–

De parte de ANRed December 13, 2022 213 puntos de vista

Frente a las altas temperaturas que se han experimentado en los últimos días, desde la Multisectorial de Humedales Rosario emitieron un comunicado denunciando que las autoridades de la ciudad de Casilda realizaron una tala indiscriminada del arbolado urbano. Es por ello que las y los vecinos iniciaron un acampe en protesta que culminó con la detención de siete activistas. «La respuesta del Estado al reclamo pacífico y legítimo de los vecinos llegó el día 9/12 en forma de detenciones a 7 personas. Esta es la forma de garantizar ecocidio: la persecución judicial a quienes se implican a defender la vida, el aire y la salud.Violentando y aleccionando a los activistas. En cuanto a la ciudad de Rosario, se evidencia el escaso compromiso del poder político para con la preservación del arbolado urbano» y agregaron «en relación a la extracción de ejemplares, ligada por lo general aproyectos inmobiliarios, debería ser un recurso por demás de extraordinario ante el actual contexto de crisis climática sin precedentes. Con más de 40 grados a la sombra, ¿es sensato, por ejemplo, afectar un bosque urbano con el fin de hacer piletas olímpicas ?» explicaron les ambientalistas. Por ANRed

Frente a las altas temperaturas que se han experimentado en los últimos días, desde la Multisectorial de Humedales Rosario emitieron un comunicado denunciando que las autoridades de la ciudad de Casilda realizaron una tala indiscriminada del arbolado urbano. Es por ello que las y los vecinos iniciaron un acampe a modo de protesta que culminó con la detención de siete activistas.

«El martes 29 de noviembre, un grupo de vecinos de Casilda inició un acampe en el único parque de la ciudad, humedal y espacio de infancias, el parque Sarmiento. Comenzó en un intento desesperado por evitar la tala de decenas de árboles en pos de un proyecto que no cuenta ni con estudios de impacto ambiental ni con permisos de obra. Los responsables del desmonte son: el senador provincial Eduardo Rosconi, el intendente de Casilda Andrés Golosetti, el gobernador Omar Perotti y la jueza Laura Babaya, que no da respuesta al amparo ambiental presentado por la ciudadanía» explicaron los ambientalistas mediante un comunicado.

Asimismo denunciaron que el 7 de diciembre mientras transcurría el acampe intimidados por la presencia policial fueron testigos del comienzo de la tala de los árboles municipal. «La respuesta del estado al reclamo pacífico y legítimo de los vecinos llegó el día 9/12 en forma de detenciones a 7 personas. Esta es la forma de garantizar ecocidio: la persecución judicial a las personas que se implican a defender la vida, el aire y la salud. Violentando y aleccionando a los activistas» manifestaron.

#AHORA | Clima de gran tensión en Casilda. La policía se lleva detenidos a manifestantes que desde hace días están acampando, reclamando contra la tala del Parque Municipal (único espacio público y pulmón de la ciudad) en pos de la instalación de un edificio judicial. pic.twitter.com/jqWPGMMF8n — Conclusión (@ConclusionRos) December 9, 2022

Además responsabilizaron a las autoridades sobre la decisión de priorizar los negociados inmobiliarios por sobre el bienestar colectivo en un contexto de crisis climà tica. «En cuanto a la ciudad de Rosario, se evidencia el escaso compromiso del poder político para con la preservación del arbolado urbano. La poda se realiza de tal modo que muchas veces provoca el debilitamiento del árbol y puede implicar incluso un futuro riesgo de caída. Esto ha sido denunciado ya en múltiples ocasiones. En relación a la extracción de ejemplares, ligada por lo general aproyectos inmobiliarios, debería ser un recurso por demás de extraordinario ante el actual contexto de crisis climática sin precedentes. Con más de 40 grados a la sombra, ¿es sensato, por ejemplo, afectar un bosque urbano con el fin de hacer piletas olímpicas ?. Ni hablar de una reposición que pocas veces ocurre y que, al no contar con el seguimiento necesario, solo conlleva la inexorable muerte del nuevo ejemplar agregaron.

Finalmente recordaron que la semana pasada estalló la usina de la EPE Energía de Santa Fe y gran parte de Rosario se quedó sin luz y sin agua corriente. «¿Cómo se conectan todos estos hechos?. No es calor es extractivismo.Un árbol refresca y purifica el aire. Es notable la diferencia de temperatura que hay en el asfalto a sol pleno y bajo un árbol, en especial cuando la temperatura está por arriba de los 35° C. Denunciamos los negociados con el arbolado público, la no aplicación de las leyes, los privilegios yel avasallamiento de nuestros derechos» finalizaron.