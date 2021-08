–

De parte de Arrezafe August 30, 2021 45 puntos de vista





Observatorio

de la crisis – 25/08/2021



Cada siete u ocho años,

el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático

(IPCC, por sus siglas en inglés) publica un informe en el que repasa

el conocimiento científico disponible acerca del cambio climático.

Esta semana, en medio de un verano boreal extremadamente caliente y

de una serie de inundaciones devastadoras, la institución publicó

el Sexto Informe de Evaluación.

El texto indica que

estamos en un punto de inflexión en la historia del cambio

climático. Mientras políticos, empresas y activistas no logran dar

pie con bola y se enredan en discusiones interminables, los

científicos cortan en seco toda esa mierda con un cuadro objetivo de

la situación que nos muestra dónde estamos y qué podemos hacer.

¿Qué hay de nuevo,

viejo?

Entonces, ¿qué

información nueva y útil para la lucha contra el cambio climático

nos brinda el último informe del IPCC? En términos generales, hay

que confesar que no mucha. Las emisiones siguen aumentando y el

planeta sigue calentándose. Descarbonizar la economía sigue siendo

una tarea urgente.

Los títulos del Sexto

Informe de Evaluación tienden a centrarse en el tan mentado objetivo

de evitar que la temperatura mundial promedio aumente más de 1,5°C.

Este objetivo fue la piedra de toque del Acuerdo de París y todos

los expertos en clima sostienen que es el límite a partir del cual

el calentamiento puede volverse peligroso. Pero en realidad, se trata

de un juicio aproximado: recién alcanzamos niveles de calentamiento

de 1,1°C o 1,2°C y difícilmente pueda decirse que las actuales condiciones

climáticas son seguras.

En cualquier caso, la

comunidad internacional organizó sus pretensiones colectivas en torno

a la meta de 1,5°C. Uno de los titulares más impactantes surgidos

del informe del IPCC es el que afirma que, todos los escenarios

contemplados indican que alcanzaremos ese límite en 2040. Sin embargo, si no

comenzamos a disminuir las emisiones, ese punto llegará mucho antes

(probablemente en una década).

Cuando alcancemos el

límite de 1,5°C, el nivel de los mares crecerá entre dos y tres

metros. Los episodios de calor extremo se volverán mucho más

frecuentes. La humedad asociada a las grandes precipitaciones

aumentará un 10% y las probabilidades de lluvia se multiplicarán

por 1,5. ¿Cuándo sucederá todo esto?

Si se busca una porción de

optimismo en el informe del IPCC, la encontramos en la afirmación de que, si logramos reducir las emisiones de carbono a

cero en 2050, es muy probable que estabilicemos las temperaturas

globales en el límite de 1,5°C. Dejando de lado la certeza de que

un escenario optimista no es el más probable, la mala noticia es

que, aun en ese caso, las condiciones climáticas se habrán vuelto

mucho más peligrosas. La probabilidad de un escenario en el que las

emisiones aumenten sugiere que la temperatura subirá 1,9°C en 2040

(es decir, a mis 46 años), 3°C en 2060 (probablemente todavía no

me haya jubilado) y 5,7°C en 2100 (momento en que, si sobrevivo al

calor extremo, tendré 104 años).

Aunque no sea nada nuevo,

estas cifras indican la situación que afrontará mi generación en

caso de que no logre cambiar el curso de la situación. António

Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, respondió al

informe y apuntó contra la industria de los combustibles fósiles:

«Este informe debería ser leído como un imperativo de poner fin al

carbón y a los combustibles fósiles antes de que destruyan nuestro

planeta».

De repente, la idea se

convirtió en una verdad evidente para cuantos se preocupan por

el cambio climático. Pero su enunciación no es suficiente. A menos

de tres meses de la retrasada conferencia COP26, que las Naciones

Unidas celebrarán en Glasgow, ¿cabe esperar algo mejor? Las últimas

dos grandes conferencias no tuvieron ningún resultado y el Acuerdo

de París solo sirvió para comprometer formalmente a algunos países

a reducir las emisiones a un ritmo que, en caso de respetarse,

llevaría el promedio del calentamiento a los 2,9°C. Glasgow nos

conduce directo al fracaso.

El último informe es tan

tajante y alarmante como los otros, pero no nos brinda ningún motivo

para creer que los procedimientos internacionales vigentes y los

gobiernos de turno estén preparados para coordinar la transformación

económica que necesitamos urgentemente. John Kerry, enviado especial

de Estados Unidos a cargo de la cuestión climática, manifiesta que

Glasgow debe ser un “punto de inflexión en esta crisis”. No es

la primera vez que escuchamos esa frase. El único punto de inflexión

en el que podemos creer hoy está lejos de la economía política

capitalista que generó y profundizó esta crisis. Necesitamos una

nueva economía basada en la igualdad, la justicia y la prosperidad.

Lo serio es culpar al

capitalismo, no a la «humanidad»

El conocimiento

científico detrás del Sexto Informe de Evaluación es indiscutible,

y sus consecuencias lógicas nos fuerzan a cuestionar la pertinencia

de nuestro sistema económico y político actual. Sin embargo, el

informe no plantea esos problemas. De hecho, está escrito en un

lenguaje que funciona como sostén de la clase dominante.

La primera tesis del

Resumen para Legisladores afirma que no cabe duda de que el cambio

climático es causado por «actividades humanas». La frase «cambio

climático de origen humano» se repite a lo largo de todo el

informe. La certeza de que los seres humanos son responsables del

cambio climático se propagó en todos los medios, incluyendo los

artículos de la BBC y de The Guardian.

A diferencia de otras

tesis contenidas en el informe del IPCC, como las que remiten a la

progresión del calentamiento, las anticipaciones del calor extremo y

la predicción del aumento del nivel de los mares, la insinuación

de que la responsabilidad de la situación recae sobre la humanidad

en general no es científica. Es ideológica. Desdibuja la

responsabilidad de la clase dominante.

Es bastante improbable

que esta sea una intención explícita de los científicos del IPCC.

Y, evidentemente, la tendencia popular a hablar del cambio climático

de origen humano es una buena respuesta frente a los think-tanks

que promueven el negacionismo. Sin embargo, los negacionistas no son

hoy el obstáculo principal: el retraso y la inacción de la clase

capitalista tomaron su lugar.

Son los capitalistas los

que sacan provecho de la crisis climática mientras los más pobres

sufren. Es el sistema capitalista el que bloquea la descarbonización

mientras el mundo arde. Por supuesto, desde un punto de vista

técnico, es correcto decir que el cambio climático es de origen

humano. Hasta donde sé, la clase capitalista está compuesta de

humanos (a menos que David Icke sepa algo que todo el mundo ignora).

Pero esto no significa que todos los humanos hayan desempeñado el

mismo rol en la generación de la crisis.

Es verdad, algunos nos

beneficiamos de los frutos del capitalismo fósil. Es innegable que

la extracción de combustibles fósiles es la base sobre la que se

alzaron la civilización moderna y los avances que mejoraron la vida

de muchas personas. Pero en este sistema la mayoría de la gente

vive en condiciones de explotación, alienación y marginación.

Consumimos los productos del capitalismo fósil, pero no elegimos las

condiciones básicas de producción que conducen a la crisis

climática.

El trabajador de una

refinería no comparte la responsabilidad con el capitalista que lo

explota para extraer una ganancia de la producción de petróleo. Las

comunidades indígenas, violentamente desplazadas de sus territorios

con el fin de abrir minas de carbón, no comparten la responsabilidad

con los gobiernos que fuerzan la implementación de estos proyectos.

Podríamos hablar del cambio climático «de origen terrícola» o

«de origen mamífero». La tesis llevaría la abstracción a un

nivel ligeramente más distante de aquel en que se sitúan los

verdaderos culpables, pero no dejaría de ser verdadera.

Por supuesto, también

sería verdad decir que el cambio climático no es propiedad

exclusiva del modo de producción capitalista. Embarcándonos en el

relato contrafáctico, podríamos decir que cualquier civilización

humana que hubiera descubierto los combustibles fósiles los habría

aprovechado, poniendo en movimiento la insospechada rueda del cambio

climático. Sin embargo, el fallo del capitalismo parece estar en su

incapacidad de revertir la situación. Conocemos las causas y los

efectos del cambio climático desde hace décadas, y, aun así, la

prioridad de maximizar las ganancias a corto plazo siempre logró

desplazar la necesidad de transformar nuestro sistema energético.

No somos todos igualmente

responsables por la catástrofe climática. Sin una transformación

planificada de la economía, nuestros comportamientos individuales,

aun tomados en conjunto, son impotentes frente al objetivo de la

descarbonización. Entonces, tenemos dos opciones: o bien nos

embarcarnos en una política climática misántropa, que condena a la

humanidad en general y oculta las verdaderas causas de la crisis, o

bien adoptamos una perspectiva de justicia climática humanista y

socialista, que cuenta con el potencial humano y las posibilidades de

construir un mundo mejor.

El mundo a 1,5°C

El calentamiento de 1,5°C

es lo mejor a lo que podemos apuntar. Pero entonces, si muchos de los

cambios son a esta altura inevitables e irreversibles —como muestra

el informe del IPCC—, los incendios en Grecia, Turquía y Argelia

señalan el comienzo de una nueva normalidad. En este contexto,

estamos obligados a liberar las mejores cualidades de la humanidad en

vez de enfatizar las peores. Además de luchar contra cada mínima

fracción del promedio del calentamiento, debemos aceptar que

habitamos condiciones climáticas mucho más peligrosas que las del

pasado. En este punto se vuelven fundamentales la solidaridad y la

justicia.

Nuestra misión principal

es limitar el calentamiento mediante la descarbonización, de la

manera más rápida y justa posible. Pero también tenemos que

considerar cómo nos adaptaremos al nuevo clima. La izquierda y el

movimiento contra el calentamiento global deberían exigir e integrar

en su plataforma política un programa de adaptación equitativa al

cambio climático.

Tenemos que contar con

infraestructuras y edificios resistentes, barreras contra las

inundaciones, planes de evacuación, servicios de emergencia bien

financiados, seguros estatales contra pérdidas y daños, políticas

de acogida y apoyo para los refugiados. Si bien estos elementos no

deberían representar el límite de nuestras ambiciones políticas ni

funcionar como una excusa para abandonar la lucha contra la

descarbonización, debemos integrarlos a la concepción de la

justicia en el nuevo mundo de 1,5°C.

Como deja en claro el

informe del IPCC, las próximas décadas nos plantean distintos

escenarios posibles. En uno de ellos, los gobiernos y los movimientos

contra el cambio climático fracasan rotundamente y no logran

disminuir las emisiones en el tiempo requerido. Por supuesto, nuestra

ambición debería ser tomar el poder del Estado y utilizarlo para

transformar la economía e impartir justicia. Pero también

deberíamos estar preparados para operar en escenarios donde los

políticos logran sostener el statu quo sin descarbonizar, o donde la

descarbonización se desarrolla en beneficio de los ricos y a costa

de los pobres y marginados. En estos escenarios de relativa derrota,

debemos estar preparados para defendernos mediante el fortalecimiento

del poder popular y el desarrollo de la solidaridad. Frente al

fracaso del Estado, deberíamos ser capaces de resistir

colectivamente organizando sistemas de distribución de alimentos,

refugios de emergencia y operativos de rescate.

Es comprensible que, en

momentos como este, con la publicación del contundente informe del

IPCC, en medio de condiciones climáticas implacables y devastadoras,

se generalice un sentimiento colectivo de desesperación, impotencia

y ansiedad. Por ejemplo, en la mayoría de los escenarios

contemplados por el IPCC, toda mi vida adulta transcurrirá en el

contexto de un planeta cada vez más caliente. Deberíamos tratar de

evitar que dichos sentimientos conduzcan a la desesperanza o a la

misantropía.

Sin importar lo que digan

los medios, la clase dominante o los científicos, «nosotros» no

somos responsables por la crisis climática. En cualquier caso, como

los verdaderos responsables no piensan hacer nada al respecto, el

asunto está en nuestras manos. Sobre esa certeza podemos construir

un movimiento de masas militante y radical, dispuesto a construir una

economía basada en la igualdad, la justicia y la prosperidad.

Sabemos que nuestra generación tendrá que cargar con el legado del

capitalismo, pero tal vez seamos también nosotros quienes

logremos arrojarlo al basurero de la historia.