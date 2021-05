–

De parte de Arrezafe May 7, 2021 5 puntos de vista

Mundo Soros: Cuando el

capital subcontrata a la izquierda y sus intelectuales — Hoenir

Sarthou

El hombre que alquiló

a la izquierda

¿Qué ocurre cuando las

causas sociales comienzan a recibir fuertes aportes económicos de

fundaciones creadas por personalidades “VIP” del sistema

financiero y empresarial global?

No hay que especular

mucho. Desde hace varias décadas, fundaciones como la Open

Society (de George Soros), la Fundación Bill y Melinda Gates,

y las Fundaciones Rockefeller, Ford, Kellogg, y

otras, destinan cuantiosos fondos a causas habitualmente consideradas “liberales”, “progresistas”, e incluso “de izquierda”. Y

los resultados están a la vista.

Usando parte de las

fortunas acumuladas por sus creadores en áreas más tradicionales,

como las finanzas, el petróleo, la industria química, la

agroindustria, la genética o la informática, esas Fundaciones han

invertido mucho dinero en las siguientes causas: los derechos

humanos, la enseñanza universitaria, el periodismo, el feminismo “de

género” y los derechos de las minorías LGTB (y las políticas de

discriminación positiva respecto a esas dos causas), la legalización

de la marihuana, el ambientalismo, las campañas por el calentamiento

global, la promoción de las “tecnologías verdes”, la

investigación, producción y aplicación de nuevas vacunas, la

financiación de la OMS (especialidad en que se destaca Bill Gates)

y el apoyo a las políticas recomendadas por la OMS respecto al

coronavirus (sepan disculpar si olvido alguna causa, son tantas…).

CONSPIRANOIA

Observen que no me

pregunté por qué esas fundaciones invierten en esas causas. No lo

hice porque es una pregunta que no puedo contestar. ¿Cómo podría

saber qué pasa en las cabezas de Soros, Gates, los Rockefeller o los

directores de las otras fundaciones?

No busquen aquí

referencias a logias o conspiraciones secretas, ni a los “Iluminati” o a los “reptilianos”. Nada de eso encontrarán en esta nota ni

en ninguna de las mías. Por un lado, porque no tengo ninguna noticia

confiable sobre la existencia de esas logias. Por otro, porque, como

dijo cierto filósofo refiriéndose a Dios, no hay necesidad de esas

hipótesis fantásticas para dar cuenta de lo que ocurre, dado que

los protagonistas actúan y ejercen su poder ante nuestra vista y

paciencia.

La relación entre dinero

y poder es consustancial. Quien tiene mucho dinero suele contar con

relaciones privilegiadas con el poder político, salvo en las

contadas excepciones en que se topa con líderes políticos

incorruptibles y muy valientes, lo que lamentablemente no ocurre

todos los días. Recuerden al actual Ministro de Ganadería y

Agricultura diciendo, hace pocas semanas, que él era “un

representante” de ciertos productores rurales. O, un poco antes, a

personajes como López Mena o Salgado, erigidos en personajes de la

Corte presidencial, con su correlato de concesiones abusivas. Ni

hablar de UPM, que, sin importar el gobierno de turno, actúa como si

fuera la dueña del País.

En lo grande ocurre lo

mismo que en lo chico. Si López Mena, Salgado o ciertos empresarios

obtienen un trato privilegiado en casa, ¿cómo no van a obtenerlo en

el mundo personajes con el poder de incidir en la emisión de

dólares, hacer tambalear al Banco de Inglaterra o cambiar el estatus

político de países que operaban en la órbita de la ex URSS?

Si a eso le sumamos que

varios de estos personajes son socios en muy diversos negocios, que

por su actividad financiera influyen en las políticas monetarias de

todo el mundo, y que, a través de la financiación y de su

influencia política, tienen fuerte incidencia sobre organismos

internacionales, incluida la OMS, es imposible analizar la realidad

internacional, o la nacional, sin tomar en cuenta su existencia como

grupo de poder. En Uruguay, el episodio Mujica-Soros-Rockefeller,

respecto a la marihuana, aun siendo anecdótico, lo deja claro.

SOROS, O EL MÉTODO

No tengo idea de quién

es Soros realmente. No sé si es el cerebro, el vocero, o el lobista

más locuaz de ese grupo de socios. Quizá sólo haga muy

ostentosamente lo que otros hicieron siempre con más discreción. Lo

cierto es que maneja enormes sumas propias y, durante toda su vida,

ha invertido capitales ajenos. Por añadidura es el creador y

animador del Foro de Davos, en el que los más poderosos se juntan

con otros no tan poderosos, no sé si para “bajarles línea” o

para entretener a los “paparazzi” de la farándula financiera.

Ni siquiera puede

asegurarse que el método que lo caracteriza sea invento suyo. Él

mismo admite que, siendo estudiante, conoció a dos personas clave en

su vida. Una fue Karl Popper, de quien tomó el concepto de “sociedad

abierta”; la otra fue uno de los Rockefeller, que le transmitió un

concepto esencial para su carrera: si uno puede asociar sus intereses

con una buena causa, su poder no tiene límite.

Esa frase condensa el “método” que conocemos: una fundación sin fines de lucro,

creada con dinero que se deduce de impuestos, respalda a una “buena

causa”. Para eso, transfiere dinero a ciertas ONGs, que presionan

para que, en distintos lugares del mundo, se apliquen políticas

afines a la “buena causa”, políticas que, milagrosamente,

terminan haciendo ganar fortunas a las empresas lucrativas del

creador de la fundación. A veces la conexión entre la “buena

causa” y la ganancia del filántropo es evidente. Otras veces no

tanto. No puede descartarse que algunas de esas jugadas persigan

fines mesiánicos, además o en lugar del lucro.

En ocasiones, las

inversiones de Soros y de sus socios tienen éxito: la

desestabilización financiera de Inglaterra en 1995, los cambios

políticos en Europa del Este, o la conversión de Uruguay en

experimento de marihuana legal (en sociedad con Rockefeller); en

otras fracasan, al menos temporalmente, como el intento de obstruir

la asunción de Trump o la apuesta secesionista en Cataluña.

IZQUIERDA “SOROS“

En la izquierda, el

método Soros (uso a Soros como símbolo, ya que no es el único que

lo aplica y financia) ha causado un sismo silencioso.

A lo largo de tres

décadas, muchos militantes “de izquierda” dieron un giro

sorprendente. Los mesiánicos profetas de la revolución proletaria

se incorporaron a las ONGs y adhirieron a la financiación y a la

agenda “soros” de derechos identitarios, al tiempo que

desarrollaron una miopía asombrosa sobre las verdaderas relaciones

de poder económico y político, en sus propias sociedades y en el

resto del mundo.

Así, en Uruguay,

avalaron o toleraron políticas como la bancarización obligatoria y

la ley de riego, o la profundización del modelo forestal celulósico,

basado en el privilegio, la entrega de bienes públicos, la

explotación destructiva de recursos naturales y el sometimiento a

los designios del inversor.

¿Cómo fue posible?

Basta con no ver dónde

está el verdadero poder, el papel de los bancos, del capital

financiero y sus fundaciones, de los organismos internacionales de

crédito, de las calificadoras de riesgo, de los inversores

privilegiados y leoninos. Basta con ignorar los problemas

estructurales del sistema y reducir la política a una lucha entre “izquierda progresista” y “derecha conservadora”. Entendiendo

por “izquierda” a una agenda estandarizada de derechos

identitarios, el aborto, la diversidad sexual, la marihuana libre,

una difusa sensibilidad social más proclive a la caridad que a la

justicia social, un ambientalismo “naif” que no cuestiona a la

celulosa ni a la agroindustria, y una ciega confianza en que el mundo

y los organismos internacionales avanzan por la senda de los derechos

humanos hacia la inclusión social. Y entendiendo por “derecha” a

una caricatura conservadora que, en el fondo, se reduce a los

adversarios electorales, blancos, colorados, y ahora Cabildo Abierto.

El mundo según Soros

tiene un algo de “Nunca jamás”. De un lado están Peter Pan,

Wendy y los niños progresistas, que son buenos, lindos, modernos,

sensibles e inclusivos. Del otro lado está “la derecha”,

compuesta imaginariamente por hombres blancos, viejos, reaccionarios,

misóginos, discriminadores y opresores, y… bueno, por mujeres

alienadas, y por jóvenes poco empáticos, y por algún homosexual

que no termina de salir del closet, en fin….

Tiene también un aspecto

terrible. Porque, en la medida en que ese progresismo a lo Soros

encarna todo lo bueno, formular dudas respecto a alguna de sus

causas, ya sea la brecha salarial de género, el calentamiento

global, la bondad de las tecnologías verdes o la mortalidad inaudita

del coronavirus y la necesidad de paralizar al mundo y encerrarse, lo

convierte a uno en “inmoral, fascista, negacionista, insensible,

discriminador, invisibilizador” y (el más reciente pecado mortal) “falto de empatía“.

¿IZQUIERDA?

Felipe González Ronald Reagan





Esta extraña situación,

por la que se declaran “de izquierda” personas y organizaciones

financiadas por la cúspide del sistema financiero global, tiene una

explicación: nada es más confuso, ambiguo y polivalente que el

término “izquierda”.

Cuando empezó a usarse,

hacía referencia al lugar en que se sentaban, en la Asamblea

Nacional francesa, los representantes de la burguesía radical.

Luego, quizá porque el

joven Marx integró el grupo de los hegelianos de izquierda, la

palabra se identificó con las luchas de las internacionales obreras

y con la profecía marxista, que auguraba la dictadura del

proletariado y luego la sociedad sin clases.

Más tarde, cuando el

marxismo y el movimiento obrero se dividieron entre la corriente

leninista y la socialdemocracia de inspiración bernsteniana, que

dieron lugar respectivamente a la revolución rusa y a la

socialdemocracia europea, el término ganó ambigüedad.

El asunto siguió

complicándose con el psicoanálisis, la Escuela de Frankfurt, el

estructuralismo, el existencialismo, la revolución china, la

revolución cubana, el 68 francés, el neomarxismo, los liberales

igualitaristas estadounidenses y la posmodernidad, hasta que fue casi

imposible decir qué significaba exactamente ser “de izquierda”.

La brillantez de

Soros, Rockefeller y otros socios, o de algún intelectual contratado

por ellos, es haber advertido que era posible aprovechar la

sensibilidad y la capacidad militante de la izquierda para

convertirlas en un poderoso instrumento de manipulación económica y

política, fuerza de choque, en buena medida inocente, de proyectos

económicos y políticos poco transparentes.

La financiación de

aquellos aspectos de la sensibilidad “de izquierda“ que no

apuntan directamente contra las estructuras de propiedad del sistema

parece haber sido la clave. Los derechos humanos, el feminismo, las

cuestiones de género, la diversidad sexual, la lucha contra la

discriminación racial, la preocupación por el medio ambiente, la

sustitución del petróleo por tecnologías “verdes“, las

campañas contra el Sida o el coronavirus, tienen en común su

capacidad de convertirse en armas políticas de desestabilización y

chantaje contra los gobiernos y los Estados, sin tocar nada

sustancial del sistema económico. Junto a una importante influencia

sobre las agencias de noticias y los medios de comunicación, pueden

encumbrar, hacer caer o complicarle la vida a cualquier gobernante,

como debe saberlo hoy Donald Trump.

Eso si, nunca verán a

un izquierdista “Soros” cuestionar al sistema financiero o a los

organismos internacionales de crédito.

Hace más de dos mil

años, en la antigua Roma, las luchas políticas enfrentaban a

patricios y plebeyos. Los que tenían privilegios económicos y poder

político, y quienes no los tenían. El senado, por un lado, y los

tribunos de la plebe, por otro, expresaban institucionalmente esa

lucha.

Esa lucha es eterna.

Basta con identificar a quienes tienen realmente el poder y los

privilegios, y a quienes no los tienen. Luego es cuestión de

situarse de un lado o del otro.

En el mundo actual, todo

poder formal está condicionado por el capital financiero, que opera

directamente o a través de organismos internacionales de crédito,

fundaciones, financiación de inversión corporativa y empresas

calificadoras de riesgo. Los gobiernos, los partidos, la academia, la

prensa, las ONGs y hasta los sindicatos compiten por esa

financiación, lo que implica al menos estar dispuesto a callar lo

que ese verdadero poder no quiere oír.

En términos de

pensamiento crítico, no es posible seguir chiflando y mirando hacia

arriba ante esa realidad. Porque quien paga la cuenta decide el menú.

Es decir, decide qué se piensa, qué se investiga, qué se concluye,

qué se dice, qué se hace y por qué se lucha.

No es posible

pretender hablar o actuar por la “plebe” estando a sueldo de los

nuevos “patricios”. La autonomía respecto de esa financiación

es un requisito previo de cualquier pensamiento, praxis,

investigación o comunicación que se pretendan críticos.

Es así de simple y, a la

vez, de espinoso.