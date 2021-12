Pedro S谩nchez ha presidido la Conferencia de Presidentes. Moncloa

Estamos solos. No hay nadie al frente del tim贸n. As铆 gestiona cualquiera una pandemia. Basta con echar un vistazo en Twitter, en los grupos de Whastapp鈥 Basta con poner la oreja en las conversaciones de cafeter铆a, en las tiendas, entre familias, en las puertas del colegio, en la cola del centro de salud鈥. Salvo que te haya tocado el Gordo, el desconcierto y la indignaci贸n han sido este 22 de diciembre una sensaci贸n bastante generalizada entre la ciudadan铆a, para quien lo m谩s importante estas fiestas es que no le toque el virus. Una pandemia en manos del azar.

Ma帽ana celebraremos un #CMin extraordinario para aprobar el uso de la mascarilla obligatoria en el exterior, impulsar medidas que reduzcan la tensi贸n del sistema de salud y emitiremos autorizaciones temporales para la venta en farmacias de test de ant铆genos de uso profesional. pic.twitter.com/mqjgH8pI5s 鈥 Pedro S谩nchez (@sanchezcastejon) December 22, 2021

La intenci贸n del presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez, de querer imponer como obligatoria la mascarilla en exteriores 鈥搖na medida que, cient铆ficamente, no sirve para frenar la nueva ola de contagios que ya est谩 encima鈥 ha llegado incluso a poner de acuerdo a votantes de derecha y de izquierda. Y lo que es m谩s peligroso: llega a parecer incluso que muchas personas comienzan a estar de acuerdo con la corriente negacionista, que ha llegado el momento de desobedecer.

La realidad es otra. Y las razones son bien distintas. La realidad mayoritaria de este pa铆s no es negacionista, como muestra el alto porcentaje de personas vacunadas. La realidad mayoritaria de este pa铆s es gente que ve que no puede acudir al m茅dico porque no hay suficientes m茅dicos, gente que tiene que pagarse las PCR porque ya no se hacen PCR, gente que tiene que volver a echar mano de su responsabilidad individual para hacer frente a un desaf铆o colectivo.

No es una medida puntual la que hace salir en tromba reacciones de cabreo; es la explosi贸n de meses de impotencia, de intentar tirar para adelante como pollo sin cabeza, mientras nos miramos deprisa sin entender 鈥搊 entendiendo muy bien鈥 c贸mo hemos llegado a esta situaci贸n de desmantelamiento de lo p煤blico. De desmantelamiento de la vida.

Del presidente del Gobierno y de todos los gobernantes de este pa铆s se espera un poquito m谩s.