Se plantea de nuevo ante el TJUE una cuesti贸n prejudicial relativa a si debe calificarse de tiempo de trabajo el per铆odo de guardia en r茅gimen de disponibilidad de un bombero. La novedad que se plantea en este caso radica en que el bombero, durante el per铆odo de guardia, desarrollaba una actividad por cuenta propia como taxista con el consentimiento de la empleadora pero, en caso de llamada de urgencia, deb铆a incorporarse al parque de bomberos en un plazo m谩ximo de 10 minutos.

El TJUE ya ha declarado que el concepto de tiempo de trabajo, en el sentido de la directiva 2003/88, incluye todos los per铆odos de guardia, incluidos aquellos que se cubren en r茅gimen de disponibilidad no presencial, durante los cuales las limitaciones impuestas al trabajador son de tal naturaleza que afectan de manera considerable a su facultad para administrar libremente el tiempo durante el que no se requieren sus servicios profesionales para dedicarlo a sus propios intereses. Debe, por tanto, apreciarse si la guardia en r茅gimen de disponibilidad no presencial genera o no grandes limitaciones, para lo que ha de prestarse especial atenci贸n al plazo de que dispone el trabajador para reanudar su actividad profesional y a la frecuencia media de las intervenciones que efectivamente se realizan durante ese per铆odo. Si ese plazo se limita a unos pocos minutos, el per铆odo de guardia ha de calificarse en su totalidad tiempo de trabajo, aunque deben tenerse en cuenta, tambi茅n, las dem谩s limitaciones impuestas al trabajador, as铆 como las facilidades que se le conceden durante ese mismo per铆odo (TJUE 9-3-2021 C-580/19).

La posibilidad de ejercer otra actividad profesional durante los per铆odos de guardia constituye un indicio importante de que las condiciones del r茅gimen de disponibilidad no presencial no someten al trabajador a grandes limitaciones en la administraci贸n de su tiempo, siempre que se compruebe que los derechos y obligaciones derivados de su contrato de trabajo permiten el ejercicio efectivo de tal actividad.

Las circunstancias del caso analizado permiten concluir que el trabajador puede llevar a cabo esa segunda actividad profesional durante el per铆odo de guardia ya que:

Se le permite ejercer otra actividad profesional que no supere las 48 horas semanales de media.

No debe, en ning煤n momento, encontrase en un lugar concreto en un lugar preciso durante sus per铆odos de guardia.

No est谩 obligado a participar en todas las intervenciones que se realizan desde el parque de bomberos, pues solo est谩 obligado a participar en un 75% de las intervenciones de la intervenciones de la brigada.

Corresponde al 贸rgano jurisdiccional apreciar si la frecuencia media de las llamadas de urgencia y la duraci贸n media de las intervenciones impiden el ejercicio efectivo de una actividad profesional compatible con el empleo de bombero de ret茅n. Si, teniendo en cuenta estas circunstancias, se comprobara que los per铆odos de guardia no cumplen los requisitos para ser calificados de tiempo de trabajo, se deducir铆a que deben ser considerados tiempo de descanso, con excepci贸n del tiempo vinculado a las prestaciones laborales efectivamente realizadas.