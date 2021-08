‘No claudicaremos’, jornadas insumisas en Madrid [Entrevistas]

27 ago 2021

“Vinimos a escuchar, vinimos a aprender”, dijeron lxs zapatistas este 13 de agosto en la Plaza de Colón de Madrid. Escuchar y aprender de quienes luchan, resisten y crean alternativas para nuestro mundo en Slumil K’ajxemk’op, la Europa insumisa.

Entre el 11 y el 13 de agosto, previo al encuentro con el “Escuadrón 421” zapatista, colectivxs, organizaciones, movimientos, familias y personas de la Europa insumisa organizaron una jornada de tres días intitulada No claudicaremos. Lavapiés y otros lugares de resistencia se convirtieron nuevamente en puntos neurálgicos para el hospedaje y la convivencia, como centro de medios libres y para la expresión artística y los (re)encuentros.

Centros Sociales Autogestionados como ‘3 peces 3’ , La Tabacalera , la Oficina de Derechos Sociales la Ingobernable, el Centro Social La Villana de Vallekas, el pueblo okupado Navalquejigo y los jardines comunitarios como el de ‘Esto es una Plaza’ fueron los espacios solidarios para ello. Cercano también el Auditorio Pilar Bardem en el pueblo de Rivas-VaciaMadrid en donde tuvo lugar el concierto de Bienvenida de la Gira Zapatista organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT) con la participación de las bandas Boikot y Amparanoia.

Aquí llegaron gentes de otras geografías, que se juntan y dialogan. Una gran diversidad de procedencias y orígenes, de edades, de luchas y dificultades cotidianas que se encontraron en talleres, charlas, performances, comidas populares y conciertos. En los diálogos, la crisis civilizatoria estuvo presente, tanto como las problemáticas locales. Hay un gran sentido de gratitud por el esfuerzo de lxs zapatistas para realizar esta Travesía por la Vida y propiciar los encuentros en donde el diálogo, el respeto, el compartir y el cuidado se tornan antídotos para la violencia y la desesperanza de nuestros tiempos.



En el espíritu de la escucha y el aprendizaje con el que vino la delegación marítima zapatista, nos dedicamos también a escuchar y a aprender. Entre el 11 y el 13, realizamos un número de entrevistas con organizadorxs y participantes provenientes de varias geografías. Ellas, ellos y elloas nos hablaron de sus luchas, de sus formas de resistencia y organización y del sentido particular de esta Travesía por la Vida en sus vidas personales y colectivas y lo que hasta ahora significa para sus territorios.

Enseguida, los audios y el fotoreportaje de las entrevistas.

«La manifestación es un evento muy visible, creo lo importante es más bien conocerse y encontrarse entre nosotros. Encontrarse otra vez con todos los demás, los que vinieron a París antes, cuando llegó el Escuadrón, porque fue con nosotros varias semanas allá», Élise de París

(Descarga aquí)

https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_EliseParis.mp3

«Hemos venido por las jornadas zapatistas y a echar un cable en lo que se pueda hacer. Estoy encantado de venir y de hacer estas luchas porque me parece algo necesario. Ahora estamos aquí preparando pancartas para la mani de esta tarde, esta mañana hicimos papiroflexia con una compañera que nos enseñó a hacer unos aviones súper chulos» Luis de Alicante

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_LuisAlicante.mp3

«Aprendimos a sentir y a sentir colectivamente, a acogernos y a cuidarnos (…) Hoy hemos estado hablando de las técnicas artísticas cada uno de los colectivos que nos hemos encontrado, que es una cosa riquísima por sí misma y que probablemente vaya a marcar alguna tendencia en un sentido mucho más profundo, humano» Sergio del Colectivo Escaparate de Poesía y del CSA La Tabacalera

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr-SergioTabacalera.mp3

«Estamos aquí acompañando esta gira zapatista, esta navegación de la esperanza, con historia de mujeres. Como somos nosotras, para filtrar la formal historia y hacerla nuestra. Y luego estamos acá porque creemos que hay que sanar el norte. Rescatar la vida con los rostros de mujeres, niñas, indígenas, un rostro de resistencia, de liberación, de vida» Hildy y Gladys Quintanilla Ocampo de Mashara Teatra

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_Hildy-y-Gladys-Quintanilla_MasharaTeatra.mp3

«Con el conocimiento de la gira zapatista hemos decidido hacer una campaña importante de ayuda y sensibilización sobre lo que significa la Declaración por la Vida. El fuego está todavía acá despertando. Somos cada día más y estamos muy agradecides. Lo sembrado va a germinar, va a dar muchas flores, ya lo ha hecho» Les compañeres Edu e Iván del Caracol Gredos

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_CaracolGredos_Edu_Ivan.mp3

«Nos organizamos como Sindicato de Manteros para organizar nuestro trabajo como colectivo y apoyarnos como hermanos y hermanas. Seguimos en lucha contra la Ley de Extranjería y la explotación que Europa está haciendo en nuestros países, explotando la tierra y los mares y obligando a la gente a migrar. (Para el encuentro con las delegaciones zapatistas) hicimos una comisión y estamos hablando para desarrollar y evaluar algunas decisiones y propuestas que están en la mesa. La lucha es la misma, tenemos la misma causa» Los compañeros de Senegal Serigne Mbayé y Djibril Thiaw, actual portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid

«Personalmente no conocía tan bien el movimiento zapatista como el kurdo pero estoy aprendiendo ahora con las compañeras, de las compañeras mexicanas. Me encanta ver tanta gente luchando por lo mismo. Las palabras que más me impactaron ahora de las compañeras zapatistas es que aún con nuestras diferencias y problemas, seguimos adelante.También que nos escuchemos aquí, los propios colectivos de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestros círculos» Raquel de Lisboa, parte del movimiento estudiantil portugués.

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_Raquel_Lisboa_ResistenciaEstudiantil.mp3

«He visto mucha emoción por parte de todas nosotras, y que hay muchas ganas de trabajar con ellas (las compañeras zapatistas). Con lo que más me quedo es con lo que ha dicho dijo MariaJosé, de que tiene la esperanza de escucharnos a nosotras, aunque somos nosotras las que queremos escucharlas a ellas. Ese momento de sentarnos y generar algo compartido. Porque todo esto ahora que hemos visto es la llegada y recibirlas, darles calor y las ganas. Personalmente me apetece escucharlas de más cerca y establecer esos lazos pluriculturales por todos lados» Millanes del Movimiento Marika de Madrid. En redes twitter @marikasMMM y facebook @movimientomarikamadrid

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_Millanes_MovimientoMarikaMadrid.mp3

«Me ha gustado ver a Fer, mi hermana, me ha gustado ver a los zapatistas y me ha gustado que los zapatistas hayan venido aquí y además es la primera vez que veo a los zapatistas en persona. Los zapatistas están chidos, molan. Me gustan sus trajes. Tengo una chapa de ellos, primero es todo verde, los árboles, el sol a la mitad y los zapatistas. Y la chapa tiene una madre con un hijo» Micaela de 6 años, de Majadahonda y un poco mexicana. Quiere regresar a Madrid cuando vengan los niños zapatistas a jugar con ellos.

(Descarga aquí) https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2021/08/RZ_Entr_Micaela_Majadahonda_LosZapatistasMolan.mp3

Imágenes de Cucho Ramírez – https://inquietadoc.com/