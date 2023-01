–

De parte de SAS Madrid January 12, 2023 70 puntos de vista

Hasta no hace mucho, la asistencia sanitaria universal y gratuita en Espa帽a era un indiscutible s铆mbolo de orgullo nacional.

El mantra de que Espa帽a tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo ha sido predicado por dirigentes de todo signo pol铆tico durante a帽os, y se trata de una afirmaci贸n que no va del todo desencaminada: la OMS ya situ贸 a nuestro sistema sanitario entre las primeras posiciones del ranking en el a帽o 2000, y m谩s recientemente, radar healthcare, nos otorgaba una puntuaci贸n de 78,4 sobre 100, por encima de la mayor铆a de los pa铆ses de nuestro entorno.

No obstante, nuestro sistema sanitario no siempre se ha visto exento de amenazas. Ejemplo de ello fueron los recortes y las pretensiones privatizadoras impulsadas entre los a帽os 2010 y 2013 por algunos gobiernos auton贸micos. Como respuesta a estos ataques a la sanidad, las mareas blancas inundaron las calles de las principales ciudades de Espa帽a. Posteriormente, la pandemia provocada por la covid-19 puso de manifiesto en el a帽o 2020 la importancia del sistema sanitario y sus puntos d茅biles quedaron en evidencia. Los hospitales y centros m茅dicos de todo el pa铆s colapsaron, pero fue la Comunidad de Madrid la que se convirti贸 en la principal imagen del debilitamiento de la sanidad y se situ贸 en el punto de mira debido a su gesti贸n sanitaria. Esto no es de extra帽ar ya que, seg煤n la Estad铆stica de Gasto Sanitario p煤blico, desde el a帽o 2002 hasta el a帽o 2020, la Comunidad de Madrid se ha posicionado hist贸ricamente como una de las comunidades con menor gasto sanitario por habitante.

Actualmente, el cierre durante dos a帽os de los servicios de urgencia de atenci贸n primaria (SUAP), y la falta de medios para su reapertura, se ha convertido en uno de los principales problemas de la sanidad madrile帽a, siendo el principal argumento de la oposici贸n y el origen de las reclamaciones de los sanitarios y de las huelgas convocadas por estos profesionales. Casi 10 a帽os despu茅s de las primeras mareas, la ciudadan铆a vuelve a tomar las calles al grito de “隆La sanidad no se vende, se defiende!”, y de nuevo, como si la historia se repitiese, la capital es el epicentro de un nuevo terremoto sanitario.

Seg煤n la serie hist贸rica de los bar贸metros sanitarios del CIS, en el a帽o 2020 con la llegada de la covid-19, la satisfacci贸n con el sistema sanitario cay贸 en picado en todas las comunidades aut贸nomas. El caso de Madrid resulta llamativo debido a que, en el a帽o 2019, los niveles de satisfacci贸n con el sistema sanitario se situaban muy por encima de la media nacional, pero para el a帽o 2022 esto deja de ser as铆, precipit谩ndose hasta niveles m铆nimos. 脷nicamente Andaluc铆a presenta a d铆a de hoy una satisfacci贸n menor. Si hacemos foco en la satisfacci贸n con los servicios de atenci贸n primaria nos encontramos con la misma tendencia.

Este aumento de la insatisfacci贸n correlaciona con el aumento de d铆as de espera para conseguir una cita en la atenci贸n primaria. Con la pandemia se produjo una demora en los d铆as de espera en toda Espa帽a, pero parece que durante el 2022 esta tendencia se est谩 frenando. Si miramos la Comunidad de Madrid, hasta el 2019, la media de d铆as de espera en atenci贸n primaria ha estado por debajo de la media nacional, y es en el 煤ltimo trimestre del 2022 cuando el tiempo de espera experimenta un incremento significativo que lo sit煤a por encima de la media nacional.

Aunque Catalu帽a es la comunidad que hist贸ricamente lidera este ranking, en comparaci贸n con Madrid esta comunidad no ha sufrido un incremento tan significativo. Mientras que Catalu帽a aument贸 la espera med铆a en 3,1 d铆as desde el 2019, Madrid lo hizo en 5 d铆as y medio.

Como hemos podido observar, con la pandemia la sanidad madrile帽a empeora al igual que lo hacen el resto de las comunidades aut贸nomas, pero parece ser que es durante el final del 2022 cuando el sistema sanitario de la capital alcanza sus peores datos. Esto tiene consecuencias que ya se est谩n empezando a hacer visibles a distintos niveles.

Por un lado, se observa que el deterioro del sistema p煤blico de salud viene acompa帽ado de un crecimiento exponencial de los seguros privados. Seg煤n la serie hist贸rica de gasto anual medio por hogar en seguros relacionados con la salud del INE, el gasto en sanidad privada ha aumentado en toda Espa帽a a lo largo de los 煤ltimos a帽os, pero son Catalu帽a y Madrid las comunidades que lideran este ranking, situ谩ndose muy por encima de la media nacional.

En el caso de la Comunidad de Madrid en el a帽o 2020, el gasto en seguros privados de salud se dispar贸. Actualmente cerca del 21,9% de los madrile帽os declara tener contratado un seguro m茅dico de forma individual, frente al 15,7% de los espa帽oles, seg煤n el bar贸metro mensual de 40dB para El Pa铆s y La Cadena SER. Como consecuencia de este incremento en la contrataci贸n de seguros privados, se produce un aumento de la desigualdad donde el poder econ贸mico determina qui茅n puede acceder a los servicios m茅dicos y cu谩ndo.

Por otro lado, esta crisis sanitaria llega en un momento decisivo en t茅rminos electorales. En cuatro meses Isabel D铆az Ayuso volver谩 a enfrentarse a las urnas bajo unas circunstancias que nada tienen que ver con las que propiciaron el 茅xito del “Comunismo o Libertad” de mayo de 2021. En aquel entonces, la estrategia de Ayuso basada en el levantamiento de restricciones sanitarias supo conectar con el anhelo de la vida prepandemia de una importante parte de los madrile帽os. La l铆der del PP tuvo la capacidad de traspasar cualquier l贸gica ideol贸gica, y consigui贸 atraer a algo m谩s de 100 mil votantes que anteriormente confiaron su papeleta a la izquierda, y a m谩s de medio mill贸n de abstencionistas.

Ante un generalizado desplome de la satisfacci贸n con la sanidad p煤blica y un escenario en el que ya no hay restricciones, no es descabellado considerar que Isabel D铆az Ayuso va a tener dificultades para revalidar una base electoral igual de transversal que en las 煤ltimas auton贸micas, algo que fue decisivo para su arrolladora victoria. Este razonamiento se basa en que el incremento de la insatisfacci贸n con la sanidad en Madrid se est谩 produciendo por primera vez de forma similar en todos los segmentos ideol贸gicos, incluso entre los votantes de derecha. Aunque esto tambi茅n ocurre a nivel nacional, destaca que la ca铆da en la satisfacci贸n que se produce entre los votantes conservadores de la capital es mayor.

Al igual que durante la pandemia, el ejecutivo madrile帽o responsabiliza de esta situaci贸n sanitaria al gobierno central. Pero 驴funcionar谩 est谩 vez esta estrategia para evitar el desgaste electoral? Seg煤n los 煤ltimos datos proporcionados por el instituto demosc贸pico 40dB para El Pa铆s y la Cadena SER todo parece indicar que no. El 73,8% de los madrile帽os cree que es el gobierno auton贸mico el principal responsable del funcionamiento de la sanidad p煤blica en la comunidad aut贸noma, 8 puntos y medio porcentuales m谩s que la media nacional. En definitiva, la gesti贸n sanitaria es un asunto que se asocia directamente con el gobierno de la comunidad aut贸noma, lo que dificulta el 茅xito de la estrategia de confrontaci贸n con el ejecutivo nacional.

A esto hay que sumarle que esta situaci贸n podr铆a darle ventaja a la oposici贸n, ya que la defensa de la sanidad p煤blica es uno de los asuntos con los que mejor est谩 posicionado M谩s Madrid. Su l铆der, M贸nica Garc铆a, tiene un liderazgo fuertemente relacionado con la defensa de la sanidad p煤blica, debido a su experiencia como m茅dica y activista sanitaria. Ya particip贸 en la primera marea blanca del 2013 en Madrid, entonces como portavoz de la Asociaci贸n de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), lo que le dota de especial credibilidad en este asunto.

En conjunto, de mantenerse esta situaci贸n de cara a las pr贸ximas elecciones auton贸micas -el sector sanitario convocando manifestaciones, aumento del tiempo de espera para conseguir una cita m茅dica, insatisfacci贸n generalizada con el sistema sanitario en todos los segmentos ideol贸gicos, y un largo historial de intento de privatizaci贸n-, es indiscutible que la sanidad p煤blica va a volver a ser un asunto central en la campa帽a electoral, solo que ahora desde un enfoque que puede volverse en contra de la presidenta madrile帽a. No habr谩 libertad sin sanidad universal.

PAULA RUIZ ROMO, Soci贸loga.

Enlace relacionado P煤blico.es 11/01/2023.