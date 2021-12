–

La trabajadora ven铆a prestando como enfermera en la UCI pedi谩trica de un hospital en virtud de contrato de trabajo indefinido y a tiempo completo. Tras el nacimiento de su hijo, solicita una reducci贸n de jornada por guarda legal del 65% de su jornada. Desde ese momento, por decisi贸n empresarial, pasa a desempe帽ar su jornada laboral reducida realizando otras funciones, pero manteniendo la misma categor铆a. La trabajadora considera que la empresa ha vulnerado su derecho a la igualdad y presenta demanda de tutela de derechos fundamentales. Solicita que cese el trato discriminatorio y se la reponga a las condiciones laborales que reg铆an con anterioridad con abono de una indemnizaci贸n por da帽os y perjuicios. La empresa alega la raz贸n del traslado ha sido evitar errores m茅dicos, pues el servicio requiere una 鈥渃ontinuidad asistencial alta鈥 y no se ha producido retroceso profesional alguno. Se帽ala que, aunque en la unidad existen otras dos enfermeras con reducci贸n de jornada, estas han continuado en el servicio porque 煤nicamente han reducido su jornada en una hora y su servicio se completa por una compa帽era del turno de ma帽ana, evitando la necesidad de desdoblar turnos.

Tanto el juzgado como el TSJ han considerado que no existe vulneraci贸n del derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminaci贸n y la trabajadora interpone recurso de amparo ante el TCo por vulneraci贸n del derecho a la igualdad y a la no discriminaci贸n por raz贸n de sexo. Entiende que las resoluciones judiciales ha convalidado una decisi贸n que le ha producido una degradaci贸n profesional y un obst谩culo a su carrera profesional y que, en ning煤n momento, se ha priorizado su derecho a la reducci贸n de jornada por guarda legal y a conciliar su vida familiar y laboral.

Con relaci贸n a la vulneraci贸n del derecho a la no discriminaci贸n por raz贸n el sexo, el TCo recuerda que la doctrina constitucional establece que la restricci贸n o la atribuci贸n de efectos adversos al ejercicio de derechos asociados a la maternidad y a la conciliaci贸n de la vida familiar y laboral est谩 conectada con la prohibici贸n de discriminaci贸n por raz贸n de sexo de las trabajadoras. Se帽ala que, en el supuesto enjuiciado, la medida no ha supuesto ning煤n perjuicio para

la trabajadora que no ha sufrido un retraso profesional, puesto que sigue realizando funciones en la misma categor铆a y grupo profesional de enfermera; no ha sido apartada de la UCI por el hecho de su maternidad; no pierde la plaza en la UCI pedi谩trica a la que puede volver cuando preste de nuevo servicios en jornada completa, y sigue accediendo a cursos de formaci贸n.

Respecto de la justificaci贸n de la medida por motivos que respondan a una finalidad leg铆tima que excluya la existencia de una discriminaci贸n indirecta, el TCo se帽ala que la UCI pedi谩trica se caracteriza por una continuidad asistencial alta que requiere como requisito imprescindible de organizaci贸n para garantizar la debida atenci贸n al paciente, y reducir el riesgo de errores, asignar una enfermera por turno. Por esta raz贸n, entiende que la decisi贸n est谩 debidamente justi铿乧ada en razones organizativas ya que la trabajadora no cubr铆a un turno entero, circunstancia que no se daba en las otras dos enfermeras con las que pretende compararse, razones organizativas que conectan con el derecho a la protecci贸n de la salud de los pacientes asistidos en la UCI pedi谩trica (Const art.43).

El TCo se帽ala que tampoco cabe apreciar que los 贸rganos judiciales no hayan analizado las circunstancias concretas del caso. En particular, que los 贸rganos judiciales no han valorado en qu茅 medida la reducci贸n de jornada resultaba necesaria para la trabajadora, y tampoco tomaron en consideraci贸n factores como el personal con que contaba la empresa para cubrir el tiempo de reducci贸n de jornada de la trabajadora con otro DUE, o si era posible ajustar la reducci贸n de jornada en otro horario. El TCo recuerda que la trabajadora ha ejercido su derecho a la reducci贸n de jornada, obteni茅ndola en los t茅rminos pactados de muto acuerdo con la demandada, por lo que no era necesario que los 贸rganos judiciales entraran a valorar o considerar en qu茅 medida resultaba necesaria la reducci贸n de la jornada para conciliar su vida familiar y laboral.

En conclusi贸n, el TCo concluye que la trabajadora no ha sufrido discriminaci贸n alguna, ni directa por raz贸n de sexo o por raz贸n de maternidad ni indirectamente, puesto que la decisi贸n empresarial se fundamenta en motivos objetivos de organizaci贸n y funcionamiento de la UCI pedi谩trica para garantizar la correcta asistencia de los pacientes que justifica, en los t茅rminos expuestos, la legitimidad de la medida. Y por todo ello, se desestima la demanda de amparo interpuesta.