May 8, 2022

Negar que el sistema judicial tiene todav铆a mucho por cambiar no es m谩s que otra forma de ser parte del negacionismo machista que niega credibilidad y legitimidad a las voces de las mujeres, es negar ese sesgo discriminatorio que llevar谩 a la c谩rcel, por ejemplo, a Mar铆a Salmer贸n. Por Violeta Assiego.

No es poca la gente que desconf铆a del sistema judicial a pesar de acudir a 茅l continuamente buscando, precisamente, que se haga justicia. Hay factores determinantes que influyen, desgraciadamente, en las decisiones judiciales cuando estas afectan a miembros del pueblo gitano, a personas migrantes, a mujeres, a personas racializadas, a las que formamos parte del colectivo LGTBI, aquellas que son pobres y no pertenecen a clases pudientes鈥 La justicia no es igual para todo el mundo, aunque deber铆a serlo. Las y los jueces tienen sesgos discriminatorios, no est谩n por encima de ellos, al igual que no lo estamos ninguno y ninguna de nosotras. Es por este motivo que se insiste tanto en su especializaci贸n y en la formaci贸n espec铆fica; adem谩s de la necesidad de que incorporen un enfoque de derechos humanos y de infancia, la perspectiva de g茅nero, la mirada interseccional鈥

Los sesgos discriminatorios est谩n ah铆 y no querer ser conscientes de ellos es una irresponsabilidad cuando las decisiones que se toman afectan directamente a la vida, la libertad y la integridad de las personas. No querer autodetectarlos para trabajarlos conlleva el riesgo de que juezas y jueces terminen guiando sus decisiones por prejuicios y estereotipos sobre las personas implicadas en vez de analizar y enjuiciar los hechos conforme al Derecho y a los instrumentos internacionales correspondientes. Posiblemente, esta es una de las razones por las que en la cultura popular se suele interpretar la venda que cubre los ojos de la m铆tica figura de la Justicia como que es ciega e injusta, y no como que es imparcial y capaz de ver m谩s all谩 de sus ojos, que es el significado real que se le quiere dar.

El otro negacionismo

Hace un par de meses, las principales asociaciones de jueces 鈥揺ntre ellas la progresista Jueces para la Democracia鈥 y la ministra de Justicia protestaron ante la presencia de una vi帽eta en una exposici贸n sobre micromachismos con motivo del 8M. La imagen, que denunciaba el machismo en la justicia, mostraba a un juez frente a una mujer con el brazo en cabestrillo y una frase: 鈥溌÷贸mo voy a creer que su marido le maltrata si usted est谩 viva!!鈥. En opini贸n de los miembros de la carrera judicial, esta devolv铆a una imagen de la justicia 鈥渇alsa鈥 y 鈥渆stigmatizante鈥. Algo a lo que el Govern balear, pasando por encima el derecho a la libertad de expresi贸n art铆stica y sentando un peligroso precedente, asinti贸 pidiendo disculpas y retirando la vi帽eta de la exposici贸n. Su autora, la dramaturga y humorista gr谩fica argentina Diana Raznovich, recordaba c贸mo hay peticiones muy recientes de organismos internacionales como Naciones Unidas que reclaman que Espa帽a revise los aspectos machistas de la justicia.

La m谩s reciente es de finales del a帽o pasado en la que se insta a Espa帽a a tomar medidas ante la existencia de un 鈥渟esgo discriminatorio鈥 que hace que el testimonio de las mujeres sea menos cre铆ble que el de los hombres, a煤n teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. Sin duda que ha habido avances, sin embargo y a pesar de ellos, estos claramente no son suficientes, como se est谩 viendo continuamente en los casos m谩s tr谩gicos de los asesinatos machistas a mujeres y ni帽os y ni帽as, como el caso de Elche, pero tambi茅n resoluciones judiciales que castigan, de forma inexplicable, a las madres protectoras que tratan de mantener a sus hijas e hijos a salvo de la violencia del hombre ,expareja, padre. Negar que el sistema judicial tiene todav铆a mucho por cambiar no es m谩s que otra forma de ser parte del negacionismo machista que niega credibilidad y legitimidad a las voces de las mujeres, es negar ese sesgo discriminatorio que llevar谩 a la c谩rcel, por ejemplo, a Mar铆a Salmer贸n.

Una condena que ahora no se producir铆a

Hace poco m谩s de una semana se dio a conocer la negativa del Ministerio de Justicia, que encabeza Pilar Llop, a conceder el indulto a Mar铆a Salmer贸n. La justificaci贸n ofrecida es que el tribunal sentenciador se ha negado a concederle el indulto. Al igual que le pas贸 a Juana Rivas, el tribunal sentenciador cobra un papel protagonista en la efectividad de la medida de gracia que debe conceder el Gobierno sobre una condena de la que, en el caso de Mar铆a Salmer贸n, hay serias dudas de que se hubiera producido a la luz de la legislaci贸n actual en materia de protecci贸n a la infancia.

Tras las modificaciones civiles y procesales realizadas en junio pasado para la protecci贸n a la infancia frente a la violencia y para apoyar la capacidad jur铆dica de las personas con discapacidad, la actual redacci贸n del art铆culo 94 del C贸digo Civil es inequ铆voca, aunque siempre mejorable. Se帽ala que no procede establecer un r茅gimen de visita o estancia, y si existe se suspender谩, cuando un progenitor est茅 incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad f铆sica, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro c贸nyuge o sus hijos e hijas. La condena a Mar铆a Salmer贸n de nueve meses de c谩rcel por un delito de desobediencia (en julio de 2019), y por la que entrar谩 pronto en la c谩rcel, fue precisamente al incumplir el r茅gimen de visitas con el objetivo de proteger a su hija del padre, condenado por malos tratos. Una decisi贸n que Mar铆a Salmer贸n tom贸 a petici贸n de su hija, que no quer铆a estar con su padre.

El informe del tribunal sentenciador, en los casos en los que la persona que solicita la medida de gracia es reincidente -como se interpreta que es el supuesto de Mar铆a Salmer贸n-, es vinculante para el Gobierno. Es en este requisito que establece la ley de indultos de 1870, solo reformada en 1988, en la que se parapeta el Ministerio de Justicia para negar el indulto a esta mujer.

En mi opini贸n hay tres elementos de interpretaci贸n confusa por parte del Ministerio de Justicia. Por un lado, el elemento de la reincidencia, puesto que, tras la sentencia de 2019, Mar铆a Salmer贸n no ha reincidido; el segundo, el que el Juzgado de lo Penal n煤mero 6 de Sevilla, tribunal sentenciador, no haya tenido en cuenta el perjuicio que su negativa causa a la hija de Mar铆a Salmer贸n; y el tercero es que hecho de haber sido indultada con anterioridad no supone un impedimento para ser beneficiaria nuevamente de la gracia de indulto.

驴Qu茅 otra interpretaci贸n podr铆a hacer el Gobierno?

Si el Ministerio de Justicia entendiese que no hay reincidencia tras la sentencia (ni tras los hechos enjuiciados), el informe del tribunal sentenciador no ser铆a vinculante y, por tanto, podr铆a tomar la decisi贸n teniendo en cuenta dicho informe, pero a t铆tulo informativo en la toma de decisi贸n. Si, adem谩s, este informe no estuviera suficientemente motivado por el tribunal, tal y como exige el art铆culo 25 de la ley de indultos, al pasar por alto que la negativa perjudica gravemente a terceros, el ministerio de Pilar Llop deber铆a poder pronunciarse sobre la pertinencia del mismo. Y, por 煤ltimo, c贸mo puede justificarse, desde el tribunal y el Ministerio, que una mujer que quer铆a proteger a su hija menor de edad cumpla una condena que, a fecha de hoy y con la actual redacci贸n del art铆culo 92 del C贸digo Civil, no tendr铆a lugar.

Si hay razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia p煤blica son para otorgar el indulto a Mar铆a Salmer贸n. Sin embargo, algo le pasa a parte de los 贸rganos judiciales con las madres protectoras a las que castiga a pesar de que las leyes avanzan en direcci贸n contraria a sus decisiones judiciales y los 贸rganos internacionales les insta a no aplicar falsos s铆ndromes de alienaci贸n parental (SAP). Es como si en algunos imaginarios de los miembros del poder judicial siguiera vigente el C贸digo Civil y Penal franquista, ese que retiraba la patria potestad a las mujeres que se separaban, negaba a las ni帽as y ni帽os una identidad suficiente como para escucharlos y no consideraba la violencia machista dentro del matrimonio como un delito que juzgar.

Por cierto, sobre madres protectoras, sus derechos y, sobre todo, los de sus hijos e hijas, precisamente, se celebrar谩 el pr贸ximo 20 y 21 de mayo, en M茅rida, el primer Encuentro estatal de violencia vicaria y violencia de g茅nero institucional en Espa帽a. Una ocasi贸n para dejar de negar que hay tribunales en Espa帽a que aplicaci贸n de medidas discriminatorias por cuesti贸n de g茅nero en casos de maltrato y abusos a menores, tales como es el (falso) SAP, que no se est谩 aplicando correctamente el inter茅s superior del menor.