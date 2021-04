Meritxell Gu脿rdia



El colectivo editor de la revista de historia Sapiens [https://www.sapiens.cat/revista.html] ha puesto en marcha una campa帽a de reparaci贸n y dignificaci贸n de todas aquellas mujeres reprimidas y asesinadas bajo las acusaciones de brujer铆a entre los S. XV y XVII en Catalunya. Bajo el nombre 芦No eran brujas, eran mujeres禄, la campa帽a ya lleva m谩s de 10.000 adhesiones y se prev茅 realizar actos de desagravio en todo el territorio catal谩n, involucrando a administraciones e instituciones p煤blicas para que la dignificaci贸n se haga al m谩s alto nivel, tal como lo han hecho otros pa铆ses de Europa como Escocia, Noruega o Suiza.

Llevamos muchos a帽os de retraso. Se estima que m谩s de un millar de mujeres fueron represaliadas bajo la acusaci贸n interesada y fan谩tica de brujer铆a entre los siglos XV y XVIII. La campa帽a propulsada por el equipo de Sapiens se fundamenta en el amplio reportaje que ofrece la revista en su edici贸n del mes de marzo: una recopilaci贸n de todas las investigaciones de las 煤ltimas d茅cadas en torno a la caza de brujas en Catalunya y la publicaci贸n de un censo completo de los juicios por brujer铆a. Para acompa帽ar todo este trabaja divulgativo, se pens贸 en dar un paso m谩s hacia la reparaci贸n hist贸rica. Tal como explica la directora de la revista Sapiens, Cl脿udia Pujol, Catalunya debe sumarse a este movimiento continental de dignificaci贸n hist贸rica 芦por cuesti贸n de intensidad禄. Y es que en Catalunya es donde m谩s represi贸n y asesinatos hubo por brujer铆a en todo el estado espa帽ol, junto con Navarra y Arag贸n, y adem谩s, fue a los valles de 脌neu (Pirineo) donde se redact贸 la primera Ley contra la brujer铆a (1424) que se tiene constancia en toda Europa.

La campa帽a est谩 apostando fuerte para que los ayuntamientos se involucren y organicen actos de desagravio a nivel oficial y para facilitarlo, se ha generado una moci贸n gen茅rica para poderla llevar a los plenos municipales. De momento, el primer acto agenda ser谩 el del 8 de abril en Reus, donde se recordar谩n y se dignificar谩n las mujeres que fueron juzgadas por brujer铆a por el Consejo Municipal de Reus en el juicio de 1548.

No eran brujas: eran viudas, conocedoras de tratamientos curativos, mujeres independientes, mujeres migradas, comadronas, mujeres pobres, marginadas … mujeres que no cumpl铆an con su rol normativo de g茅nero y que sirvieron de chivo expiatorio para justificar desastres naturales, epidemias y toda clase de enfermedades. Fueron trescientos a帽os de tortura y represi贸n, uno de los mayores episodios de feminicidio de nuestra historia, el cual sirvi贸 para controlar y usurpar la pr谩ctica reproductiva y el conocimiento medicinal ancestral de las mujeres. En la l铆nea de investigaciones hist贸ricas como la de Silvia Federici o Mona Chollet, el reportaje tambi茅n hace patente la desvalorizaci贸n social del sujeto mujer y los intentos de monopolizaci贸n masculina hacia los mencionados conocimiento. Cristina Masan茅s, autora de uno de los textos del reportaje, documenta c贸mo, paralelamente a la caza de brujas, se hizo fuerte la nueva Ciencia M茅dica Moderna y se enalteci贸 al gremio de boticarios con la creaci贸n del Colegio de Farmac茅uticos en Arag贸n y Catalunya, ambas con exclusividad masculina.

Importantes investigaciones historiogr谩ficas

Aunque se estima que la represi贸n golpe贸 a en torno de un millar de mujeres, en el reportaje se han podido documentar y situar unos 700 procesos por brujer铆a en m谩s de 200 poblaciones (se puede consultar en la publicaci贸n del censo interactivo). Este listado in茅dito representa una novedad historiogr谩fica, ya que es el censo m谩s completo sobre los procesamientos por brujer铆a que se ha publicado nunca en Catalunya entre los siglos XV y XVIII.

Otro aspecto relevante del estudio es la particularidad de las instancias que acusaban y juzgaban los cr铆menes de brujer铆a en Catalunya, lo que explica la intensidad de la represi贸n en esos siglos. Al contrario que en otros lugares europeos, la Santa Inquisici贸n no abander贸 la caza de brujas. En Catalunya, al tener una descentralizaci贸n del poder con autonom铆a jurisdiccional de las 茅lites locales, las autoridades seglares catalanas eran las que ordenaban y juzgaban en el marco de los procedimientos de excepci贸n. Por tanto, es en el contexto civil donde se produce esta persecuci贸n con la implicaci贸n de la sociedad, sea por acci贸n o por omisi贸n, a lo largo de los siglos XV-XVIII. 芦Tambi茅n somos las nietas de aquellos hombres y mujeres que por miedo, por ignorancia, por mala fe … se帽alaron a esas mujeres como brujas, testificaron en sus juicios y asistieron a sus ejecuciones con aplausos禄, afirma Claudia Pujol. En este sentido, como ya ha teorizado Federici, la demonizaci贸n del sujeto bruja no generaba ninguna empat铆a ni solidaridad humana.

El reportaje tambi茅n documenta el negocio que comportaba la 芦caza de brujas禄, detallando el papel de los cazadores de brujas o la creaci贸n de los tribunales con impuestos extraordinarios (para pagar jueces, asesores, verdugos, material de tortura, carceleros, notarios, escritores …), tal y como relata el texto de Agn猫s Rotger.

Finalmente, hay que recordar, que actualmente en diversas partes del mundo como Arabia Saudita, o a instancia de las sectas evangelistas y pentecostales en Am茅rica Latina o en varios estados africanos, se contin煤a estigmatizando y persiguiendo el “delito” de brujer铆a. Un ejemplo claro lo encontramos en el documental “The Letter” de Maia Lekow y Christopher King, presentado en el DocsBarcelona y que actualmente se puede ver en varias salas de todo el estado espa帽ol, un documental que narra el drama y los intereses que hay detr谩s de las acusaciones de brujer铆a a las abuelas y mujeres mayores en Kenia. Una muestra m谩s que la caza de brujas est谩 a la orden del d铆a en muchas partes del mundo. Un fen贸meno que, como bien explica Masan茅s, 芦combina fundamentalismo religioso, intransigencia social y patriarcado禄, comportando el asesinato y represi贸n brutal de muchas mujeres.

Fin de campa帽a con un gran acto de desagravio

La campa帽a se present贸 el pasado 6 de marzo con un acto p煤blico y actualmente se encuentra en periodo de adhesiones, tanto individuales como colectivas. Se espera que para el oto帽o de este a帽o, tanto administraciones como entidades quieran organizar charlas y actos de desagravio y de reparaci贸n de la memoria hist贸rica en sus poblaciones. De este modo, las organizadoras se suman al movimiento europeo de recuperaci贸n de la memoria y dignificaci贸n. Pa铆ses como Suiza, donde ya se han producido varias exoneraciones de asesinatos, Alemania o Noruega son ejemplos de reparaci贸n hist贸rica. De hecho, la campa帽a podr铆a encontrar muchas similitudes con la hom贸loga escocesa ‘Witches of Scotland’ que se propone indultar todas las condenadas y generar un proceso de dignificaci贸n hist贸rica al m谩ximo nivel institucional escoc茅s. A escala estatal, s贸lo encontramos acciones similares en Euskal Herria, donde las Juntas Generales de Vizcaya, ayuntamientos de la comarca del Duranguesado o el Parlamento de Navarra tambi茅n impulsaron acciones de disculpa y reparaci贸n hist贸rica.

La campa帽a finalizar谩 en oto帽o con la presentaci贸n de una resoluci贸n en el Parlamento de Catalunya y con un gran acto de desagravio en el 谩mbito catal谩n, 芦que sirva, aunque sea simb贸licamente, para visibilizar y denunciar este feminicidio en toda regla y por dignificar la memoria de todas estas mujeres 禄, explica Claudia Pujol. Porque no s贸lo somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, sino de todas aquellas y aquellos que participaron en esta atrocidad. Porque hay que mirar al pasado, para no reproducir el mismo ni en el presente, ni en el futuro.

[Texto original en catal谩n en https://www.pikaramagazine.com/2021/03/no-eren-bruixes-eren-dones/. Traducido por la Redacci贸n de El Libertario.]