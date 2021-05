–

Anal铆a Mas, abogada y Secretaria de G茅nero y Laicismo de la Federaci贸n Argentina LGBT, dialog贸 con el programa O铆d Mortales de Radio La Retaguardia en el marco del D铆a Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. La abogada explic贸 las razones por las que cada 17 de mayo se conmemora que la homosexualidad haya salido de la lista de enfermedades mentales. Adem谩s, hizo menci贸n al atraso que tienen algunos pa铆ses en referencia a la discriminaci贸n a la comunidad LGBT y destac贸 a la Argentina como uno de los m谩s avanzados en este tema dentro de la regi贸n, sin dejar de remarcar lo que todav铆a falta.

Entrevista: Cristina Varela/ Luis Angi贸. Redacci贸n: Nicol谩s Rosales. Edici贸n: Diego Adur.

El pasado lunes 17 de mayo se cumpli贸 un nuevo aniversario del D铆a Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Anal铆a Mas, Secretaria de G茅nero y Laicismo de la Federaci贸n Argentina LGTB, cont贸 cu谩l es el motivo por el que se elegi贸 esa fecha en particular para la celebraci贸n: 鈥淯n 17 de mayo de 1990 la OMS (Organizaci贸n Mundial de la Salud) elimin贸 a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Tambi茅n se se帽ala a este d铆a internacional contra la discriminaci贸n por orientaci贸n sexual, porque mucha gente sigue mencionando los t茅rminos de homofobia o transfobia, y en realidad no es una fobia, porque la fobia es una enfermedad, sino que es netamente discriminaci贸n. Hace poco, Esther D铆az, que escribe siempre en P谩gina 12, escribi贸 una nota muy linda sobre este tema. En un momento ella se preguntaba por qu茅 nombrar a esta discriminaci贸n usando el nombre de una enfermedad como es la fobia. Ella dice: la fobia no agrede, pero el odio s铆鈥, explic贸.

Pa铆ses atrasados

Por otro lado, se refiri贸 al retroceso que existe sobre esta tem谩tica en algunos pa铆ses: 鈥淓s un d铆a de celebraci贸n en alg煤n sentido, pero tambi茅n es un d铆a para recordar qu茅 ocurre en el mundo con este tema. Le铆 en otra nota que 69 de los pa铆ses que son miembros de Naciones Unidas castigan hasta el d铆a de hoy con prisi贸n y hasta con pena de muerte a los adultos que tengan relaciones sexuales consensuadas con personas del mismo sexo. Tambi茅n, hay m谩s de 40 pa铆ses que ponen barreras a la libertad de expresi贸n. Por ejemplo en Rusia, donde no pod茅s mencionar o expresarte de ninguna manera teniendo una bandera del 鈥榦rgullo gay鈥 o algo similar. En otros lugares, se contin煤an haciendo terapias de reconversi贸n, o en Polonia hay zonas libres de LGBT. Los fundamentalismos religiosos y pol铆ticos subsisten tambi茅n鈥, critic贸.

Argentina se destaca en la regi贸n

La abogada mencion贸 a nuestro pa铆s como de avanzada en algunos aspectos referidos a la ampliaci贸n de derechos de las personas LGTB y lo fundament贸 bas谩ndose en la legislaci贸n vigente:鈥淎rgentina fue el d茅cimo pa铆s en sancionar la Ley de Matrimonio Igualitario; dos a帽os despu茅s se sancion贸 la Ley de Identidad de G茅nero; hay leyes de t茅cnicas de reproducci贸n humana asistida, o de aborto legal. Esta 煤ltima contempla a los varones trans, es decir, los beneficiarios y beneficiarias son todas las personas que tengan la capacidad de gestar鈥, manifest贸.

Lo que falta y el pedido por la aparici贸n de Tehuel

鈥淭odav铆a faltan algunas cosas, como la Ley Nacional Antidiscriminatoria que es post dictadura y todav铆a no contempla este prejuicio discriminatorio en la ley; Hacer realidad el cupo laboral travesti-trans en muchas provincias y localidades. En algunas se sancionaron las leyes pero no se aplican. Y sumo a lo que falta, y es lo que estamos pidiendo hace m谩s de un mes, la aparici贸n con vida de Tehuel. Es un var贸n trans que sali贸 de su casa para buscar un trabajo y nunca m谩s volvi贸. Lo tenemos que buscar como cualquier otra persona que desaparece鈥, remarc贸 Mas.

En la ciudad de la furia

La abogada repas贸 algunos de los cambios que not贸 en la sociedad con la implementaci贸n de estas leyes y destac贸 el tratamiento de la problem谩tica dentro de la Ciudad de Buenos Aires:鈥淗ubo un cambio enorme con relaci贸n al antes y al despu茅s -sobre todo de la Ley del Matrimonio Igualitario- en el sentido del debate que se dio durante casi cuatro a帽os en las calles, las escuelas, los trabajos y en nuestras casas. Esto modific贸 mucho la cantidad de consultas que recib铆a antes por un actuar indebido de la polic铆a, de vecinos, o de personas que insultaban o reaccionaban en la calle. Con esto no quiero decir que no siga sucediendo. Ha habido un mont贸n de casos de varones gays que han sido agredidos f铆sicamente incluso llegando a estar bastante graves. Por otra parte, la Ley de Identidad de G茅nero es fundamental, pero queda la cuesti贸n principal que es que accedan a trabajos formales y a viviendas dignas. De todas maneras, la situaci贸n en la Ciudad de Buenos Aires es mucho mejor que lo que sucede en otras ciudades del pa铆s鈥, cont贸.

En el Hospital Pirovano, actualmente, funciona un grupo interdisciplinario especial de profesionales de la salud de atenci贸n para la diversidad, un ejemplo en el 谩mbito de la salud porte帽a. Al respecto Mas expres贸: 鈥淓s muy valorable la iniciativa. Yo siempre festejo cuando se abren consultorios amigables en todas las provincias del pa铆s. Ser铆a ideal llegar al momento a que esto no sea necesario, y que todes les mediques y profesionales de la salud est茅n capacitados para atender sin discriminaci贸n a las personas LGBT con las problem谩ticas espec铆ficas de salud que tienen鈥, cerr贸.

