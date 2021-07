–

La pol铆tica minera impulsada por el gobierno nacional y el gobierno provincial chocan de lleno con la decisi贸n de las comunidades de no permitir la tarea extractiva dentro de los territorios comunitarios y no comunitarios.

28/07/2021

La Megamineria es incompatible con la cosmovisi贸n ancestral de nuestro pueblo Mapuche Tehuelche. Para nosotros/as, las aguadas, lagunas, cerros y monta帽as est谩n pu ngen 鈥搇as fuerzas- que cuidan el equilibrio en el Itrofill monguen (la biodiversidad). Lo que para el capitalismo son recursos pasibles de ser extra铆dos, para nosotros/as son fuerzas necesarias para que exista la vida. La megaminer铆a no es producci贸n, es extractivismo, amenaza a la mapu y principalmente a los Ngen Ko (due帽os del Agua). Teniendo en cuenta este punto, que es central en la discusi贸n, es inviable imaginar la autorizaci贸n del extractivismo en nuestros territorios. Dejar铆amos de ser mapuche si permiti茅ramos que destruyan los cerros, monta帽as y contaminen el agua, porque somos parte del territorio, as铆 de simple.

Por ello, tambi茅n decimos que la consulta Libre, Previa e Informada, para obtener el consentimiento de una comunidad, ha de ser vinculante cuando es negativa a los proyectos de estas caracter铆sticas. Ello forma parte del derecho internacional, de lo contrario solo ser铆a una audiencia p煤blica en raz贸n de decisiones ya tomadas, sin respetar nuestra cosmovisi贸n. Y esto es as铆, porque el convenio 169 de la OIT entiende que fuimos v铆ctimas de un genocidio, de una injusticia hist贸rica, de discriminaci贸n y racismo en nuestro propio territorio para despojarnos del mismo. Los pueblos originarios hemos vivido y sufrido el avance de la 驴鈥渃ivilizaci贸n鈥?. En nombre del capitalismo, el progreso y el Estado de Bienestar se han cometido los cr铆menes m谩s atroces que recuerde la humanidad.

En esta parte del territorio que hoy se opone decididamente a la miner铆a Mencu茅, Comallo, Laguna Blanca, 脩orquinco, Pilquiniyeu del Limay, Colan Conhue, Naupa Huen, El Cuy y aleda帽os hace menos de 100 a帽os fueron escenarios de la actuaci贸n de la sanguinaria polic铆a fronteriza para corrernos y arrinconarnos, utilizando los m茅todos m谩s salvajes y violentos. Nos obligaron a dejar las pampas y mallines a las estancias de los inmigrantes que se asentaron en estos lugares. La memoria colectiva en esta parte del territorio est谩 muy presente, nosotros/as conocemos muy bien esa historia, por ello No Olvidamos Ni Perdonamos, muy por el contrario exigimos respeto a nuestra leg铆tima y milenaria presencia.

En segunda instancia, el razonamiento de la civilizaci贸n occidental debiera dar cuenta de los fen贸menos clim谩ticos que vive el mundo. Alemania, Francia, B茅lgica, India, China inundadas con lluvias torrenciales, miles de muertos en los 煤ltimos 10 d铆as. Olas de calor con temperaturas de 57掳, incendios y muertos en Canad谩 y Estados Unidos. Hoy acaban de decretar la emergencia h铆drica en Rio Negro y Neuqu茅n por las bajantes de r铆os y lagos, con una sequ铆a que alertan sobre posibles incendios, adem谩s de una bajante hist贸rica del R铆o Paran谩. La misma pandemia de Covid-19 es la consecuencia de arrasar el territorio con distintos m茅todos. Hidroel茅ctricas, forestales, fracking, productos transg茅nicos, monocultivo con agroqu铆micos desforestando y empobreciendo la tierra, megaminer铆a, producci贸n av铆cola y ganadera concentrada en engordes y de manera antinatural, solo para satisfacer la demanda de la poblaci贸n mundial que hace del consumo y acumulaci贸n desmedida una manera de vida. Es aqu铆 donde el estado de bienestar y el kume felen (buen vivir) se distancian, se diferencian. El kume felen que es un derecho de las comunidades, de la poblaci贸n mapuche-tehuelche necesita de un territorio sano, mientras que el estado de bienestar solo genera dinero a costa del territorio. Por ello a pesar de los 500 a帽os de la conquista y colonizaci贸n la lucha en esencia contin煤a siendo la misma, el territorio. Tratamos de preservar nuestros espacios territoriales porque entendemos que el buen vivir requiere del respeto al territorio, fundamentalmente preserv谩ndolo de estas actividades extractivas.

Ya sea respetando nuestra cosmovisi贸n, teniendo en cuenta una historia reciente, respetando la Consulta Libre Previa e Informada o atendiendo un an谩lisis con sentido com煤n de la situaci贸n del cambio clim谩tico, sus causas y consecuencias, debi茅ramos llegar a la misma conclusi贸n. La Megaminer铆a es inviable en el territorio y esto incluye a todas las provincias de lo que hoy se conoce como Patagonia.

El Estado no ha reconocido el Genocidio de los Pueblos Originarios y no cumple con sus propias leyes. No respeta la consulta, no ha entregado tierras aptas y suficientes, no hay t铆tulos comunitarios, el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas es un organismo inservible sin presupuesto, no ha terminado el relevamiento territorial de la ley 26160 que vence en noviembre de este a帽o. En el plano provincial el gobierno se ha negado a firmar el convenio para ejecutar la ley 26160, nunca tuvo voluntad pol铆tica de cumplir con la Ley Integral Ind铆gena 2287 y proveer del presupuesto para el Fondo de Desarrollo de las Comunidades. En la Fiscal铆a de Estado hay m谩s de 100 denuncias producto del funcionamiento de una Comisi贸n Investigadora de Transferencias de T铆tulos de Tierras, que est谩n paradas desde el a帽o 2015. Nunca se han devuelto tierras aptas y suficientes que tambi茅n prevee la ley 2287. La misma ley tiene art铆culos que no se aplican. Se niega la provincia a reglamentar la ley de educaci贸n para garantizar la educaci贸n intercultural.

Con todos estos incumplimientos, nos exigen que aceptemos sus pol铆ticas que nos contin煤an matando. No nos pidan que en el nombre del progreso aceptemos la continuaci贸n de la Campa帽a del Desierto. Tenemos derecho a vivir en este territorio y defenderlo. Es leg铆tima nuestra decisi贸n de cerrarle las tranqueras a las empresas mineras. Somos un pueblo milenario, preexistente al Estado. Somos Mapuche-Tehuelche que defendemos nuestros derechos. Nosotros no fuimos a conquistar Europa, ustedes vinieron a conquistar Am茅rica.

Defendemos el territorio porque somos parte del territorio.

Marichiweu Marichiweu!!!!

Curr煤 Leuf煤 27 de julio de 2021.

Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro. Tel: 2984786755

