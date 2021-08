–

Valoraci贸 de la Favb sobre la sessi贸 del 20 de juliol de 2021 de ‘Resposta a les recomanacions del Dictamen sobre emerg猫ncia habitacional a la ciutat de Barcelona’, elaborat pel Consell de Ciutat el mes de febrer del 2020.

1. Celebrem que finalment hagi arribat la resposta al Dictamen d鈥檈merg猫ncia habitacional despr猫s que la Favb va entrar el document Mesures Ineludibles al Consell de Ciutat, el mes de juliol del 2019. Han hagut de passar dos anys (un des de la presentaci贸 i un any m茅s des de la redacci贸 del Dictamen) per rebre finalment una resposta per part de la Regidoria d’Habitatge. En aquest sentit, destaquem l鈥檈xtrema lentitud d’aquests tr脿mits participatius fins al punt que fan posar en dubte la seva utilitat.

2. Destaquem la gran labor realitzada des de l’Ajuntament de Barcelona en Disciplina d鈥檋abitatge i en la creaci贸 de l’UCER, la Unitat Contra l’Exclusi贸 Residencial.

3. No reconeixem els resultats del Cens d’Habitatges Buits elaborat per l鈥橭bservatori Metropolit脿 de l鈥橦abitatge, que assigna nom茅s un 1,2% d鈥檋abitatges buits, perqu猫 no es corresponen amb la realitat del mercat de l鈥檋abitatge, actualment amb una oferta mitjana del 5% a la ciutat i superior al 10% del parc en les 脿rees centrals de la ciutat, indicador real del nombre d鈥檋abitatges desocupats o buits.

4. Des de l’inici de la crisi de l’habitatge, seguim sense con猫ixer amb dades estad铆stiques quina 茅s l’oferta real del mercat de l’habitatge, dada fonamental per elaborar pol铆tiques d’habitatge. La manca d鈥檜n registre d鈥檕fertes i d鈥檌nspeccions en el moment que surt un habitatge al mercat, 茅s una evid猫ncia m茅s de la poca reglamentaci贸 d鈥檃quest sector en comparaci贸 amb d’altres com l鈥檃limentari o el sanitari. L鈥檋abitatge ara mateix tamb茅 s鈥檋a convertit en una q眉esti贸 de Salut P煤blica.

5. Interpretem una capacitat limitada en la producci贸 d’HPO, Habitatge de Protecci贸 Oficial, de lloguer per part de l’IMHAB, l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona, i conflictes en la gesti贸 del seu propi parc, ja que precisa continuar produint habitatge de propietat per sostenir-se com a empresa. En aquest sentit, la producci贸 directa d鈥橦PO ha estat menor que en 猫poques anteriors, nom茅s superada gr脿cies a l’aportaci贸 num猫rica de les entitats privades i el cohabitatge. Les xifres, doncs, evidencien unes greus limitacions en la construcci贸 del Parc d鈥橦abitatge protegit que preveia la Llei del Dret a l鈥橦abitatge del 2007, sistem脿ticament incomplerta.

6. Les Taules d’Habitatge obertes no s’han tornat a reunir des del desembre de 2019, manifestant-se reiteradament la negativa a reunir-les, generant-se una correlaci贸 de forces que condueix, sense mediaci贸, cap a la viol猫ncia dels desnonaments. Tot ha passat al terreny del conflicte urb脿, desnonament darrere desnonament de forma compulsiva i repetitiva, en un proc茅s acumulatiu sense soluci贸.

7. L’Oficina Antiassetjament immobiliari no s’ha creat perqu猫 no se li vol atorgar cap contingut jur铆dic, una labor de propostes legislatives, de recursos per incompliments de les lleis vigents i de creaci贸 de jurisprud猫ncia en defensa del Dret Constitucional a l’habitatge, feina que actualment no esta fent ning煤 de forma sistem脿tica i efectiva.

8. Lamentem l’absentisme en mat猫ria d鈥檌nversions en HPO per part de la Generalitat de Catalunya, q眉esti贸 evidenciada per les dades estad铆stiques de la resposta i especialment greu per a la poblaci贸 afectada, actitud sobre la qual aquest Consell de Ciutat s’hauria de pronunciar.

9. Reclamem a la Generalitat la necessitat de regular el mercat de l’habitatge m茅s enll脿 de la limitaci贸 de preus actual, amb l鈥檈xercici de les seves compet猫ncies exclusives en la inversi贸 p煤blica en la creaci贸 d鈥檜n Parc d鈥橦abitatge protegit, la reglamentaci贸 del sector amb creaci贸 d’un Registre d’Ofertes, base estad铆stica fonamental, la reglamentaci贸 i veracitat de la publicitat i un cos d’inspecci贸 de les condicions dels habitatges que surten al mercat, tal i com es fa en altres sectors econ貌mics, quan aquests es converteixen en un problema de Salut P煤blica.

10. Encoratgem a la revisi贸 de la Llei pel dret a l’habitatge 2007 i la redacci贸 d’una nova Llei d’habitatge estatal que li doni cobertura constitucional, en la l铆nia de la Regulaci贸 de preus aprovada a Catalunya i que doti de recursos econ貌mics per a la producci贸 d’un parc p煤blic de lloguer assequible.

No cal repetir que ens trobem en una situaci贸 d鈥檈merg猫ncia, tal i com titula el Dictamen, i que aquesta es veur脿 seriosament agreujada a partir de la finalitzaci贸 de l鈥橢stat d鈥橝larma i el retorn dels desnonaments sistem脿tics fins ara aturats a la cua d鈥檈spera. Si m茅s no, la crisi econ貌mica generada i el retorn de l鈥檃ctivitat tur铆stica tamb茅 afectaran el mercat de l鈥檋abitatge, evidenciant per part de les administracions municipals, auton貌miques i estatals, la inexist猫ncia de cap Pla d鈥橢merg猫ncia.

28 de juliol de 2021

Comissi贸 d鈥橦abitatge de la Favb