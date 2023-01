NO CREERÁS LO QUE DICE EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL QUE ‘SALVARÁ A LA HUMANIDAD’

Publicado por EU Times el 4 de enero de 2023

Por Dmitry Baxter, 3 de enero de 2023

Una controvertida iniciativa que está siendo promovida en los pasillos del poder por el Foro Económico Mundial de Klaus Schwab en Davos tiene como objetivo que las familias y cualquier persona que se preocupe por los niños se levante en armas.

El Foro Económico Mundial ahora está pidiendo la despenalización del sexo con niños, argumentando que las leyes contra el “amor con diferencia de edad”, más comúnmente conocido como pedofilia, “violan los derechos humanos”.

En lugar de ser un flagelo, la epidemia de pedofilia que está arrasando el mundo es en realidad un “regalo de la naturaleza” para la humanidad, según Klaus Schwab, cuyo Foro Económico Mundial ha declarado que los pedófilos están siendo creados por la naturaleza en cantidades cada vez mayores por una razón.

Según un trabajo de investigación presentado en el wef de Davos, el fenómeno de la pedofilia representa el intento de la naturaleza por limpiar la tierra y “salvar a la humanidad” de sí misma.

Las personas atraídas por menores tienen muchas menos probabilidades de producir un gran número de descendientes, según datos académicos, y las llamadas “personas menores de edad” con las que tienen las llamadas “relaciones” tienen menos probabilidades estadísticamente de continuar y convertirse en jefes de familias numerosas. ellos mismos.

Esto apela al wef y su visión de destruir la unidad familiar y despoblar la tierra.

El wef, que ha ordenado a los principales medios de comunicación que comiencen a impulsar la narrativa, quiere introducir una política internacional que requerirá que la mayoría de los países despenalicen o al menos relajen sus leyes contra la pedofilia.

El New York Times, siempre a la vanguardia de la agenda globalista, publicó un artículo de opinión argumentando que la pedofilia no es un delito.

Según el Times, las protecciones de los derechos civiles deben extenderse a los pedófilos. “Sin protección legal, un pedófilo no puede arriesgarse a buscar tratamiento o revelar su estado a nadie para que lo apoye”.

Para no quedarse atrás, cnn respondió con un artículo que proclama que los pedófilos no son “monstruos” o “desviados sociales que viven en las sombras”. Según cnn, ya es hora de que la sociedad actualice su imagen de los pedófilos.

CNN siguió este artículo con un llamado de simpatía aún más explícito. En lugar de considerar a los abusadores de niños como lo más bajo de lo bajo, deberíamos acercarnos a ellos y tratar de comprenderlos, según CNN porque, afirman, “uno no puede elegir no ser un pedófilo”.

El psicólogo Jesse Bering, autor de “Perv: The Sexual Deviant in All of Us”, también insta al lector a simpatizar con los abusadores de niños y escribe que las personas con pedofilia “no están viviendo sus vidas en el armario; están eternamente agazapados en una sala de pánico”.

Salon también participó en el acto, instándonos a conocer a los pedófilos que tienen buenas intenciones.

Y la bbc, que pasó décadas encubriendo al pedófilo más notorio de Gran Bretaña, Jimmy Savile, también quiere que pensemos positivamente sobre la nueva generación de pedófilos.

No se equivoquen, se está realizando un intento coordinado para presentar la pedofilia como “inofensiva”.

Los medios nos presentan un caso clásico de la “ventana de Overton”. Según el politólogo Joseph Overton, existe una ventana dentro de la cual hay ideas consideradas “aceptables” por la sociedad, toleradas por tanto incluso por quienes no las comparten. Las ideas fuera de esta ventana se consideran “extremistas” y no se aceptan en el debate público.

A partir de esta idea de la ventana de Overton, ha habido un movimiento para teorizar cómo una idea que actualmente es radical puede lograr ser aceptada por la sociedad, o incluso convertirse en política popular.

Es una escala de percepciones, en la que se pasa de ver una idea como impensable, a verla como radical, luego aceptable, luego popular y, en ese punto, traducida a la práctica por la política.

Según la élite mundial en Davos, es hora de que la sociedad en general los alcance y relaje el tabú social obsoleto contra la pedofilia.

¿Y qué mejor manera de cambiar lamoral de la sociedad que lavarles el cerebro a los niños?

Apenas esta semana, Klaus Schwab fue sorprendido alardeando de cómo el Foro Económico Mundial se ha infiltrado por completo en los sistemas educativos de muchos países.

Según Schwab, si los niños están expuestos a la ideología wef a una edad lo suficientemente temprana, pueden ser completamente adoctrinados.

Se han infiltrado en las escuelas, trazando un curso directo hacia nuestros hijos. Y ya sabemos que se han infiltrado en los gabinetes.

Los gobiernos de todo el mundo, que operan bajo el control del Foro Económico Mundial, están librando una guerra contra nuestros niños. Los Jóvenes Líderes Globales de Klaus Schwab están intentando sistemáticamente normalizar la pedofilia y despenalizar el sexo con niños en todo el mundo.

Esta semana en la Nueva Zelanda de extrema izquierda de Jacinda Ardern, un juez declaró que los niños de 12 años pueden dar su consentimiento para tener relaciones sexuales con adultos. Me escuchaste bien.

El caso en cuestión presentaba a un hombre de 45 años cuya defensa se centró en la afirmación de que su víctima de 12 años “lo quería”.

Según el hombre de mediana edad, la niña de 12 años lo presionó para tener relaciones sexuales.

“Sé que era una niña, pero la forma en que llegó a mí fue como una mujer madura. La rechacé, pero ella siguió regresando a mí. Ella realmente quería hacer esto”, dijo la mujer de 45 años sobre la niña que tenía 12 años en ese momento.

En los días finales del juicio, el juez Earwaker abordó el tema del consentimiento de una persona menor de 16 años, según un informe del New Zealand Herald:

“Legalmente, una persona menor de 16 años no puede dar su consentimiento por cargos de actos indecentes, por lo tanto, como jurado, todo lo que debe decidir es si los actos indecentes ocurrieron”, dijo.

Luego vino la “letra chica”. El juez le dijo al jurado:

“Pero en cuanto a las relaciones sexuales, una persona menor de 16 años puede dar su consentimiento. Debe considerar si el consentimiento se otorgó o no en función de las pruebas que tiene”.

Bienvenido a la Nueva Zelanda de Klaus Schwab

Pero espera hasta que escuches lo que está pasando en Francia.

Emmanuel Macron fue reelegido como presidente a principios de esta semana en una elección considerada sospechosa.

Quizás no sorprenda que también sea uno de los Jóvenes Líderes Globales de Klaus Schwab y que Francia también esté normalizando la pedofilia.

El gobierno del presidente Macron votó en contra de tener una edad de consentimiento en Francia en 2018, convirtiéndose en una de las primeras naciones en ceder a la presión de una camarilla internacional decidida a despenalizar el sexo con niños en todo el mundo.

Esto significa que la ley federal en Francia no tiene edad legal para el consentimiento, y los adultos que tienen relaciones sexuales con niños de cualquier edad no serán procesados por violación si la víctima infantil no puede probar “violencia, amenaza, coacción o sorpresa”.

El proyecto de ley contra la violencia sexual y de género, conocido como la ley Schiappa, fue promulgado por el Parlamento francés el 3 de agosto, lo que provocó indignación en Francia cuando los padres y los grupos de derechos de los niños acusaron al gobierno de Macron de traicionar a los niños de la nación.

La falta de una edad de consentimiento pone a millones de niños en grave peligro de abuso sexual en Francia, según funcionarios de protección infantil.

En todo caso, eso es un eufemismo. Pero, ¿deberían sorprenderse? Al igual que Jacinda Ardern de Nueva Zelanda, Macron es uno de los Jóvenes Líderes Globales de Klaus Schwab. Todos están empeñados en hacer la guerra contra nuestros niños.

Por supuesto, los principales medios de comunicación son cómplices de su silencio.

Ellos también han sido infiltrados por el Foro Económico Mundial e intentarán cancelarte si te atreves a hablar sobre cualquiera de estos temas.

Según los principales medios de comunicación en 2020, la obesidad es saludable. Las vacunas experimentales no están causando que las personas se desplomen y mueran. Y el aborto es amor.

George Orwell nos advirtió sobre estos tiempos. Dijo que la élite intentaría convencernos de que dos y dos son cinco. Esa guerra es la paz.

Ahora intentan convencernos de que violar niños es una forma de hacer del mundo un lugar mejor.

Incluso Orwell no pensó que llegarían tan lejos.

Pero si ha estado prestando atención a las políticas absurdas del WEF en los últimos tiempos, no se sorprenderá.

Todas las políticas del wef tienen una cosa en común: nos deshumanizan, degradan y se burlan de nosotros.

Están diseñados para quitar todas las alegrías de la vida e infligir el máximo dolor.

Luego está la campaña de despoblación, que fue una teoría de la conspiración durante mucho tiempo, pero ahora está completamente abierta.

Ni siquiera están tratando de fingir que no quieren eliminar a la mayoría de nosotros.

Según estos dos matones del wef, todos los grupos religiosos se oponen al Foro Económico Mundial porque las religiones quieren “más almas” y el wef “quiere menos”.

¿En qué momento nos detenemos y decimos “basta”?

¿Cuántas veces el Foro Económico Mundial tiene que declarar sus siniestras intenciones antes de que el mundo se detenga y escuche?

La mano derecha de Klaus Schwab, Yuval Noah Harari, quien tiene un largo historial de decir en voz alta la parte susurrada, ha declarado que Dios está muerto y que “Jesús es una noticia falsa”.

Según Harari, no hay lugar en el mundo moderno para los valores cristianos tradicionales. Es hora de que el mundo acepte la divinidad del Foro Económico Mundial y deje de lado los tabúes sociales anticuados. Señalar la maldad de la élite nunca parece hacer mella o tener algún impacto en ellos.

¿Por qué? Porque no tienen vergüenza. No tienen vergüenza porque no tienen brújula moral. No tienen una brújula moral porque creen que Dios está muerto y viven de acuerdo con la regla de “haz lo que quieras”.

Este precepto infesta cada fibra de su ideología, desde las elecciones hasta la apertura de fronteras, el cambio climático, el aborto, la pedofilia, lo que sea.

Sé que a veces puede sentirse oscuro y solitario, pero las masas se están despertando y la élite no podrá hacerse cargo tan fácilmente como esperaban.

Incluso las ovejas están abriendo lentamente los ojos, lo que significa que hay esperanza para la humanidad si continuamos educando a las masas. Estamos juntos en esto y lo más importante es no ser asaltados por políticas desordenadas y distracciones que harán que las personas se enfrenten entre sí. El enemigo común es el que trata de controlarte y envenenarte y corromper a tus hijos, no tu prójimo. Si nos mantenemos fuertes y unidos ganaremos esta batalla.

Traducido por:

Dr. Mauricio Quiñonez Mendoza, Master en Ciencias, Salud Integrativa, Guayaquil, Ecuador.

Fuentes:

World Economic Forum Declares Pedophiles ‘Will Save Humanity’

You won’t Believe who World Economic Forum says ‘Will Save Humanity’

Video, 12 min, Inglés.

