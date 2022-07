–

Cuando una empresa y una administraci贸n permiten que un trabajador de sesenta a帽os trabajo a pleno sol, en plena ola de calor, en las horas m谩s calurosas del d铆a, y adem谩s de 40潞 C, no podemos hablar en ning煤n concepto de un accidente laboral; gritamos a las cosas por su nombre y digamos alto y claro que este hecho es un asesinato, y que este trabajador es una nueva v铆ctima del terrorismo patronal.

El pasado s谩bado, la noticia de la muerte de un trabajador de sesenta a帽os del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, despu茅s de un golpe de calor, se hizo eco por todo el Estado Espa帽ol. Tanto en el Pa铆s Valenci脿 como en el resto del Estado, las condiciones de trabajo no son muy diferentes a las que se vio sometido el trabajador muerto/asesinado. Sectores como los de la limpieza, la construcci贸n, la agricultura o la hosteler铆a son algunos de los m谩s golpeados dentro de un sistema en el cual se anteponen los intereses privados al bienestar de las trabajadoras, los beneficios econ贸micos a los derechos laborales, el capital a la vida.

A la vez, desde las instituciones p煤blicas, y m谩s concretamente desde el Ministerio de Trabajo, se culpa de la muerte del trabajador exclusivamente al cambio clim谩tico, desviando del foco la responsabilidad clara de la empresa de Limpieza de Madrid 鈥 URBASER 鈥 que no puso ninguna medida previa en materia de prevenci贸n de riesgos laborales, que consistir铆a b谩sicamente en el cambio de horarios de recogida de basura y al aumentar la plantilla.

En la Confederaci贸n General del Trabajo tenemos bien claro que el cambio clim谩tico est谩 afectando nuestra vida. Son necesarios cambios dr谩sticos en nuestro modelo productivo y nuestra forma de vida para intentar frenar las consecuencias del aumento de la temperatura en la Tierra, que m谩s pronto que tarde nos llevar谩 al colapso. Pero, este trabajador no ha muerto por culpa del cambio clim谩tico, ha muerto v铆ctima de la explotaci贸n laboral.

No son muertos, son asesinatos. Son asesinatos porque las administraciones permiten que empresas privadas tengan a la plantilla trabajando en condiciones infrahumanas. Son asesinatos porque los malos gobiernos 鈥 locales, regionales y estatales 鈥 son incapaces de aprobar medidas para evitar estas situaciones, y tan solo se dedican a lanzar recomendaciones y gu铆as de buenas pr谩cticas que responsabilizan individualmente a las trabajadoras. Son asesinatos porque la Inspecci贸n de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo, hace caso omiso a las denuncias que con car谩cter de urgencia se registran sobre este asunto.

Es por eso que, desde CGT exigimos la aplicaci贸n de medidas urgentes para regular las condiciones de trabajo penosas en exteriores a causa del aumento de temperaturas. Exigimos una investigaci贸n rigurosa por parte de la Justicia sobre este caso 鈥 el trabajador del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Madrid 鈥 y otros similares. Y exigimos responsabilidades a las empresas en cuanto a todas las formas de explotaci贸n laboral, como la de trabajar a pleno sol adem谩s de 40潞 C.

Gritamos a las cosas por su nombre: NO SON MUERTOS, SON ASESINATOS. Luchamos porque estos hechos no se vuelven a repetir. Porque quienes morimos somos quienes estamos en los puestos de trabajo, en condiciones infrahumanas, y no quienes est谩n en los despachos de las empresas e instituciones.

No 茅s un colp de calor, 茅s explotaci贸. 脡s un assassinat, no una mort

Quan una empresa i una administraci贸 permeten que un treballador de seixanta anys treballe a ple sol, en plena onada de calor, en les hores m茅s caloroses del dia, i a m茅s de 40潞 C, no podem parlar en cap concepte d鈥檜n accident laboral; cridem a les coses pel seu nom i diguem alt i clar que aquest fet 茅s un assassinat, i que aquest treballador 茅s una nova v铆ctima del terrorisme patronal.

Dissabte passat, la not铆cia de la mort d鈥檜n treballador de seixanta anys del servei de neteja de l鈥橝juntament de Madrid, despr茅s que un colp de calor, es va fer ress貌 per tot l鈥橢stat Espanyol. Tant al Pa铆s Valenci脿 i a la resta de l鈥橢stat, les condicions de treball no s贸n molt diferents de les que es va vore sotm猫s el treballador mort/assassinat. Sectors com els de la neteja, la construcci贸, l鈥檃gricultura o l鈥檋ostaleria s贸n alguns dels m茅s colpejats dins d鈥檜n sistema en el qual s鈥檃nteposen els interessos privats al benestar de les treballadores, els beneficis econ貌mics als drets laborals, el capital a la vida.

Alhora, des de les institucions p煤bliques, i m茅s concretament des del Ministeri de Treball, es culpa de la mort del treballador exclusivament al canvi clim脿tic, desviant del focus la responsabilitat clara de l鈥檈mpresa de Neteja de Madrid 鈥 URBASER 鈥 que no va posar cap mesura pr猫via en mat猫ria de prevenci贸 de riscos laborals, que consistiria b脿sicament en el canvi d鈥檋oraris de recollida de fem i en augmentar la plantilla.

A la Confederaci贸 General del Treball tenim ben clar que el canvi clim脿tic est脿 afectant la nostra vida. S贸n necessaris canvis dr脿stics en el nostre model productiu i la nostra forma de vida per a intentar frenar les conseq眉猫ncies de l鈥檃ugment de la temperatura en la Terra, que m茅s prompte que tard ens portar脿 al col路lapse. Per貌, aquest treballador no ha mort per culpa del canvi clim脿tic, ha mort v铆ctima de l鈥檈xplotaci贸 laboral.

No s贸n morts, s贸n assassinats. S贸n assassinats perqu猫 les administracions permeten que empreses privades tinguen a la plantilla treballant en condicions infrahumanes. S贸n assassinats perqu猫 els mals governs 鈥 locals, regionals i estatals 鈥 s贸n incapa莽os d鈥檃provar mesures per a evitar aquestes situacions, i tan sols es dediquen a llan莽ar recomanacions i guies de bones pr脿ctiques que responsabilitzen individualment a les treballadores. S贸n assassinats perqu猫 la Inspecci贸 de Treball, dependent del Ministeri de Treball, fa cas om铆s a les den煤ncies que amb car脿cter d鈥檜rg猫ncia es registren sobre aquest assumpte.

脡s per aix貌 que, des de CGT exigim l鈥檃plicaci贸 de mesures urgents per a regular les condicions de treball penoses en exteriors a causa de l鈥檃ugment de temperatures. Exigim una investigaci贸 rigorosa per part de la Just铆cia sobre aquest cas 鈥 el treballador del servei de neteja de l鈥橝juntament de Madrid 鈥 i d鈥檃ltres similars. I exigim responsabilitats a les empreses pel que fa a totes les formes d鈥檈xplotaci贸 laboral, com la de treballar a ple sol a m茅s de 40潞 C.

Cridem a les coses pel seu nom: NO SON MORTS, SON ASSASSINATS. Lluitem perqu猫 aquests fets no es tornen a repetir. Perqu猫 els qui morim som els qui estem en els llocs de treball, en condicions infrahumanes, i no els qui estan als despatxos de les empreses i institucions.