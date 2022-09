–

De parte de Kurdistan America Latina September 28, 2022 172 puntos de vista

Özlem Gündüz es integrante de la junta directiva del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza política de Turquía.

En esta entrevista, habla sobre el proceso de ilegalización en curso contra su partido, de la actualidad en el país y de las elecciones generales del año próximo.

-El proceso de ilegalización contra el HDP, el partido más importante en las próximas elecciones, aún no ha concluido. ¿Cuál espera que sea el resultado y cómo afectará la decisión sobre la prohibición del partido a las elecciones?

-El ambiente electoral es palpable en Turquía desde hace tiempo. El procedimiento de ilegalización se ha iniciado como parte de los planes para las elecciones. El hecho de que el HDP sea la fuerza decisiva, tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias, significa inevitablemente que el HDP está en el centro de todos los cálculos electorales. Tanto el gobierno como la oposición ven al HDP como el principal contrincante.

En todos estos cálculos, el procedimiento de ilegalización ocupa un lugar importante. Quienes no conocen la tradición del HDP y no saben nada de su capacidad de resistencia, hacen depender su elección del resultado del proceso de cierre. Esto es un gran error, porque nos estamos preparando para todas las posibilidades, de manera que el pueblo de Turquía tenga alternativas. Sabemos que cualquier ecuación sin el HDP y la Alianza por el Trabajo y la Libertad (coalición conformada por el HDP y diferentes partidos de izquierda) condena al pueblo de Turquía a no tener elección. Consciente de ello, la Alianza por el Trabajo y la Libertad desempeñará un papel clave en el proceso de ilegalización, que influirá directamente en las elecciones presidenciales y parlamentarias, independientemente del veredicto. No tenemos dudas ni interrogantes en este sentido.

-Existe la idea en la sociedad de que el juicio contra el HDP se alargará para ganar tiempo. Teniendo en cuenta los cálculos electorales del gobierno, ¿qué cree que quiere conseguir el bloque del AKP/MHP (alianza gobernante) con el cierre del HDP?

-La coalición AKP-MHP lleva mucho tiempo aplicando todo tipo de artimañas y prácticas para obligar al HDP a abandonar la política. La coalición gubernamental sabe muy bien que el antídoto contra el totalitarismo es la democracia, y que la postura democrática radical del HDP estropeará todos sus juegos. Por lo tanto, está intensificando sus medidas para obligar al HDP a abandonar la política. Uno de los ejemplos más recientes es el procedimiento de ilegalización. La coalición gubernamental quiere destruir la posibilidad de una alternativa real para la sociedad turca.

Somos conscientes de los objetivos de la alianza AKP-MHP en relación a las elecciones. En este sentido, estamos preparados para cualquier escenario. El Poder Judicial está instrumentalizado por el gobierno del AKP-MHP y el procedimiento de ilegalización del HDP es un movimiento político contra la política democrática. Seguimos trabajando para intentar frustrar esta maniobra.

-¿Tienen un plan B en caso de que se cierre el HDP y se prohíba operar a sus políticos?

-No hemos incluido en nuestra agenda la demanda para cerrar el HDP desde el día en que se presentó. Por supuesto, hemos hecho todos los preparativos legales posibles, pero este litigio nunca ha afectado a nuestro estilo y ritmo de trabajo. Esto se debe a que el HDP encarna una idea, una esperanza de futuro que construye el hoy y el mañana. ¿Dónde se podría ilegalizar una idea? Al parecer, esto no se ha entendido. El gobierno del AKP-MHP quería reducir nuestra energía a través de este proceso y ahogarnos en esta agenda. No podíamos ni queríamos permitirlo. Es bien sabido que en un país donde no hay justicia y el Poder Judicial está totalmente bajo el mando de una sola persona, cualquier ilegalización no es legal sino política. Sabiendo que el poder político tomará sus decisiones en función de la coyuntura y no de principios jurídicos sólidos y de pruebas concretas, no dejaremos de lado nuestro trabajo. Como quienes proceden de una larga tradición de lucha y resistencia, hemos elaborado no sólo uno, sino más de un plan para cada posible movimiento del gobierno. Somos la Alianza de la Tercera Vía y en ningún caso dejaremos al pueblo sin elección. No entregaremos este país al fascismo. Estamos preparados para cualquier situación. La gente puede estar segura de ello.

-Se entiende que todas las prácticas de los últimos siete años, desde el aislamiento (al líder kurdo Abdullah Öcalan) hasta los asesinatos políticos, estaban previstas en el “plan de colapso” adoptado en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional (MGC), de octubre de 2014. ¿Ve usted el cierre del HDP como parte de este plan?

-Es correcto que el concepto de ataques contra los kurdos y las fuerzas democráticas, incluyendo la actual ola de ataques, se desarrolló en el marco del plan aprobado en la sesión del MGK en 2014. La continuación del régimen inhumano e ilegal de aislamiento total impuesto a Abdullah Öcalan en Imrali, la destrucción de ciudades, la detención o el levantamiento de la inmunidad de los políticos, incluidos los diputados, el nombramiento de fideicomisarios (interventores provinciales y municipales), la conspiración en el juicio de Kobanê, los ataques contra nuestro partido y el derecho penal del enemigo aplicado, pueden leerse como parte de este plan a largo plazo. Con el aislamiento de Imrali se ha enterrado la paz. No sólo Turquía, sino también Oriente Medio está pagando el precio. En Turquía se busca desesperadamente la democracia. Una de las principales razones de esta mala situación es el aislamiento y la cuestión kurda sin resolver. Al mismo tiempo hay un movimiento popular. El plan contra un movimiento que no duda en pagar el precio, y en el que hay personas que libran la lucha por la democracia arriesgando sus vidas, ha fracasado. Mientras ellos intentan menospreciarnos, nosotros, como Alianza por el Trabajo y la Libertad, trabajamos para construir una Turquía democrática. Vamos a llevar a cabo el cambio democrático.

-¿Qué tipo de nueva era surgirá para la cuestión kurda si el HDP es ilegalizado?

-La cuestión kurda es el problema más importante. Tiene dimensiones históricas, políticas y económicas y alimenta la inestabilidad en Oriente Medio. La insistencia en que la cuestión kurda es insoluble es una invitación a grandes problemas para los pueblos de Turquía y de Oriente Medio. El cierre del HDP debe entenderse como una insistencia en la insolvencia de la cuestión kurda, ya que el HDP es uno de los temas más importantes para resolver la cuestión kurda. Por supuesto, no es el único factor, pero es una cuestión política importante para la realización de la solución. También hay que señalar que el cierre del HDP o cualquier intervención totalitaria, no pueden hacernos retroceder un paso en la lucha por la solución de la cuestión kurda. Lo hemos visto muchas veces en el pasado: los que cerraron los partidos se han encogido, nosotros hemos crecido y seguiremos creciendo.

También hay un trasfondo histórico en el cierre. El HDP tiene una perspectiva política y social de la vida que amenaza los códigos del régimen monista y negador establecido hace un siglo. En este sentido, el proceso de ilegalización se convierte en el escenario de un debate histórico. Sea cual sea el resultado, no renunciaremos a nuestra determinación de coronar el segundo siglo con una república democrática.

FUENTE: ANF

<!–

–>