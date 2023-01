–

De parte de CNT Madrid January 20, 2023 258 puntos de vista

Vecinos, vecinas, trabajadores y trabajadoras culturales, queremos DENUNCIAR p煤blicamente que:

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por Jos茅 Luis Mart铆nez Almeida con Andrea Levy en el 脕rea de Cultura, ha mantenido cerrada durante el 煤ltimo mandato la nave de Dao铆z y Velarde, un espacio de 6.800m2, que ha costado casi 13 millones de euros y que existe gracias a la movilizaci贸n vecinal que se inici贸 hace m谩s de 30 a帽os. Este cierre ha paralizado la actividad que el tejido vecinal y cultural del distrito ven铆a realizando en los 煤ltimos a帽os y hasta su cierre en 2019, con el pretexto de finalizar unas obras que no se han priorizado hasta que las citas electorales est谩n cerca.

En el mes de octubre, se ha hecho p煤blico que el Ayuntamiento, a trav茅s de la Empresa Municipal Madrid Destino, ha regalado la nave de Dao铆z y Velarde a la Fundaci贸n privada Teatro Real para su exclusiva explotaci贸n, incumpliendo el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 2015 que instaba la gesti贸n directa de este espacio cultural a la empresa municipal Madrid Destino, para el disfrute de todos y todas las vecinas de la ciudad.

Ya vimos c贸mo en 2018 el Gobierno del PP intent贸 fusionar el Teatro de la Zarzuela, gestionado por el INAEM y financiado con dinero p煤blico, con el Teatro Real. Gracias a la oposici贸n de la calle y la moci贸n de censura, aquella 鈥渃esi贸n鈥 se vio frustrada. Ahora vemos c贸mo el PP intenta de nuevo la misma jugada: en octubre de 2022, el Consejo de Administraci贸n de Madrid Destino, encabezado por Andrea Levy Soler, concejala de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, decide 鈥渞egalar鈥 este Centro a la Fundaci贸n privada Teatro Real para su exclusiva explotaci贸n.

LA PARALIZACI脫N INMEDIATA del llamado 鈥淐onvenio entre Madrid Destino y la Fundaci贸n Teatro Real鈥, que no es m谩s que una nueva PRIVATIZACI脫N encubierta, donde se regala un espacio de 6.800 m2 rehabilitado con recursos p煤blicos (de todas las vecinas y vecinos de Madrid) a una Fundaci贸n privada que ser谩 la 煤nica y exclusiva destinataria de los beneficios de la explotaci贸n del Centro.

EVITAR EL PRECEDENTE QUE SUPONE abrir la puerta a las privatizaciones de los espacios culturales del municipio de Madrid. Ya sufrimos el cierre de la Radio Escuela Municipal, luego del peri贸dico M21, y ahora vemos lo que pretenden hacer con el C.C. Dao铆z y Velarde. 驴Qu茅 ser谩 lo pr贸ximo: el Price, el Teatro Espa帽ol鈥.?

NO PRECARIZAR a los y las trabajadoras culturales. Si no paralizamos esta privatizaci贸n, el personal ser谩 contratado por la Fundaci贸n Teatro Real bajo un convenio paup茅rrimo que los convertir谩 en mileuristas.

QUE SE RESPETE EL ACUERDO del Pleno que se adopt贸 en 2015 como mandato de la soberan铆a popular. El propio PP aprob贸 la gesti贸n directa a trav茅s de la empresa municipal Madrid Destino, creada para ese prop贸sito de gesti贸n cultural, tur铆stica y de espacios de la ciudad de Madrid, y a la que encomend贸 la realizaci贸n de actividades propias para el C.C. Dao铆z y Velarde.

GARANTIZAR LA PARTICIPACI脫N VECINAL. En esta legislatura hemos visto c贸mo espacios vecinales que desarrollaban actividades culturales, como la Casa de la Cultura y la Participaci贸n de Chamber铆, EVA Arganzuela, la Casa del Cura de Malasa帽a, La Gasolinera de la Guindalera, La Salamandra de Moratalaz鈥 han tenido que cerrar porque el Ayuntamiento ha puesto fin, alegando unas u otras razones, a las cesiones. La cultura es una construcci贸n colectiva, por eso todos y todas deber铆amos tener espacio para contribuir y disfrutar, desde la infancia y en el cotidiano.

No vamos a parar en nuestro empe帽o por lo p煤blico.

No vamos a dejar que nos usurpen los derechos conquistados.

No vamos a permitir la privatizaci贸n de los espacios culturales p煤blicos por y para el barrio. No vamos a aceptar la precarizaci贸n de las trabajadoras/es culturales.

No vamos a consentir la exclusi贸n del tejido vecinal de los espacios que nos pertenecen.

Por eso os invitamos a participar en la concentraci贸n que haremos el d铆a 24 a las 17:30 horas en las puertas del Teatro Real, para mostrar nuestra repulsa ante la privatizaci贸n de los espacios culturales p煤blicos.

NO A LA PRIVATIZACI脫N DEL CENTRO CULTURAL DAO脥Z Y VELARDE