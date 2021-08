–

De parte de Arrezafe August 2, 2021 45 puntos de vista

LQSomos

– 29/07/2021



Hay una frase que decimos

los cubanos continuamente y que es polisémica: ¡No es fácil! La

usamos en los momentos malos, en los buenos, en las risas, en los

cotilleos amorosos, en las fiestas barriales; en los velorios, los

casorios y los nacimientos

Nací en Cuba. Soy de las

generaciones que nacieron después de la Revolución. He vivido

siempre en Cuba y tengo suficiente edad para narrar con conciencia de

tiempo vivido, parte de los últimos 60 años. En los 80 me gradué

como periodista en la Universidad de La Habana. Los 90 me tomaron en

la tv, trabajando, y reportando los eventos del periodo especial.

Nadie dice que ha sido fácil. Varias generaciones hemos nacido y

crecido bajo la incertidumbre de quién será el próximo Presidente

de Estados Unidos y su política hacia Cuba, o su mayor o menor

implicación con parte de la emigración cubana de Miami y su feroz

odio hacia la isla. Hemos nacido y crecido bajo el bloqueo impuesto

por Estados Unidos en 1962 (en ese año nací yo). Y el bloqueo no es

consigna revolucionaria para esconder errores del gobierno cubano.

Pero el bloqueo no nos puso a llorar y a lamentarnos de nuestra

suerte. Este país ha hecho mucho, que nadie decente puede obviar: en

la educación, en la cultura, en la ciencia, en la dignidad de la

gente. No importa de qué lado estuvieras…

Cuento mi vida porque soy

una más, y mi historia es la de muchos, a la manera de la vida de

cada quien. Soy de una familia humilde. Me hice periodista, Doctora

en Ciencias de la Comunicación Social y Máster en Bibliotecología

y Ciencia de la Información. Mis hermanos son profesionales. Mi hijo

es estudiante de Composición de la Universidad de las Artes. Es

músico… Yo no recuerdo haber tenido muchos zapatos ni ropas caras

o no caras, nunca. Sí recuerdo haber tenido muchos libros, siempre.

Toda la colección de Tolstoi y Dostoievski y Víctor Hugo, y Zola y

Balzac… en ediciones tan malas que las ibas leyendo y se despegaban

las páginas… pero lo que importaba era lo que estabas leyendo y

que eran libros muy muy baratos… Yo no me sé la mayoría de las

firmas comerciales, me aturden los mercados y las súper tiendas

porque no estoy acostumbrada. Crecí con lo esencial nada más. Y

sobre todo yo crecí con la utopía de un mundo mejor.

Hay una frase que decimos

los cubanos continuamente y que es polisémica: ¡No es fácil! La

usamos en los momentos malos, en los buenos, en las risas, en los

cotilleos amorosos, en las fiestas barriales; en los velorios, los

casorios y los nacimientos. Ahí está resumido nuestro día a día,

incorporado en un algo así como es lo que hay y hay que seguir

adelante y ganar… Y no es conformismo. Es fuerza. Es esperanza…

Mi vida profesional me ha

llevado por todo el mundo; Latinoamérica casi completa, Europa, algo

de Asia y África. Desde universidades hasta el reporte de

acontecimientos en muchos lugares. Y guardo en mí la emoción de la

belleza del lago Bled en Eslovenia, el horror de la Central

electronuclear de Chernóbil o la maravilla del río Pilcomayo en la

frontera paraguayo argentina con la imagen de médicos cubanos

ayudando a las comunidades pobres. Nunca quise quedarme en ninguna

parte. La isla me hala como un imán y como buena cubana, viro

cargada con cualquier cosa que pueda ayudar a mi familia, a los

amigos y a los vecinos de mi barrio. ¡No es fácil! Y una ha

aprendido a reírse de nuestro comportamiento de hormiguitas cargando

para la cueva con un poema en la mano de Jorge Luis Borges o de

Benedetti o la Venas abiertas de América de Eduardo Galeano…

¿Qué está pasando

ahora? Imágenes cargadas de violencia han recorrido el mundo.

Algunas son ciertas, la mayoría fabricadas o tomadas de otras partes

del mundo y adosadas a la supuesta situación caótica en Cuba. Es

una vergüenza semejante periodismo o semejante ciudadanía que no

respeta la dignidad humana.

Sí hubo estallidos

sociales, sí hubo saqueos y vandalismo. Sí hay un proceso de

fractura social y desgaste económico, humano y emocional que la

Revolución tiene que atender de manera urgente en medio de la

pandemia de Covid, del bloqueo cada vez más brutal y del propio daño

social que tiene el país. Pero –en mi opinión- Cuba no tiene de

qué avergonzarse. La Revolución es fenómeno complejo y todo cuanto

ha podido hacerse se ha hecho, en condiciones tan duras y tan

heroicas, que vale la pena decírnoslas cada día para que a nosotros

mismos no se nos olvide… aspiro a que se siga haciendo. El

escenario de hoy es sin Fidel, con una nueva dirección del país, de

mi generación, que también está aprendiendo a gobernar. Pero nadie

dice que el Presidente es un corrupto o un inepto o un bandido. Y eso

se dice mucho a lo largo de mi amada Latinoamérica, lamentablemente.

¿Qué ya todo está tranquilo y aquí no ha pasado nada? No es

cierto. Aquí está pasando mucho: tenemos en juego la Revolución y

la historia vivida y peleada cada minuto de estos 60 años.

Por eso hay que ponerse

duros, ¡nada de lamentaciones! Mucho de hacer, de dialogar, de

participar, de destrabar, de recuperar o estimular… Ningún

internet ni campaña sucia puede con la realidad y la cohesión. Y es

en la realidad –sin poner el tonto, porque eso es suicidio- donde

está el futuro.

Hasta ahora percibo

señales importantes de consenso:

1. No a la

intervención militar estadounidense ni de lacayos.

2. No a la

violencia.

3. No al

comprometimiento de la soberanía.

4. No al bloqueo.

5. Repensarnos de

nuevo y rápido.

6. Participación

popular en particular de los jóvenes.

7. ¡Resultados,

Resultados entre todos!

Hay que seguir observando

los acontecimientos. Nadie imagine caos ni relax. Es mucho más

complejo. Pero ahí está –puede ser que fatigada, pero viva– la

enorme reserva moral del pueblo cubano, mi pueblo… ¡No es fácil!

(y cada uno que le ponga su significado; el mío, lo extraigo de José

Martí).