas de ley nos generan m煤ltiples preocupaciones, por lo cual, a continuaci贸n vamos a plantear las principales posturas y propuestas que hemos identificado como colectividades antimilitaristas, con el fin de que estas sean integradas en los procesos de di谩logo, debate y desarrollo de estas iniciativas legislativas:

ELIMINACI脫N DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO MILITAR Y DE LA LIBRETA MILITAR

1. Preocupa que se est茅 planteando un desmonte 鈥減aulatino鈥 de la obligatoriedad hasta el 2030, cuando la demanda planteada desde hace d茅cadas por todos los sectores afectados por el reclutamiento militar es la eliminaci贸n inmediata de la obligatoriedad.

2. La libreta militar debe abolirse, porque ning煤n documento puede impedir el reconocimiento, ejercicio y goce de derechos como la educaci贸n, el trabajo o libertades fundamentales como la conciencia. Y por la misma raz贸n, no se debe crear ning煤n documento an谩logo para la certificaci贸n del Servicio Social para la Paz.

3. El reclutamiento irregular no puede continuar: las citaciones en espacios p煤blicos, la retenci贸n de documentos, el amedrentamiento de j贸venes con multas o las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento, el Ministro de Defensa y la Corte Constitucional ya se han pronunciado al respecto.

4. No tiene sentido en un pa铆s que se proyecta hacia la consolidaci贸n de la paz, mantener el elevado presupuesto que tiene el MinDefensa, destinado entre otras cosas, al mantenimiento de Batallones Especiales Energ茅ticos y Viales que terminan protegiendo instalaciones de empresas privadas extractivistas, que muchas veces atentan contra el equilibrio medioambiental y el derecho de autodeterminaci贸n de las comunidades 茅tnicas.

GARANT脥AS PARA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LA OBJECI脫N DE CONCIENCIA

5. Nos preocupa que en el Proyecto de Ley de Pol铆tica de Paz de Estado se hagan escasas menciones al derecho a la objeci贸n de conciencia, siendo que este derecho necesita desarrollar y ampliar las disposiciones al estar estrechamente relacionado con el derecho a la paz y las garant铆as de no repetici贸n.

6. La objeci贸n de conciencia debe garantizarse frente a este tipo de proyectos que plantean la obligatoriedad y no toman en cuenta las razones pol铆ticas, filos贸ficas, culturales, humanitarias, de identidad de g茅nero, orientaci贸n sexual y/o religiosas, que pueden llevar a una persona a rehusarse a vincularse a la guerra e incluso al Servicio Social para la Paz.

7. Se deben contar con los mecanismos id贸neos para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la objeci贸n de conciencia, recordando que este no puede estar supeditado al juicio o valoraci贸n de una instituci贸n como actualmente sucede, toda vez que la conciencia no puede ser juzgada ni probada.8. Se hace fundamental que el Estado colombiano de garant铆as al derecho a objetar a la reserva, porque el Servicio Social para la Paz no subsana ni problematiza, que existan personas que no pueden y/o no est谩n dispuestas a ir a la guerra bajo ninguna circunstancia.

SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ

9. Fundamental dejar de pensar en el Servicio Social para la Paz como un servicio sustitutorio al Servicio Militar Obligatorio, en tanto, ser铆a reemplazar una obligaci贸n por otra.

10. Leemos como un profundo desacierto que se imponga a las mujeres la prestaci贸n de un servicio obligatorio, pues esto supone a帽adir una carga adicional frente a las actividades de cuidado y sostenimiento de la vida que en gran parte est谩n concentradas en ellas, esto no har铆a m谩s que profundizar la inequidad y la brecha de desigualdad de g茅nero. Y genera preocupaci贸n la visi贸n binaria del g茅nero en la propuesta legislativa, pues excluye a las orientaciones e identidades de g茅nero diversas presentes en la juventud, lo cual debe ajustarse para garantizar la no discriminaci贸n.

11. No estamos de acuerdo en disfrazar con las palabras 鈥渟ocial y paz鈥 el continuismo de una pr谩ctica que al ser obligatoria atentar铆a contra la libertad, la autonom铆a, la dignidad, los proyectos de vida y los principios de conciencia de las personas.

12. Este no debe imponer una carga punitiva con sanciones civiles para las personas que no lo presten, por esa raz贸n, no deber铆a crearse un documento similar a la libreta militar.

13. El servicio debe ser de car谩cter civil (sin injerencia militar), contar con una remuneraci贸n justa y prestarse de manera voluntaria; de no cumplirse estas dos 煤ltimas caracter铆sticas, ser铆a trabajo forzado, tal como lo establecen los acuerdos internacionales al respecto.

14. Este no deber铆a ser prestado en instituciones del Estado, en aras de evitar que el funcionamiento de este servicio implique precarizaci贸n laboral, la eliminaci贸n y/o la no creaci贸n de puestos de trabajo, dado que, este servicio en ning煤n momento debe agudizar el desempleo.

15. Las personas que est茅n dispuestas a prestar este servicio deben tener la posibilidad de concertar con las comunidades el tipo de acciones a desarrollar, el lugar y el impacto esperado; de acuerdo a sus capacidades, intereses, saberes, alcances, vocaci贸n y proyecto de vida, evitando que sea un asunto impuesto que genere acci贸n con da帽o en las comunidades.

16. La prestaci贸n del servicio debe garantizar condiciones de dignidad, acompa帽amiento, formaci贸n, seguridad, vida e integridad de las personas que lo presten. Y debe contar con una certificaci贸n como primera experiencia laboral.

17. Se deber谩n garantizar las mismas condiciones y beneficios tanto para el Servicio Social para la Paz como para el Servicio Militar, evitando situar a las juventudes en una disyuntiva entre opciones desiguales.

18. Concluimos insistiendo que, el Servicio Social para la Paz debe ser voluntario y propender por el fortalecimiento de las comunidades y el desarrollo personal/profesional de quien decide prestar su tiempo, talento y dedicaci贸n para tal fin.

REFORMA URGENTE Y ESTRUCTURAL AL SECTOR DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Y por tanto exigimos: 隆No a la obligatoriedad: ni para la guerra, ni para la paz!

Sumado a espacios de participaci贸n para el di谩logo, la reflexi贸n y la concertaci贸n de las reformas a estas pol铆ticas p煤blicas, en tanto, los temas aqu铆 planteados han sido demandas hist贸ricas del movimiento social, y por tanto, su proceso de reglamentaci贸n debe contar con una participaci贸n amplia y democr谩tica para que las decisiones sean m谩s que legales, leg铆timas.

