November 11, 2021

El acceso del llamado juez, Enrique Arnaldo, al Tribunal Constitucional es un nuevo escal贸n para ese proceso antidemocr谩tico por donde se va arrastrando lo que queda de la llamada transici贸n democr谩tica.

Que un individuo de la catadura moral como este se帽or, juez e imputado al tiempo, pueda estar a partir de ma帽ana en el m谩ximo organismo de nuestro pa铆s muestra a las claras de que no estamos ante un pa铆s, hoy, con unos m铆nimos democr谩ticos en escena.

Que un juez, seg煤n media docena de diarios, con 鈥渘egocios鈥 poco limpios con el Partido Popular, implicado en el caso Matas, imputado en el caso Palma Arena, con 鈥渢ratos鈥 comerciales con testaferros del caso Zaplana por valor de un mill贸n de euros, presunto prevaricador del caso Lezo, simultaneando durante el tiempo en que trabaj贸 para el Congreso dos trabajos como poco alegales鈥, pueda estar en el m谩s alto tribunal de que nos dotamos los espa帽oles para dictar las sentencias sobre la Constituci贸n, huele a mierda, con perd贸n, pero tambi茅n se ve, no solo se huele.

De este Partido Popular, hoy de extrema derecha pura y dura, se puede creer cualquier cosa que apeste a porquer铆a. De buena parte del poder judicial basculado, hoy, clara y ostentosamente, con una desfachatez que asusta, hacia posiciones ideol贸gicas rayanas en la extrema derecha, tambi茅n se puede sentir el hedor a corrupci贸n. Pero que partidos de izquierda que dicen representar a los y a las ciudadanas de este pa铆s que, a煤n, nos creemos los principios democr谩ticos, a煤pen a semejante productor de olor a putrefacci贸n al estrado m谩ximo causa indignaci贸n, rabia, furia e impotencia.

Porque no vale 鈥擲OLO鈥 decir que algunos votar谩n con una pinza en la nariz. Eso expresa que el fin justifica los medios. 隆Y qu茅 fin!: el de tener un Constitucional secuestrado, un poder judicial politizando las actuaciones, el de ir inclinando las instituciones hacia algo que en cualquier idioma se llama fascismo y en castellano, franquismo; el de hacer rodar por una pendiente, cada vez m谩s inclinada, a los restos de una democracia fallida y caer, esos restos, en las fauces de bestias que retornan con correaje azul.

Ojal谩 los y las ciudadanas puedan, con sus votos, con sus voces, con sus gritos, parar esta sinraz贸n; este desprop贸sito que nos conduce a las desigualdades m谩s absolutas, a millonarios y poderosos cada vez m谩s ricos y con m谩s avaricia; a las injusticias m谩s flagrantes de algo que se llam贸 justicia durante unos pocos a帽os; a la concentraci贸n del poder medi谩tico e informativo m谩s absoluto y descarnado de los 煤ltimos cuarenta a帽os; a la creaci贸n de dos nuevas Espa帽as atendiendo, en esta ocasi贸n, al lugar de residencia; a la propagaci贸n de mentiras continuadas, ejemplo de estas pueden ser las relativas a la gesti贸n de la energ铆a y las subastas de electricidad. Mentiras que esconden el saqueo legal por parte de un oligopolio soportado por las puertas giratorias de ambos partidos, el uno y el otro, dos iguales para hoy, cuyos dirigentes, a espaldas de sus militantes y de los ciudadanos en general, han querido repartirse el pa铆s.

Porque si no lo hacen, si no lo hacemos, rodar por la pendiente que supone la, cada vez mayor, desigualdad creciente, la justicia politizada, la mentira como norma en buena parte de los medios, el juicio al d茅bil, resuelto con c谩rcel y multas inmediatas, mientras que el proceso del poderoso se alarga hasta el sobreseimiento por prescripci贸n del delito, nos llevar谩 a VOX, al brazo en alto y a los correajes azulones.

Creo que no, se帽ores y se帽oras de un socialismo al que, como a Od贸n Elorza, todav铆a le repugna el olor a mierda. Creo que no, se帽ores y se帽oras de Unidas Podemos. No todo vale. Ese tenebroso fin no puede justificar los medios, ese intento de renovar los poderes judiciales no se puede hacer a costa de meter al zorro en el gallinero, a costa de emporcar la democracia m谩s y m谩s鈥 驴hasta que desaparezca del todo? Es m谩s beneficioso seguir, pese a todo lo negativo que para la apariencia democr谩tica supone, con los 脫rganos sin renovar que hacerlo as铆, perjudicando, todav铆a m谩s, un proceso de democracia en este pa铆s que camina por unos m铆nimos tan peque帽os y una corrupci贸n tan grande que se puede comenzar a decir, perfectamente, el poco parecido existente entre esta situaci贸n y la democracia.

Ustedes, se帽oras y se帽ores de un partido que tiene la palabra socialismo en las siglas; ustedes, se帽oras y se帽ores que representan a la izquierda de este pa铆s; ustedes tienen la opci贸n de mandar a paseo semejante cubo de mierda que quieren, algunos, que sea un 鈥渢r谩gala鈥. El voto es secreto, voten no a ese cambio de cromos en el que uno de ellos es un cubo de basura.

De seguir as铆, de no parar este deslizamiento por la ladera del 鈥渢odo vale鈥, de un neoliberalismo que emponzo帽a a conciencia, y con bulos como monta帽as, todo lo que debiera ser limpio 鈥攍a educaci贸n, la sanidad, la justicia, la seguridad, el ocio鈥 y lo convierte en elemento de canje y de comercio para que unos pocos puedan ser cada vez m谩s ricos, el ciudadano llegar谩 un d铆a a pasar de unos partidos que se alejan, m谩s y m谩s, de sus ideales, de un horizonte que no debiera ser ut贸pico, del bienestar para la mayor铆a de sus conciudadanos y del futuro de nuevas generaciones que necesitan un planeta habitable, el mismo del de sus padres y abuelos, y no buscar nuevos espacios al amparo de caprichos como el de Jeff Bezos y similares.

Y si los ciudadanos quisieran ser consecuentes 鈥攁l menos los que deseen un mundo mejor鈥, de seguir as铆 este estado de podredumbre, con la corrupci贸n y la mentira por bandera, ciudadanos y partidos que los representan deber铆an volver, todos, a la oposici贸n, a combatir con la palabra, incluso desde fuera de este sistema, comportamientos tan sucios, con tanta indignidad, injusticia e inmoralidad.