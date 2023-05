–

De parte de Nodo50 May 29, 2023 289 puntos de vista

En las 煤ltimas horas, algunos pol铆ticos se han aferrado a la met谩fora de la ola para explicar el triunfo electoral de la derecha neoliberal ultraconservadora y la ultraderecha neoliberal nacionalcat贸lica. No es una ola, es el ritmo razonable de un sistema capitalista patriarcal y colonial que, en su descomposici贸n, est谩 logrando imponer una narrativa vengativa, nost谩lgica, en la que el negacionismo de la realidad es el canto que cautiva a sus propias v铆ctimas para que legitimen el r茅gimen de violencia.

Desde La Vor谩gine llevamos a帽os alertando de que el fascismo de baja intensidad vive un momento de hegemon铆a que viene construy茅ndose con sistematicidad desde los a帽os setenta del pasado siglo. La socialdemocracia, aliada con las supuestas izquierdas, pueden aparecer en momentos determinados, pero al no alterar el r茅gimen de violencia y exclusiones, al avalar el sistema de fronterizaci贸n y de exclusi贸n por inclusi贸n de grandes sectores de la poblaci贸n, s贸lo alimenta a la bestia a la espera de su nueva arremetida.

Ya lleg贸.

Lo que ha pasado en el Estado no es una an茅cdota y ha necesitado de muchos ingredientes para acontecer. Un sistema electoral tramposo que no entrega esca帽os ni concejal铆as de forma proporcional, un ecosistema medi谩tico en manos de los poderes m谩s reaccionarios de los territorios, un individualismo extremo en el que la pol铆tica mercantilizada encuentra un espacio de transacci贸n, unas izquierdas divididas empe帽adas en dictar c谩tedra desde los p煤lpitos de las vanguardias y desconectada de los dolores cotidianos de las vidas precarizadas, y una narrativa apocal铆ptica que en lugar de generar entusiasmo en busca de nuevos horizontes es el caldo de cultivo para los discursos de ultraderecha cargados de presentismo y rabia.

Pues ya est谩- 驴Y ahora qu茅?

Pues a seguir resistiendo, amigas鈥 no queda m谩s. Las que sabemos que el problema es el sistema, no las elecciones o los partidos, nos agobiamos lo justo 鈥攁unque nos agobiamos鈥 y animamos a articular respuestas a diferentes ritmos.

Las urgentes tienen que ver con los cuidados, con cuidarnos. Desde ya seguimos ofreciendo el espacio de La Vor谩gine como un espacio amable, abierto a las diversidades, respetuoso con los diferentes anhelos siempre que estos sean humanizantes, sean los de la vida y no los de la muerte y la destrucci贸n. Hacen falta todos los espacios de cuidados posibles para que todas y todos encontremos refugio en tiempos en los que los discursos del enemigo interior 鈥攍as mujeres feministas, las personas y los cuerpos disidentes, etc茅tera鈥 y del enemigo migrante van a repuntar.

Por otro lado, tenemos tareas de largo plazo. Nos toca sembrar lo colectivo, abonar las iniciativas del com煤n, seguir tejiendo nuevas experiencias al margen de la institucionalidad en la que 鈥攑or si no os hab铆ais dado cuenta鈥 no hay nada que hacer.

No vamos a entregarles nuestras vidas, tampoco les vamos a regalar la frustraci贸n de nuestros sue帽os. Nos mueven las utop铆as y esas no podr谩n ser pasto de su furia electoral.

Mientras 鈥攜 siempre鈥 lecturas para entender la psicolog铆a de masas de estos nuevos fascismos, espacios de lectura com煤n para saber identificar el rumbo de estos populismos de ultraderecha de moda a escala planetaria, ensayos para que cada vez m谩s gente del com煤n abra los ojos y salga de la trampa de las coyunturas.

No es una ola, es un oc茅ano en el que deberemos aprender a nadar y a apoyarnos mutuamente para no sucumbir al cansancio o al hast铆o, para no tragar m谩s agua de la necesaria y para otear la costa de esos archipi茅lagos que, vistos desde demasiado cerca, parecen islotes aislados.

Aqu铆 nos ten茅is. Ah铆 os tenemos.