De parte de Periodico Anarquia November 29, 2021 56 puntos de vista

Si Occidente a impulso del cristianismo elev贸 el dolor y el sacrificio a la categor铆a de virtud, en el siglo XXI, el capitalismo busca desterrar el 鈥渟ufrir como modo de ser鈥 a trav茅s de sus dispositivos. La propia dominaci贸n cambia el mandato impulsando la idea de una felicidad ciega llena de complacencia. Si la cosa estaba mal, ahora no mejora.

Eliminar, o m谩s bien, ocultar el dolor, el sufrimiento y el conflicto es la bandera del capitalismo actual y lo que m谩s atrae al 鈥減煤blico鈥, el 煤nico sujeto de la realidad para el poder. Quitar de la vista lo extra帽o, lo ajeno, lo 鈥渘ocivo鈥 se hace m谩s bien potenciando hasta el exceso la burbuja de la 鈥渇elicidad capitalista鈥. Un mundo 鈥減aloma鈥, que por sobre todo intenta evadir el tedio, los problemas y conflictos a trav茅s de la estupidez, la creaci贸n infinita de necesidades y el consumo como modo privilegiado para saciarlas, se llena de medidas de integraci贸n al espect谩culo.

Opi谩ceos al alcance de todxs, virtualizaci贸n con mundos menos da帽inos, entretenimiento infinito y una idea de la historia edulcorada para quitar el reconocimiento del conflicto producen un individualismo consumista y dependiente que le son muy convenientes. Y justo a tiempo, ya que el orden necesita m谩s que nunca preparar las condiciones para nuevos desastres con la menor resistencia popular posible.

Todo esto se corresponde, y no hay contradicci贸n, con la incapacidad de gestionar y la necesidad social de etiquetar, expulsar y olvidar a las personas 鈥渃onflictivas鈥 tan en boga. Al aumento de la conciencia sobre los modos violentos arraigados, de las micro agresiones se suma en la sociedad de la 鈥渇elicidad capitalista鈥 el punitivismo como el modo por antonomasia de la incapacidad de gestionar los conflictos.

Lxs anarquistas aceptamos el conflicto, y la no conciliaci贸n entre opresorxs y oprimidxs que toda la vida hemos proclamado se convierte hoy en una herramienta poderosa de conciencia. No vivamos para el dolor o el conflicto pero acept茅moslo y enfrent茅moslo. Esa consigna contin煤a siendo la mejor forma de no esquivar los problemas, cay茅ndoles de frente, imaginando, creando y proponiendo formas no autoritarias de resoluci贸n para una sociedad m谩s sana y libre.

El miedo al conflicto y las formas de invisibilizarlo est谩n hoy carcomiendo la psiquis social. Lxs revolucionarixs debemos no s贸lo mostrar el conflicto y la violencia estructural sino mostrar modos de resoluci贸n que no comiencen por invisibilizar la realidad y generen peores dependencias. Algunas cosas cuestan tiempo y sacrificio, eso no est谩 mal, los conflictos son consustanciales a cualquier sociedad y grupo humano. La diferencia del antiautoritarismo ser谩 la aceptaci贸n de lo conflictual y los modos m谩s libres de enfrentar los problemas. Reencontrar la solidaridad y la acci贸n directa como ese modo com煤n de felicidad es enfrentar el conflicto sin negarlo. No esquivemos el dolor necesario.

R.M.