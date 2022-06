–

De parte de ANRed June 26, 2022 9 puntos de vista

Relato de las horas decisivas que siguieron a los asesinatos de Dar铆o y Maxi. La noticia de las muertes y la tensi贸n frente a la comisar铆a. La 鈥渃ausa complot鈥 y el velorio de Dar铆o Santill谩n. Las fotos y la reacci贸n popular que lograron detener la persecuci贸n y dar vuelta la historia. El dolor que se transform贸 en bronca y en m谩s organizaci贸n. Por Pablo Solana*.

En el imaginario popular, la Masacre de Avellaneda qued贸 grabada a fuego con las escenas de Dar铆o y Maximiliano en la estaci贸n. Sin embargo, hubo una batalla silenciosa que se libr贸 durante las horas posteriores a los cr铆menes, de la que poco se sabe. Entre la noche del 26 y el amanecer del 27 de junio se decidi贸 la suerte del plan general que se hab铆a organizado desde el gobierno nacional.

La represi贸n deb铆a provocar muertes, pero no solo eso. A煤n con la sangre caliente reci茅n derramada se acus贸 a las organizaciones piqueteras por los asesinatos y se anunci贸 su persecuci贸n. El objetivo: desactivar la resistencia. Acabar con el ciclo de protestas que hab铆a estallado en diciembre de 2001, seis meses atr谩s.

En esta cr贸nica, Pablo Solana cuenta c贸mo fueron esas horas en la que se logr贸 vencer la estrategia de criminalizaci贸n y dejar bien alta la memoria de Maximiliano Kosteki y Dar铆o Santill谩n.

* * *

Deb铆a ser entre las 2 y las 3 de la tarde. Ya hab铆a pasado la parte m谩s dura de los enfrentamientos, ya se hab铆an escuchado los disparos en la estaci贸n.

Tras m谩s de dos kil贸metros de persecuci贸n, cuando est谩bamos a la altura de Gerli, la cacer铆a policial se comenz贸 a desmembrar. Una camioneta de la bonaerense recorr铆a la avenida para espantar a los que insist铆an con resistir. Desde la caja trasera del veh铆culo un agente segu铆a disparando a quienes hab铆amos quedado dispersos.

A mi lado, una mujer mayor ya no pod铆a correr m谩s. Se qued贸 quieta, resignada, en la vereda. Tambi茅n a m铆 me faltaba el aire. Nos acurrucamos en el piso, de tal modo de ofrecer la menor superficie a alg煤n probable disparo policial. Tuvimos suerte, no nos eligieron como blanco.

Apenas recuper茅 algo de serenidad volv铆 a prestar atenci贸n al tel茅fono celular. Yo era uno de los voceros de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD) An铆bal Ver贸n. Hab铆a replegado junto al cord贸n de seguridad mientras la columna se hab铆a mantenido organizada, pero ahora deb铆a retomar mi responsabilidad. La primera llamada que pude atender fue de Claudio Mardones, periodista de la Agencia de Noticias Red Acci贸n.

鈥撀緾贸mo est谩s? 驴C贸mo est谩n todos? Dicen que hay por lo menos dos muertos鈥 me alert贸.

鈥撀緿os muertos? No puede ser鈥 Fijate bien, trat谩 de confirmar 鈥搇e ped铆, todav铆a incr茅dulo. A pesar de haber o铆do detonaciones sin descanso, a esa hora yo segu铆a pensando que hab铆an disparado con postas de goma, como en una represi贸n m谩s.

Sin embargo, por todos lados se empezaba a hablar de los dos cuerpos sin vida que hab铆an sido llevados desde la estaci贸n de trenes al hospital zonal.

* * *

Fui a la comisar铆a 1掳 de Avellaneda, donde estaba el grupo m谩s grande de detenidos. Hab铆a mucha gente all铆 afuera, m谩s de 50 personas, tal vez cien.

Ca铆a la tarde y la polic铆a segu铆a negando la lista de los presos. Ni siquiera atend铆an a los organismos de derechos humanos ni a los diputados que se hab铆an acercado para tratar de ayudar.

Yo buscaba a Dar铆o. Lo hab铆a perdido de vista un poco despu茅s de pasar de largo frente a la estaci贸n.

En un momento de revuelo logr茅 entrar hasta la sala intermedia de la comisar铆a, pasando el mostrador de la recepci贸n. Llegu茅 a ver a Eduardo Casco, uno de los detenidos del barrio La Fe, que estaba en el patio interior con los dem谩s. Le grit茅: 鈥淣o encontramos a Dar铆o, 驴est谩 ah铆?鈥. No pudimos dialogar porque dos polic铆as me sacaron a empujones, pero llegu茅 a ver su respuesta: agit贸 el dedo 铆ndice de su mano, su mano toda y su brazo entero de un lado a otro, en se帽al de un rotundo 鈥渘o鈥.

Vicky, Victoria Delboy, cre铆a haber visto en las im谩genes televisivas a Maxi Kosteki, a quien conoc铆a de su barrio. Como era delegada del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Guernica, tambi茅n conoc铆a a Dar铆o Santill谩n. Se ofreci贸 para ir al hospital.

Ella reconoci贸 los cuerpos. Se comunic贸 con Claudio Pandolfi, nuestro abogado, y 茅l inmediatamente me avis贸.

A煤n est谩bamos frente a la comisar铆a. Todo a mi alrededor se convirti贸 en gritos desgarrados, llantos, abrazos tr谩gicos.

La noticia me dej贸 abombado. No grit茅, ni pude llorar. 鈥淰os dabas vueltas todo el tiempo; yo estaba sentada en la vereda y te miraba caminar y caminar鈥, me cuenta Florencia Vespignani ahora, cuando le pido que me ayude a recordar.

Los agentes que formaban un cord贸n frente a la comisar铆a recibieron insultos, escupitajos, alg煤n empuj贸n. Pero no hubo nuevos enfrentamientos. All铆 estaban los asesinos de nuestros compa帽eros. Aun no comprendo c贸mo no reaccionamos de manera violenta, c贸mo no pas贸 algo peor.

En ese momento, en medio del dolor, empezamos a tomar conciencia del armado de la 鈥渃ausa complot鈥. El gobierno nacional ya hab铆a difundido su versi贸n de los hechos: 鈥渓os piqueteros se mataron entre s铆鈥. El gobernador bonaerense Felipe Sol谩 dijo lo mismo a Nora Corti帽as, Madre de Plaza de Mayo: 鈥渘o se involucre tanto con esa gente, Norita, se mataron entre ellos鈥. Lo mismo hab铆a declarado el comisario Fanchiotti despu茅s de haber protagonizado los asesinatos. Seg煤n esa versi贸n repetida al un铆sono por toda la plana gubernamental, los grupos piqueteros est谩bamos armados para llevar adelante una estrategia de violencia insurgente. Y, como adem谩s est谩bamos enfrentados entre nosotros, cruzamos tiros en medio de la protesta, dejando como saldo los dos pibes muertos en la estaci贸n.

La maniobra oficial tuvo el efecto inmediato de exculpar a la polic铆a, pero hab铆a sido dise帽ada para ir m谩s all谩. Hab铆an fraguado informes de inteligencia para acusarnos. El entonces ministro de Justicia de la Naci贸n, Jorge Vanossi, nos inculp贸 ante la Justicia Federal por violar la Ley de Defensa de la Democracia. Seg煤n el escrito que present贸 en nombre del gobierno nacional, con las protestas habr铆amos cometido 17 delitos contra el orden p煤blico tipificados en el C贸digo Penal, como intimidaci贸n p煤blica, alteraci贸n del libre ejercicio de sus facultades o deposici贸n de alguno de los poderes del Estado, atribuirse derechos del pueblo, impedir la ejecuci贸n de las leyes, sedici贸n. Se conoci贸 a ese engendro jur铆dico como 鈥渃ausa complot鈥, por el supuesto complot contra la democracia que 鈥揹ec铆an鈥 hab铆amos intentado llevar a cabo. Desde el asalto guerrillero al cuartel de Tablada en 1989 que no se ve铆a una acusaci贸n de semejante gravedad.

Durante esa noche los compa帽eros y compa帽eras referentes de las organizaciones piqueteras hablamos del tema a duras penas. No pod铆amos dar mayores detalles por tel茅fono. Sab铆amos que los servicios de inteligencia ten铆an intervenidas nuestras l铆neas. Tampoco era momento para reuniones o asambleas.

Yo pude hablar sobre esa preocupaci贸n con Florencia, compa帽era de militancia en el MTD, mi pareja en ese entonces y madre de nuestro hijo Juan, quien pocos d铆as despu茅s ir铆a a cumplir 4 a帽os. Ella era fundadora del movimiento y tambi茅n hab铆a estado de ac谩 para all谩 reorganizando todo tras la represi贸n. Nuestra conclusi贸n fue sencilla: ahora hab铆a que prepararse para enfrentar un posible escenario de persecuci贸n. Aun as铆, ni ella ni yo 铆bamos a dejar nuestras tareas militantes. Cre铆amos que, m谩s all谩 de los compa帽eros muertos, segu铆a abierta la disputa por el sentido de lo que hab铆a pasado durante ese d铆a. Hab铆a que dar batalla, pero cuid谩ndonos a煤n m谩s.

Calculamos que podr铆an emitir 贸rdenes de captura y allanamientos a las viviendas de los referentes piqueteros. Le pedimos al padre de ella que se llevara a nuestro hijo Juan, que hab铆a quedado en nuestra casa, en Villa Corina, al cuidado de sus abuelas. Juan conoc铆a muy bien a Dar铆o, porque cuando pasaba unos d铆as con nosotros, sol铆a dormir en su habitaci贸n. Ver su imagen en la tele, la noticia de su muerte, lo angusti贸. No quer铆amos exponerlo a un trauma m谩s. As铆 que el abuelo viaj贸 desde la Capital hasta el sur del conurbano, para recoger a su nieto y ponerlo a salvo.

Tambi茅n le pedimos que sacara de nuestra casa la computadora, y unas cajas con papeles y documentos de nuestra militancia. Si el gobierno se sal铆a con la suya, todo ser铆a usado en nuestra contra.

Frente a la comisar铆a, ya con la confirmaci贸n de las dos muertes, busqu茅 a Claudia, la pareja de Dar铆o. La abrac茅, recib铆 su llanto. Trat茅 de transmitirle una serenidad que, a juzgar por el torbellino de emociones exaltadas que nos rodeaban, solo yo parec铆a expresar.

鈥 Y ahora qu茅 hacemos鈥 me pregunt贸 ella, despu茅s de repetir 鈥渕ataron a Dar铆o, mataron a Dar铆o, lo mataron, lo mataron鈥, infinitamente, hasta quedarse sin aire.

鈥 驴Sab茅s d贸nde est谩 Leo? Tenemos que hablar con 茅l. Y con su pap谩 鈥. Respond铆.

Aunque lo dije con calma, dud茅 si podr铆a cumplir con tama帽a responsabilidad. En ese momento ten铆a el temor de que su padre, sus hermanos, su hermana, pensaran que a Dar铆o lo hab铆an matado por haberse sumado a la militancia. En medio de la locura del momento, alguien tendr铆a que estar l煤cido para recibir esa posible acusaci贸n.

Llev茅 a Claudia hasta el barrio La Fe. Anochec铆a y el centro comunitario cumpl铆a bien su funci贸n: decenas de personas compart铆an el dolor, la angustia, la preparaci贸n del mate cocido y alg煤n pan para compartir; otras personas segu铆an de cerca la suerte de las compa帽eras y los compa帽eros presos; alguien m谩s hac铆a el 煤ltimo chequeo para saber si a煤n quedaba gente del barrio en el hospital.

La propuesta de velar a Dar铆o en el centro comunitario fue espont谩nea. Todas las personas que se acercaban a ayudar, y quienes llamaban por tel茅fono para saber qu茅 hacer, dec铆an lo mismo: hay que velarlo all铆, en el barrio, en el coraz贸n de la organizaci贸n. Pero, a la vez, sab铆amos que esa decisi贸n deb铆a contar con el aval de su pap谩.

Fuimos hasta la casa familiar de Don Orione con Claudia, en mi viejo Peugeot 504. Fueron 20 minutos de viaje distendido. Ella cont贸 algunas an茅cdotas de su relaci贸n con Dar铆o. Por momentos, record谩ndolo, sonri贸. Hab铆an compartido una linda historia de amor.

All铆 vi a Alberto Santill谩n por primera vez. Tras un abrazo breve pero sentido, le dije que los compa帽eros, las compa帽eras, propon铆an velar a Dar铆o en el barrio La Fe. Que all铆 era donde 茅l hab铆a militado. Que hab铆a ayudado a construir ese lugar. Que mucha gente humilde estaba llorando a su hijo esa noche, y que lo quer铆an homenajear.

鈥揧o no conozco tanto lo que hac铆a Dar铆o 鈥搑econoci贸 Alberto, con su voz grave y dolida. Se mostraba sereno, pese a todo. 鈥揚ero por lo que me cuenta Leo 鈥搒igui贸鈥, creo que est谩 bien velarlo donde ustedes proponen. 脡l eligi贸 eso para su vida, y yo lo tengo que respetar.

Me alivi贸 escucharlo hablar con tanta entereza y humildad. Sent铆, por primera vez en la larga noche, que el nudo en el pecho que me hab铆a detonado una migra帽a infernal se empezaba a desatar.

El dolor de cientos de personas por la p茅rdida del compa帽ero ca铆do hubiera sido insufrible si ese velorio no se hac铆a en el barrio La Fe. Pero, adem谩s, la batalla pol铆tica por la legitimidad de nuestra causa, el reclamo por justicia tras los asesinatos, no hubieran sido lo mismo sin ese velorio tal como se dio.

Velar a Dar铆o en La Fe permiti贸 que se conociera el barrio. Que periodistas y c谩maras de televisi贸n registraran la pobreza imp煤dica en la que las familias piqueteras hac铆an lo imposible por sobrevivir. Y lo hac铆an, como hab铆a demostrado Dar铆o con su 煤ltimo gesto solidario, a fuerza de dignidad. All铆, en La Fe, se hicieron reportajes sobre los proyectos productivos. Se escuch贸, como no se hab铆a escuchado hasta entonces, a los piqueteros y las piqueteras explicando de qu茅 formas quer铆an y pod铆an trabajar. Una parte de la sociedad comprendi贸 el drama y reforz贸 la solidaridad.

Fueron d铆as de llantos. De l谩grimas profundas que, m谩s all谩 del dolor, regaron miles de conciencias.

* * *

Volvimos con Claudia y Alberto desde Don Orione. Claudia se fue a descansar. Florencia nos acompa帽贸 a la funeraria en Monte Chingolo, en la calle Caaguaz煤, cerca del barrio La Fe. Ya era de madrugada. Pasamos por alto el cat谩logo de cajones y coronas. Coincidimos con Alberto en que elegir铆amos algo sencillo, pero de calidad. No ten铆amos el dinero: confi谩bamos en la colecta que seguro se har铆a a la ma帽ana siguiente. As铆 se resuelven los velorios cada vez que muere alguien querido en el barrio, y la familia no tiene para pagar.

鈥揅omo fue una muerte violenta, seguro van a tardar varias horas en traer el cuerpo de la morgue. Tal vez al mediod铆a haya novedades 鈥搉os dijo el hombre a cargo del servicio funerario.

Llevamos a Alberto a su casa. Regresamos a las 2 de la ma帽ana. Con la ilusi贸n de algunas horas de descanso por delante, pero con el tel茅fono encendido y en volumen alto por las dudas, intentamos dormir.

Pero no pudo ser: el celular son贸 a las 4 am. En tiempo expr茅s estaban llevando el cuerpo de Dar铆o al centro comunitario, donde hab铆amos indicado.

鈥揚arece que hubo 贸rdenes de arriba para sacar r谩pido el temita de ustedes 鈥揹ijo el hombre de la funeraria, con la falta de empat铆a que suele caracterizar a quienes se ocupan de gestionar muertes ajenas. 鈥揝e ve que Santill谩n le molesta a alguien pesado, porque es la primera vez en 40 a帽os de oficio que me mandan un fallecido por bala con tanta celeridad.

* * *

A las 5 de la ma帽ana ya est谩bamos preparando el velorio. Hab铆an dejado a Dar铆o all铆, en el centro comunitario. En un caj贸n lustroso, solemne, silencioso.

Carmen empez贸 a organizar todo. Era la vecina m谩s cercana, fue la primera en llegar. En seguida se sum贸 Dora. Ella viv铆a m谩s lejos, pero, nos dijo, tuvo la premonici贸n de que Dar铆o estar铆a de madrugada all铆 y no deb铆a estar solo, as铆 que aun siendo de noche se acerc贸 al lugar.

No hab铆a pasado media hora y ya 茅ramos 20, tal vez m谩s. Todos, todas, hac铆amos algo. Acomod谩bamos sillas, repas谩bamos la limpieza, sal铆amos a la calle a ver si alguien que viniera de lejos no identificaba el lugar. Fue Pilar, una compa帽era de la universidad, quien tom贸 una tiza y escribi贸 en la pizarra algunos versos de la Milonga del fusilado: Mis manos son las que van / en otras manos, tirando / Mi voz la que est谩 gritando / Mi sue帽o el que sigue entero / Y sepan que solo muero / si ustedes van aflojando / porque el que muri贸 peleando / vive en cada compa帽ero.

Yo empezaba a recibir los primeros llamados de la prensa. Ari Paluch, conductor top de las ma帽anas radiales, quer铆a saber si en la sede del movimiento, all铆 donde est谩bamos velando a Dar铆o, hab铆a armas tumberas. 鈥淐贸mo que no鈥, me discuti贸, 鈥渟i anoche en la tele mostraron fotos de esas armas en el programa de Daniel Hadad鈥.

Cada tanto alguien lloraba sin consuelo. Todav铆a no amanec铆a. Todo estaba atravesado por una inmensa tristeza.

En ese momento no ten铆amos forma de saber que estaba a punto de suceder algo decisivo. Algo que permitir铆a empezar a revertir la profunda desaz贸n que inundaba nuestras almas y la preocupaci贸n por la situaci贸n pol铆tica de persecuci贸n que acechaba al conjunto del movimiento piquetero.

A las 6 de la ma帽ana ya se hab铆a juntando una peque帽a multitud. Estaban todos los vecinos y vecinas que hab铆an conocido a Dar铆o. Hab铆a viejitas y ni帽os con caras tristes. Segu铆an llegado compa帽eros y compa帽eras de la Coordinadora de Desocupados de todo el conurbano, y tambi茅n militantes de otras organizaciones. Vinieron estudiantes, asamble铆stas y delegados sindicales. Periodistas y abogados.

Alguien trajo los diarios. 脡ramos la noticia principal en todos. Me vi en la foto de portada de La Naci贸n. Atesoro esa imagen porque es la 煤ltima que me muestra junto a Dar铆o Santill谩n, haciendo algo que a los dos nos daba orgullo: enfrentando a la represi贸n. Pero lo m谩s importante estaba en el diario Clar铆n.

Nos indignamos con el t铆tulo de tapa, 鈥淟a crisis caus贸 2 nuevas muertes鈥. Ni el gobierno, ni la polic铆a: la crisis. Un documental de Patricio Escobar y Dami谩n Finvarb que lleva ese mismo nombre permite comprender la canallada en toda su gravedad. Pero en el diario hab铆a algo m谩s.

La foto en la portada era difusa. Adem谩s de Maximiliano Kosteki ya abatido, se ve铆a una figura en movimiento a la que no se pod铆a identificar. Sin embargo, quienes conoc铆amos a Dar铆o sab铆amos que era 茅l. M谩s n铆tidos se ve铆an los polic铆as que apuntaban sus escopetas. Pepe Mateos, el fot贸grafo que el diario hab铆a mandado a cubrir los hechos, aport贸 la secuencia completa. Lo mismo hizo Sergio Kowalewski, el Ruso, quien ofreci贸 sus fotos para que fueran publicadas en P谩gina/12.

En esas im谩genes estaba la evidencia de la responsabilidad de Fanchiotti y los dem谩s. Y, por lo tanto, de la complicidad del gobierno, que hab铆a respaldado y encubierto desde el primer momento el proceder policial. Improvisamos una reuni贸n de delegados/as de la Coordinadora de Desocupados, en la calle, a pocos metros del centro comunitario. Hab铆a buen 谩nimo, pese a todo. Decidimos salir fuerte a contrarrestar la versi贸n oficial. Las fotos demostraban que, entre la vida y la muerte de Dar铆o, s贸lo habr铆an podido intervenir los polic铆as, nadie m谩s.

Iban a ser las 7, el d铆a empezaba a clarear.

* * *

Al poco rato ya circulaba por las radios nuestra voz con la novedad: est谩bamos seguros, ten铆amos pruebas, que los cr铆menes hab铆an sido cometidos por la polic铆a. Y avalados por el gobierno nacional. Convocar铆amos a nuevas movilizaciones, ir铆amos por m谩s.

El gobierno de Duhalde acus贸 el golpe. Por esas horas comenzaron a cuestionarlo hasta quienes en un principio lo hab铆an apoyado. Cambi贸 el discurso: reconoci贸 la responsabilidad por las muertes, aunque la acot贸 a los polic铆as. Al segundo d铆a se refiri贸 a los hechos como 鈥渦na cacer铆a鈥. Pero la tensi贸n social no se descomprimi贸. Al mismo tiempo que anunci谩bamos una nueva movilizaci贸n para el d铆a 3 de julio, esta vez hacia la Plaza de Mayo, el presidente hizo p煤blico su retiro anticipado del gobierno y la convocatoria a nuevas elecciones para que el pueblo eligiera a su sucesor.

Empez谩bamos a ganar la batalla m谩s importante, la pulseada pol铆tica por la legitimidad. El gobierno archiv贸 la 鈥渃ausa complot鈥. No hubo allanamientos. Con el correr de los d铆as, pude recuperar mi computadora y mi archivo personal.

* * *

Cuando termin贸 el velorio y Dar铆o deb铆a ser trasladado al cementerio, frente al centro comunitario se conform贸 una verdadera movilizaci贸n popular. Entre Alberto Santill谩n, sus hijos, y algunos compa帽eros de militancia, cargamos el caj贸n. Una multitud acompa帽贸 la despedida durante los 80 metros que separan la calle sin asfalto de la avenida, donde esperaba el coche f煤nebre. En cientos de rostros curtidos por la pobreza y el fr铆o volvieron a correr las l谩grimas. Pero, por primera vez, el llanto se combin贸 con gritos y cantos de combate. El movilero de canal 11, que transmit铆a en directo, manifest贸 al aire su preocupaci贸n: 鈥淎qu铆 hay mucha juventud exaltada, y se escuchan pedidos de venganza鈥. En realidad, lo que coreamos, con una emoci贸n y una potencia que yo nunca hab铆a visto en una situaci贸n as铆, era una versi贸n de Dale alegr铆a a mi coraz贸n, que en uno de sus versos adaptados dice 鈥渓a sangre de los ca铆dos es rebeli贸n鈥.

* * *

Hab铆an pasado horas decisivas, no s贸lo para nuestra lucha, sino para lo que ir铆a a suceder en el pa铆s de ah铆 en m谩s. Yo lo sab铆a, pero otra preocupaci贸n m谩s 铆ntima me distra铆a. La ma帽ana previa, en ese mismo centro comunitario que ahora lo desped铆a, se me hab铆a escapado la 煤ltima oportunidad de dar un abrazo a mi amigo Dar铆o Santill谩n. Como nos hab铆amos visto a diario toda esa semana, aquel 26 de junio nos saludamos as铆 nom谩s. El recuerdo me devolvi贸 la tristeza, pero no me quise abstraer del momento.

Sent铆 que, a pesar de todo, hab铆amos hecho lo que ten铆amos que hacer. De a poco 铆bamos transformando el dolor en la bronca necesaria para seguir adelante. No nos pudieron vencer. Salimos de esa encrucijada con m谩s fuerza para avanzar en la lucha por cambiar la sociedad.

Vi que mis compa帽eros y compa帽eras desped铆an a Dar铆o con 谩nimo de pelea.

Entonces s铆, por primera vez, me afloj茅 y pude llorar.

鈥 鈥 鈥

* Pablo Solana fue militante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Lan煤s y vocero de la CTD An铆bal Ver贸n el 26 de junio de 2002. Actualmente es editor de la revista Lanzas y Letras y La Fogata Editorial (Colombia).