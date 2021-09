No hagas nada y mejor deja de hacer.

Este texto es una revisi贸n dos a帽os despu茅s de haber escrito la primera versi贸n para mi primer libro Relatos Colapsistas 1. Mucho ha pasado desde entonces, muchas reacciones y feedback que he recibido, incluso mi forma de pensar es distinta, porque siempre ando equivoc谩ndome y aprendiendo de mis errores. De estos dos a帽os madurando ideas y aprendiendo, llega esta revisi贸n para su placer, desconocido y desocupado lector.

Muchas de las personas que leen mis relatos por primera vez o vienen a algunas de mis charlas, cuando me escuchan suelen reaccionar de formas muy parecidas y curiosas. Voy a comentar las m谩s habituales.

La primera reacci贸n que genero es la de negaci贸n. Cuando entran en esa fase, me dicen, sin ning煤n tipo de prueba, que todo esto no es as铆, que soy pesimista. Hay personas con formaci贸n que ven los datos y dicen, est谩 muy bien, los datos parecen correctos, est谩 todo muy bien documentado, pero est谩s equivocado.

Otros, que suelen trabajar instalando energ铆as renovables, me empiezan a hablar de estudios e informes de empresas energ茅ticas, negando que la energ铆a se vaya a acabar. Al menos era as铆 en 2019. Poco despu茅s las compa帽铆as petroleras reconocieron que cada a帽o iban a producir menos desde 2020 y esto fue una jarra de agua fr铆a para los que me dec铆an que no ver铆amos el fin del petr贸leo o que hab铆a suficientes reservas. Pero siempre les quedaba lo de la nueva tecnolog铆a que estaba a punto de salir y la creencia de que la ciencia nos salvar铆a.

A esta fase la llamo 鈥淣ONO鈥, ser铆a una primera fase por la que casi todos solemos pasar la primera vez que nos exponen el problema.

Otra actitud frecuente que detecto en otros es la del ataque personal, como si yo fuera el culpable de lo que estoy contando y el problema se solucionara haci茅ndome sentir mal. Habitualmente la inmediata respuesta es 鈥減ues t煤 hablas del fin de la inform谩tica, pero usas ordenador鈥 o 鈥渕ucho criticar, pero 驴t煤 que has hecho para mejorar el mundo?鈥 A esta actitud la denomino la de los 鈥淥FENDEDORES鈥 y hay algunos que viven permanentemente en ella.

Finalmente, hay otro tipo de actitud vital que es 鈥淓L QUE HACE COSAS鈥, este tipo de persona ya est谩 haciendo cosas y compartiendo informaci贸n para salvar el planeta y lo que hacen deber铆a ser ejemplo para el resto del mundo, piensan ellos. Son las personas m谩s implicadas y sinceramente comprometidas con un cambio de paradigma en nuestra sociedad en las primeras fases hac铆a aceptar la realidad.

Siendo 鈥渆l que hace cosas鈥 la fase m谩s interesante, voy a enumerar lo que se suele hacer e, insisto, todos podemos haber pasado por estas fases:

鈥淢e he comprado un coche el茅ctrico o h铆brido.鈥

鈥淢e he puesto paneles en casa y bater铆as 鈥

鈥淩eciclo.鈥

鈥淗e dejado de comer carne, me he hecho vegano.鈥

鈥淗e comprado ropa o un bolso hecho con pl谩stico recogido de la playa.鈥

鈥淢e he cambiado las bombillas a led.鈥

鈥淢e he puesto una estufa de pellets o de madera鈥︹

鈥淗e puesto un sistema de fr铆o/calor con bombas de calor, que es m谩s eficiente鈥︹

鈥淢e he cambiado todos los electrodom茅sticos a A++++鈥

鈥淢e he pasado a una empresa de energ铆a verde que鈥︹

鈥淵a no viajo en avi贸n鈥

鈥淧lantemos 谩rboles para salvar el planeta. Voy a plantar 谩rboles el d铆a del 谩rbol.鈥

鈥淢e he comprado una bicicleta el茅ctrica o un patinete.鈥

Ahora vamos a empezar a analizar todas esas cosas que hacen, ver si no era mejor NO HACER NADA. Porque si realmente quieres reducir tu huella de carbono en el planeta, si quieres dar ejemplo de verdad (aunque creo que eso de dar ejemplo est谩 sobrevalorado y adem谩s hace que algunos tengan cierta superioridad moral pensando que ellos hacen m谩s que el resto, cuando realmente lo que hacen no sirve para nada), 驴te has planteado NO HAGAS NADA? DEJA DE CONSUMIR y haz menos, pensando en serio lo que haces. Al final hacer cosas significa consumir m谩s energ铆a y recursos y liberar m谩s CO2 y aunque pienses que realmente est谩s haciendo algo bueno, probablemente no.

Desocupado lector, ahora mismo estar谩s primero identific谩ndote con una de las 3 fases, probablemente est茅s en varias fases a la vez y, probablemente, por tu cabeza estar谩 pasando la idea de ser un 鈥淥FENDEDOR鈥 y buscando excusas para que yo te caiga mal. A ver si hay suerte, hago que reflexiones y dejes de hacer cosas o, al menos, entiendas mi punto de vista y no me ofendas.

驴Qu茅 quiere decir estar en la fase, 鈥淗ACER MENOS O MEJOR NO HACER NADA鈥?

No hagamos nada significa, DEJAR DE CONSUMIR LO M脕XIMO POSIBLE Y DEJAR DE USAR COSAS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS, QUE A SU VEZ GENEREN M脕S PROBLEMAS, DEJAR A LA NATURALEZA TRANQUILA, dejar de destruirla y dejar de hacer cosas para arreglarla con cosas que la estropean鈥 Simplemente deja de consumir: deja de viajar tanto, deja de comprar cosas que no sean imprescindibles y lo que compres para sobrevivir que no genere residuos, no intentes arreglar lo que ya has roto, deja que la naturaleza se regenere, pero DEJA DE CONTAMINAR.

Repasemos las cosas que hace la gente. Primero los 鈥淣ONOS鈥: simplemente ignoran el problema, quieren seguir consumiendo y viviendo eternamente como viven ahora y esperan que alguien les provea m谩gicamente. Les da igual la ciencia, los l铆mites f铆sicos del planeta, el petr贸leo, etc. No seas un 鈥淣ONO鈥 y eso ya es un primer paso.

Luego los 鈥淥FENDEDORES鈥: son personas un poco tristes con sus vidas en la sociedad de consumo, no saben porqu茅 pero todo est谩 mal, les digas que bien o que mal, todo lo que hagas est谩 mal. Atosigan a los que piensan diferente, a los 鈥淣ONOS鈥 por ser felices en un mundo de consumo y a los 鈥淨UE HACEN COSAS鈥, porque ambas cosas consisten en hacer cosas. A los que 鈥淗ACEN MENOS Y DEJAN DE HACER鈥 ni los entienden, pero no faltan reproches tambi茅n para ellos. No es una fase en la que se recomiende vivir, hay personas que viven permanentemente aqu铆 y deber铆an ir a terapia, pero si est谩s cambiando de fase probablemente pases por aqu铆.

Los 鈥淨UE HACEN COSAS鈥, 茅stos son a los que m谩s intento cuidar cuando les explico las cosas con mucha paciencia porque se esfuerzan de verdad por salvar el planeta. Son personas que realmente quieren un mundo mejor, que piensan en sus hijos y en la gente y se esfuerzan para conseguirlo. Cuando les doy mis motivos por los que creo que no van por buen camino, pueden acabar siendo 鈥淥FENDEDORES鈥 o 鈥淣ONOS鈥, pero la probabilidad de que pasen a 鈥淒EJAR DE HACER Y NO HACER NADA鈥 es alta, por eso son tambi茅n objetivo a cuidar y ayudar en el camino al siguiente paso.

Con los 鈥淣ONOS鈥 y los 鈥淥FENDEDORES鈥 no hay nada que hacer, es un paso muy personal que cada uno debe dar, deben ellos mismos pasar de fase. Centr茅monos en los 鈥淨UE HACEN COSAS鈥.

ME HE COMPRADO UN COCHE EL脡CTRICO O H脥BRIDO

Esto es, para mi, una de las peores decisiones que puede hacer alguien que quiere salvar el planeta. Si no tienes coche no te compres un coche, intenta vivir sin 茅l: usa transporte p煤blico, bicicleta o camina. Si no te queda otra que tener coche porque es totalmente imposible en tu zona vivir as铆 -porque vives en el campo o en un pueblo aislado- no te compres un coche el茅ctrico, porque suelen ser muy caros, van equipados hasta las trancas de tecnolog铆a y materiales con emisiones, m谩s que cuestionables en los h铆bridos, y que requieren much铆simos recursos de todo el planeta. En el caso de que no haya otra opci贸n, c贸mprate un peque帽o utilitario de gasolina que tenga el motor m谩s peque帽o y sencillo posible, sin turbos, ni cosas raras, atmosf茅rico. Y si es de segunda mano, much铆simo mejor, todo lo que no sea fabricar cosas nuevas es SIEMPRE MEJOR.

ME HE COMPRADO UNA BICICLETA EL脡CTRICA O UN PATINETE

Puestos a elegir entre una moto, un coche o un vehiculo el茅ctrico unipersonal como un patinete o una bicicleta, 茅stos son un poco menos malos, pero para nada son buenos o est谩n cerca de ser algo razonable, requieren de tanta tecnolog铆a como un coche el茅ctrico, s贸lo que en menor cantidad, con el mismo problema de recursos, pa铆ses, transporte y f谩bricas. Tienen bater铆as que esquilman pa铆ses lejanos en forma de agua y recursos, tienen microchips hechos en los confines del mundo y transportados por todo el planeta en barcos y aviones, tienen cobre para los motores, colt谩n y todo tipo de tierras raras. Un coche es mucho peor, al menos estos trastos contaminantes peque帽os requieren menos espacio p煤blico y poco m谩s, pero no vas dando ejemplo con una bicicleta el茅ctrica o un patinete.

ME HE PUESTO PANELES SOLARES Y BATER脥AS EN CASA

Mucha gente, normalmente que vive en chalets o adosados unifamiliares, piensa de coraz贸n que est谩 haciendo lo mejor por el planeta instal谩ndose en casa paneles solares. Estas personas que persiguen el sue帽o de vivir aislados, se sienten realizados cuando pagan un poco menos en su factura de la luz y en raras ocasiones se desconectan sus casas de la red, porque claro el sistema no siempre produce suficiente energ铆a y eso que 鈥漨e he gastado miles de euros鈥. El problema es que ambas opciones no salvan el planeta en absoluto. En el mejor de los casos te ahorras algo de dinero y eso est谩 por ver 驴Por qu茅?

La energ铆a que hace falta para fabricar todo el tinglado e instalarlo en casa m谩s el mantenimiento, sobre todo si es un sistema con bater铆as, no compensa el CO2, miner铆a y energ铆a respecto al que le ahorras al planeta. Es m谩s, salvo que realmente vivas en una zona aislada donde la otra opci贸n es hacer una inversi贸n para hacer llegar la red el茅ctrica a tu propiedad, hacerte una instalaci贸n aislada en casa es duplicar cosas que ya est谩n en la red el茅ctrica que pasa por tu casa y cuyos gastos se pagan entre todos los vecinos, es decir, que vas a usar cosas que no hacen falta, pues ya las tienes si estas conectado a la red.

Los gastos energ茅ticos y econ贸micos de tener una red el茅ctrica que llegue a tu casa se reparten entre todos los usuarios y desde un punto de vista medioambiental siempre ser谩 mejor que toda la red pertenezca a todos que no que cada miembro de una manzana de chalets tenga sus propios equipos que hagan todo, sus propios inversores, sus propios paneles, molinos, etc.

Una opci贸n m谩s limpia y 鈥渞enovable鈥 podr铆a ser tener instalaciones renovables para pueblos o manzanas de una ciudad y que se paguen los equipos comunes entre todos, pero a煤n as铆, mientras haya un red el茅ctrica, siempre ser谩 mejor para el medio ambiente simplemente pagar tu cuota, que no realizarte una instalaci贸n entera para ti solo, si cada ciudadano se crease su propia instalaci贸n 驴qu茅 pasar铆a? 驴cu谩ntos aparatos har铆an falta? Y a煤n as铆, en el fondo, este tipo de renovables est谩n subvencionadas por los combustibles f贸siles incluida tu vida y servicios.

FALSA SENSACI脫N DE VIVIR AISLADO: Si vives en una ciudad con servicio de alcantarillado, con calles, con iluminaci贸n, con servicios como recogida de basura, ambulancias, hospitales, colegios, supermercados, f谩bricas, oficinas, agua potable鈥 no tiene ning煤n sentido que quieras vivir 鈥渁islado鈥 de tu vecino con la inversi贸n tecnol贸gica y de recursos que requiere cuando realmente tu existencia no es para nada ecol贸gica ni aislada, lo 煤nico que haces es ahorrarte unos eurillos en la factura de la luz, pero no eres ecol贸gico ni autosuficiente.

En vez de esto LUCHA POR MANTENER LOS SERVICIOS P脷BLICOS y que no se deterioren, puesto que ya est谩n hechos, lucha porque sean p煤blicos y de gesti贸n p煤blica.

ME HE PASADO A UNA EMPRESA DE ENERG脥A VERDE QUE鈥

Existen muchas comercializadoras que te venden energ铆a verde y que son cooperativas y son as铆 como buen rolleras y se lleva mucho que la gente se pase a esas empresas por el medio ambiente. 驴qu茅 se puede hacer con la electricidad para un mundo mejor? La postura 鈥淣O HAGAS NADA鈥 es sencilla: no uses tanta electricidad, simplifica tu consumo, reduce la potencia contratada, vive con menos de 3kW, 2,7 2,5 o incluso 1kW. Si todos reduj茅ramos nuestra potencia contratada y nuestro consumo, har铆an falta menos centrales de gas natural (ciclo combinado), menos carb贸n y menos de todo.

Usa la electricidad para lo justo y necesario: comida y no pasar fr铆o o calor. Todo lo dem谩s ya seg煤n tu conciencia. Entonces 驴mejor me paso a una empresa m谩s 鈥渃omprometida鈥 con el medio ambiente鈥? 驴Realmente no va a cambiar nada con esto? Si te sientes mejor, est谩 bien, pero las renovables que dicen usar estas empresas precisan de petr贸leo para ponerlas en marcha y su tasa de retorno energ茅tico no es buena, se producen a cientos o miles de kil贸metros de donde vives y si no existiera la red normal no podr铆an existir, dependen totalmente de la red 鈥渘ormal鈥濃 y recordemos que no se puede mantener la actual civilizaci贸n con renovables, es decir, que por muchas renovables que tengas o te apuntes a una de estas empresas sostenibles, no sirve para nada si vas a mantener tu ritmo de vida, no se soluciona nada CONSUMIENDO LA MISMA ELECTRICIDAD DE UNA EMPRESA 鈥淐OMPROMETIDA CON EL MEDIO AMBIENTE鈥. LO QUE S脥 MARCA UNA DIFERENCIA ES QUE CONSUMAS MENOS, MENOS ELECTRICIDAD, MENOS APARATOS EL脡CTRICOS Y ELECTR脫NICOS, QUE REDUZCAS LA POTENCIA INSTALADA, ESTO ES LO 脷NICO QUE S脥 QUE ES MUY BUENO, que si vives con 10 reduzcas a 5 tu consumo y da igual que empresa uses.

S铆 que hay una ventaja usando estas empresas pero no tiene nada que ver con el medio ambiente y es que el control de la distribuci贸n minorista de la energ铆a lo pierden un poco las grandes empresas con intereses pol铆ticos de dudosa 鈥溍﹖ica鈥 pasando a ser cosa de cooperativas, es decir, SI QUE ES BUENO PASARSE A UNA DE ESTAS EMPRESAS, PERO NO PORQUE SEAN MEJORES PARA EL MEDIO AMBIENTE, SI NO PORQUE REBALANCEAS LA REPARTICI脫N DE RIQUEZAS UN POQUITO.

ME HE CAMBIADO TODOS LOS ELECTRODOM脡STICOS A A++++

La postura del que hace algo es tirar los nuevos que funcionan perfectamente para COMPRAR Y CONSUMIR nuevos A++++. Todo lo que sea tirar cosas que funcionan para comprar cosas nuevas, es emitir m谩s y m谩s CO2 a lo tonto en la fabricaci贸n de estas cosas. No tires electrodom茅sticos que funcionan y si no funcionan intenta repararlos. Normalmente son piezas sencillas de REPARAR en el mundo de lavadoras, frigor铆ficos y lavavajillas. Si tienes que comprar alguno, mira a ver si hay cerca cosas interesantes DE SEGUNDA MANO.

Vende lo que no uses en tiendas de segunda mano. El mercado de los televisores es terrible, la gente tira televisores que funcionan perfectamente solo porque no tienen la 煤ltima tecnolog铆a smart o 4k o cosas as铆, adem谩s de que van comprando cada dos a帽os un aparato nuevo. Con respecto al tema de las lavadoras, en muchos pa铆ses se usan lavadoras p煤blicas y no pasa nada. En Espa帽a nos gusta a todos tener lavadora en propiedad, aunque se use una sola vez por semana o cada 15 d铆as. Es tab煤, usar lavadoras ajenas. Pero sobre todo es importante reducir el n煤mero de electrodom茅sticos, por ejemplo, una secadora en Espa帽a es casi innecesaria, tender la ropa siempre ha sido la mejor opci贸n desde hace miles de a帽os. Las persianas no necesitan motores el茅ctricos. No necesitas la 煤ltima versi贸n de m贸vil, cualquier m贸vil de segunda mano deber铆a servirte igual, te dir铆a que no usases m贸vil por muchos motivos, pero por desgracia para trabajar, para el banco hasta para el paro es necesario un m贸vil. Lo mismo para un ordenador: rep谩ralo, inst谩late Linux en vez de tirarlo a la basura porque te va lento con Windows.

FR脥O Y CALOR

Mucha gente me dice qu茅 hace para pasar los inviernos y los veranos con la mayor dignidad posible.

Enseguida las opciones que se plantean suelen ser TECNOLOG脥A Y M脕S TECNOLOG脥A: estufas, aires acondicionados, bombas de calor鈥 por desgracia el ser humano es muy sensible a la temperatura y lo empieza a pasar mal con menos de 15 grados y m谩s de 25. Es lo que tiene venir de monos de 脕frica.

Fijaos en lo serio que es el cambio clim谩tico para nosotros, si las temperaturas se mantienen por encima de 25 grados, llegando a 50: no estamos dise帽ados para sobrevivir a eso, el homo sapiens est谩 dise帽ado para el clima actual. Hemos podido conquistar otros climas, pero por defecto necesitamos un clima amable.

Lo primero que hay que hacer antes de plantearse meter tecnolog铆a en nuestros hogares es dise帽arlos para que requieran la menor cantidad de energ铆a necesaria para mantener las temperaturas entre 15 y 25 grados. Por desgracia en los 煤ltimos 50 a帽os hemos mirado hacia otro lado, pues todo se pod铆a solucionar con m谩quinas y electricidad a 鈥渃horr贸n鈥. Los pisos y casas modernos junto con sus cerramientos y ventanas han dejado de ser una prioridad para dejar paso a calefacciones centrales y aires acondicionados.

Todo esto nos pasa ya factura en forma de consumo de luz, gas, madera, gasoil y nos la pasar谩 m谩s cuando estos recursos vayan escaseando.

Cosas que s铆 se pueden hacer en cualquier vivienda son, por ejemplo, aislar bien. Es algo muy manido, pero estoy aburrido de ver viviendas con ventanas correderas que dejan pasar el aire, el ruido y la contaminaci贸n y que requieren mucha calefacci贸n en invierno y mucho aire acondicionado en verano. Un buen aislamiento en PVC o aluminio, ventanas de cristal doble o doble ventana, tiene un coste medioambiental, pero es mucho mejor que poner calefacci贸n o climatizaci贸n de 煤ltima tecnolog铆a, porque su obsolescencia es de muchas d茅cadas.

Con respecto a aislar paredes, en principio las casas nuevas ya se hacen en Espa帽a con huecos para rotura t茅rmica. Se puede mejorar m谩s esa rotura si se rellena de aislantes. Desde luego, todo esto tambi茅n tiene un coste medioambiental, pero como digo es menor que consumir energ铆a continuamente. Por desgracia, esto ya no se puede solucionar en much铆simas casas construidas, que, cuando llegue la escasez, posiblemente ser谩n destruidas y reemplazadas por otro tipo de construcci贸n. Persianas y toldos que eviten que entre a luz directa en verano y que aportan un poco de aislamiento extra en invierno. En Espa帽a llevamos cientos de a帽os teniendo persianas hechas con varillas de madera en las puertas y ventanas donde da el sol en verano. Ya nadie se acuerda de ellas pero evitan la entrada de insectos y de la luz directa, es algo muy low tech y efectivo. Luego ya evolucionamos a las persianas de pl谩stico y aluminio, que siguen siendo buenos aliados respecto a climatizar. Abrigarse, calcetines de invierno y bata: si es que ya est谩 todo inventado, en vez de ir en manga corta por casa y tener la calefacci贸n a 22 grados, se vive muy bien bajando la temperatura del termostato a 20 grados y con tu ropa de invierno.

Hacer tu vida en habitaciones peque帽as. He visto casas modernas con comedores inmensos, incluso casas muy 鈥渕odernas鈥 donde tienen dos plantas de espacio vac铆o para que la planta de abajo se vea desde las de arriba. Todo esto es terriblemente costoso de calentar o enfriar. La casa es muy moderna, pero los pasillos y habitaciones se inventaron para poder aislar unas estancias de otras. Se puede vivir muy bien climatizando solo una habitaci贸n de tu casa, la que m谩s uses. El resto pueden estar cerradas, con sus puertas de madera, si no las usas. Puertas de madera: las casas modernas de los 煤ltimos a帽os han empezado a poner ventanas en las puertas o hacerlas de otros materiales, pero resulta que usamos puertas de madera desde hace a帽os por un motivo, la madera es aislante ac煤stico y t茅rmico. Estoy aburrido de ver comedores con vistosas puertas con cristales que hacen que entre todo el fr铆o de fuera de la habitaci贸n por los cristales o por materiales met谩licos.

ME HE PUESTO UNA ESTUFA DE PELLETS O DE MADERA鈥

Estufas de pellets y madera, MAL. Se est谩 poniendo de moda una forma 鈥渂arata鈥 de climatizar la casa en invierno. Los pellets son un producto que requiere de energ铆as f贸siles para triturar y empacar la madera y usa estufas con demasiada tecnolog铆a. Se est谩 poniendo de moda tambi茅n ponerse estufas de madera, el problema es que nadie se pregunta de d贸nde viene esa madera. 脷ltimamente, hay much铆simas empresas de madera que, de forma obviamente ilegal, van cortando 谩rboles aqu铆 y all谩 para satisfacer la demanda aunque en teor铆a solo son restos de podas y cosas as铆. Adem谩s, todo esto produce much铆simo humo, que en un pueblo o ciudad acabar谩 contaminando el aire si todo el mundo lo usara, como pasaba antes.

Mientras haya otras opciones en pueblos y ciudades no es una buena idea.

Otra cosa ser铆a que vivas aislado y la madera, restos de poda o, por ejemplo, de sobras de la producci贸n agr铆cola, se use para calefacci贸n, eso es otro asunto que s铆 puede ser bueno. Por ejemplo, usar las c谩scaras de las almendras o desechos de la oliva, aunque puede ser m谩s interesante crear fertilizantes naturales con todo eso.

Estufa de c谩scaras de almendra y huesos de oliva. Tibi. 漏 F茅lix Moreno.

Reciclo todas las semanas

RECICLAR: He aqu铆 uno de los puntos m谩s pol茅micos de este textillo 驴es bueno reciclar? Pues desde un punto de vista de salvar el planeta deber铆amos de utilizar la m铆nima cantidad de cosas posibles. Entre tener una botella de cristal y usarla cientos de veces o una de pl谩stico y usarla una vez y tirarla, no hay competici贸n. Es una locura lo que hacemos, incluso tiramos las botellas de cristal. Es ENFERMIZO. Una gran parte del sistema de reciclado del mundo es controlado por las mismas empresas que fabrican estas botellas y residuos y de alguna manera es una forma de seguir legitimando a las empresas que fabrican basura de usar y tirar con la excusa de que ya hay quien se encargue de recogerla. De hecho, suelen ser las mismas empresas que generan basura las accionistas de las empresas de reciclajes, el ejemplo, de Coca Cola, Pepsi, Mercadona y la empresa Ecoembes en Espa帽a, junto con cargos con pol铆ticos y ex-pol铆ticos en los cargos de administraci贸n.

Toda esta parte del reciclaje es demon铆aca y gran parte del problema.

Luego est谩 el coste energ茅tico de reciclar. Algunas cosas se pueden reciclar m谩s f谩cilmente, otras menos, pero, normalmente, siempre dan un producto de peor calidad en cada nuevo reciclado, por ejemplo, pl谩sticos y papel.

Los m谩s 鈥渨ays鈥 dicen, el reciclaje normal, no pero si el SDDR o sistema de dep贸sito y retorno. Es algo defendido por asociaciones ecologistas, lobbys del reciclaje y pol铆ticos de partidos ecologistas entre otros. Esto al igual que el reciclaje normal leg铆tima seguir produciendo basura, adem谩s de todo el parip茅 de instalar m谩quinas con mucha tecnolog铆a por todos sitios, su recogida y, b谩sicamente, los mismos problemas que el reciclaje tradicional, solo que dicen se recicla m谩s鈥. pse.

Aqu铆 el tema es centrarse en c贸mo no necesitar toda esta basura potencial y es justo donde no se suele entrar, porque afecta a las cuentas de beneficios de las empresas que generan los envases.

Si reciclas NO EST脕S SALVANDO EL PLANETA, s铆 que se salva si NO CONSUMES cosas que generen basura, algo harto dif铆cil a d铆a de hoy, pero no imposible.

Hay materia prima que en la balanza de reciclar vs extraer de nuevo el material de una mina s铆 puede ser energ茅ticamente rentable. Primero habr铆a que ver de qu茅 cosas de un solo uso se puede prescindir y ver qu茅 cosas son necesarias y que una vez inservibles se puedan reciclar o incorporar a procesos biol贸gicos de reutilizaci贸n para, por ejemplo, fertilizar huertas.

Tampoco me sirve el utilizar envases de usar y tirar compostables, de papel, esto que es la nueva moda, tiene un lado bueno y es que claro no se usan envases de pl谩sticos que no se degradan鈥 el malo鈥? de donde sacamos la celulosa? Estamos deforestando pa铆ses enteros para plantar 谩rboles que den madera para poder tener pasta de celulosa suficiente para cambiar pl谩stico por papel en envases de usar y tirar.

Pero vamos en la filosof铆a de 鈥淣O HACER NADA鈥 que es no producir basura a base de CONSUMIR MUCH脥SIMO MENOS y hacerlo con PRODUCTOS QUE NO GENEREN DESECHOS que no sean f谩cilmente asimilables por los ecosistemas.

Dispensador de leche sin envases, con surtidor. Elche. F茅lix Moreno.

HAY MUCH脥SIMO DINERO EN JUEGO de empresas muy gordas cuyo negocio consiste en vender cosas empacadas en pl谩sticos y otros materiales (algunas incluso tienen sus propias ONG y fundaciones medioambientales como denuncio en el art铆culo 鈥Un cuento de s煤per ricos (I) y (II)鈥) que llevan d茅cadas intoxicando, manipulando y atacando a todo aquel que cuestione el sistema.

ME HE HECHO VEGANO

Imagen de Photo Mix en Pixabay.

脡ste es otro punto delicado, pues hay mucho fanatismo hacia todo aquel que mente el veganismo y no sea para decir cosas buenas. Ser veganos es una opci贸n de existencia cuyo pilar fundamental es que no haya sufrimiento animal, entre otros sitios en la alimentaci贸n. Desde mi punto de vista es algo QUE SOLO se puede permitir alguien del primer mundo.

Por desgracia, si eres de alg煤n pa铆s menos desarrollado, comer谩s cualquier cosa, usar谩s animales como tecnolog铆a para el campo y sus pieles para ropa, y as铆 volver谩 a ser cuando despertemos del sue帽o petrol铆fero, pero bueno, creo que un vegano es de los 鈥淨UE HACEN COSAS鈥, aunque habr铆a que ser muy cr铆tico en muchos de los productos que consumen los veganos para que realmente fuesen lo menos da帽inos para el planeta.

Vamos al l铆o, 驴ser vegano es mejor para el medio ambiente que ser omn铆voro?

脡sa es la pregunta que hay que hacerse, ya sin pensar en el sufrimiento animal, sino en la huella de contaminaci贸n y energ铆a y ser pragm谩ticos.

Y otra m谩s 驴ser vegano es mejor para el futuro de la sociedad que no serlo?

Mi respuesta es que para nada ser vegano es mejor ni peor. No comer carne o productos derivados de animales no convierte al individuo en mejor o peor para el medio ambiente.

驴Por qu茅?

Porque cada persona tiene un efecto en el sistema seg煤n muchas cosas, no solo por lo que coma. Un vegano con m贸vil, ordenador, coche, que compre en Amazon, que viaje fuera de su pa铆s a menudo 驴es mejor que una persona que come pollo dos veces a la semana y que no viaje tanto o que no tenga coche?

Pues el vegano, en este caso, es peor para el medio ambiente.

En igualdad de condiciones, 驴un vegano con m贸vil y coche vs un omn铆voro con m贸vil y coche?

Pues depende de nuevo, si los productos vegetales del vegano se producen destruyendo ecosistemas, trayendo frutas de todos los pa铆ses del mundo y el omn铆voro come pollo y huevos de la granja de un vecino鈥 pierde el vegano de nuevo.

驴Un vegano con su propia huerta ecol贸gica versus un omn铆voro con su propia huerta ecol贸gica y animales de granja?

Pues habr铆a que verlo, pero una granja peque帽a mantiene un equilibrio con animales que tienen una funci贸n y unos ciclos dentro de una granja, (c贸mo fertilizar, comerse las plagas o producir alimento) y te aportan unos nutrientes que un vegano en una granja vegana igual no tiene -o igual s铆 鈥 pero ya entramos en ambos casos en un vegano y un omn铆voro que SI SE EST脕N PREOCUPANDO POR REDUCIR EL DA脩O AL PLANETA. Entonces aunque hubiera una diferencia, no ser铆an un problema para el planeta en ninguno de los dos casos, pues todo es producido de forma local.

Los animales de granja tienen varias utilidades en una granja, no solo es com茅rselos: fertilizan, se comen los insectos de las huertas, te dan huevos -las gallinas son incre铆blemente 煤tiles-, te dan leche y, ahora ya no, pero hubo una 茅poca, cuando los animales viv铆an en la parte de abajo de la casa, en la que calentaban tambi茅n. A d铆a de hoy es un poco desagradable pensar en ello, pero hace 50 a帽os era habitual que los animales vivieran con sus excrementos y su suciedad en la planta de abajo. Ojal谩 no tengamos que volver a esto, pero vamos de camino a una 茅poca muy complicada para pasar inviernos y veranos.

Entonces el problema no es ser mejor o peor siendo vegano o omn铆voro y no deber铆a haber enfrentamiento ni competici贸n por ver quien es mejor, nada de superioridades morales, el problema es ser consumidor en el primer mundo de ropa, tecnolog铆a, comida producida con dudoso respeto al medio ya sea animal o vegetal, etc. Despu茅s cada uno que coma lo que quiera, LO IMPORTANTE ES CUESTIONARSE DE D脫NDE VIENEN LAS COSAS Y QU脡 COSTE ENERG脡TICO Y MEDIOAMBIENTAL TIENE PARA EL PLANETA.

La cuesti贸n del sufrimiento animal para la alimentaci贸n humana est谩 en OTRO PLANO DISTINTO, que cada cual valora seg煤n sus convicciones y nivel de empat铆a, pero nada tiene que ver con la destrucci贸n del planeta por culpa del CONSUMO que es el verdadero problema.

HE DEJADO DE COMER CARNE

Centr谩ndonos en el tema c谩rnico, que est谩 en la palestra medi谩tica, son muchas las preguntas que hay que hacerse. En principio cuesta menos energ铆a producir vegetales que carne, eso es m谩s o menos incuestionable. Por otro lado, tambi茅n costar铆a menos producir algas que plantas鈥 y no por ello vamos a dejar de comer plantas鈥

El ser humano es, por dise帽o, omn铆voro. Podemos comer de todo y mantenernos sanos.

驴Quieres comer solo vegetales o huevos, algas o carne? Es una elecci贸n, que seg煤n qu茅 dieta pues tendr谩 unos efectos sobre tu cuerpo beneficiosos o perjudiciales.

驴Es mala la carne para el medioambiente? El tema es que tenemos que comer cosas. Podemos dejar de tener coche o aviones, pero el humano necesita comer y comemos carne, es algo que dif铆cilmente nos podemos quitar sin suplementos vitam铆nicos hechos con alta tecnolog铆a.

Dicho esto, cuando se habla de que la producci贸n de carne es mala para el planeta, yo pienso que es simplificar much铆simo un tema muy complejo.

Las preguntas que yo hago son, 驴qu茅 tipo de carne? 驴quien la consume? 驴d贸nde? 驴cu谩nta energ铆a necesita? 驴Cu谩nta agua y tierras seg煤n el tipo de carne?

La FAO dice que el consumo de carne est谩 cayendo en much铆simos pa铆ses desarrollados como cae la natalidad. Espa帽a es uno de ellos, esto es muy bueno. Tambi茅n dice que en Europa y en Espa帽a se consume sobre todo carne de ave y de cerdo y mucho menos de vaca.

La carne de vaca es la que m谩s agua y energ铆a requiere para producir un kilo, la de ave es la que menos.

Entonces 驴se puede tener una dieta equilibrada en carne y vegetales que sea menos perjudicial para el planeta? S铆, es m谩s, no creo que Espa帽a sea el problema ni la mayor铆a de pa铆ses pobres o Europa o Asia.

El problema, desde mi punto de vista, son los pa铆ses cuya dieta es a base de carne de vaca, y estos son los estados anglosajones y sudam茅rica. Estos pa铆ses deforestan much铆simo m谩s que el resto para tener much铆simas vacas que alimentan con soja y otros cultivos que quitan espacio a cultivos de comida, adem谩s requieren de much铆sima agua y producen much铆simo metano.

Pienso que habr铆a que atacar el problema desde los que m谩s consumen y producen y no hablar de carne en general.

En Espa帽a, por ejemplo, producimos much铆simo cerdo y la mayor铆a se exporta. Estamos contaminando Espa帽a con un exceso de purines para que otros pa铆ses no contaminen鈥 eso es una externalizaci贸n de la contaminaci贸n en toda regla, nos quedamos con la contaminaci贸n y la carne va fuera, esto no puede ser, los productores de este tipo de carne no pueden dejarnos la mierda a nosotros y llevarse ellos los beneficios, ya hay dicen mas cerdos que personas en Espa帽a.

HE COMPRADO ROPA O UN BOLSO HECHA CON PL脕STICO RECOGIDO DE LA PLAYA

脡ste es f谩cil de responder, si HAS COMPRADO ya empieza mal la cosa, si alguien en Australia ha recogido pl谩stico de la playa lo ha calentado, moldeado y fundido para hacerte un bolso, luego lo ha enviado por avi贸n hasta Europa pasando por una tienda o por Amazon y un mensajero te lo ha llevado a casa鈥 POCO HAS SALVADO EL PLANETA CON TU GESTO, mejor reduce el pl谩stico en tus compras del d铆a a d铆a y no tengas tantos bolsos.

ME HE CAMBIADO LAS BOMBILLAS A LED

Para empezar, sobre este asunto recomiendo leer mi art铆culo 鈥淐u谩ntas personas hacen falta para cambiar una bombilla鈥.

Primero, si lo que vas a hacer es tirar bombillas que funcionan por nuevas, pues habr铆a que verlo.

El consumo de un led respecto a una normal es de 1 a 5 como m铆nimo, es decir, est谩 muy bien, pero el coste de fabricarla y ponerla en tu casa igual es m谩s que el ahorro que te produce. Esto es MUY, MUY habitual en ayuntamientos que est谩n cambiando las luminarias por LEDS y realmente no est谩n ahorrando nada porque no cambian las que se van fundiendo, si no que tiran bombillas perfectamente funcionales para cambiarlas por LEDS que duran 8 a帽os como mucho, y a veces iluminan menos que las que hab铆an.

Entonces 驴cu谩l ser铆a la postura 鈥淣O HAGAS NADA鈥?: cambia las bombillas seg煤n se vayan estropeando y, si puedes, REDUCE EL N脷MERO DE BOMBILLAS EN CASA. Eso s铆 que ser铆a bueno.

YA NO VIAJO EN AVI脫N, AHORA VOY EN TREN鈥

Usar transporte p煤blico est谩 bien, es mejor que usar tu propio coche.

Dentro del transporte, siempre es mejor usar veh铆culos que est茅n pegados al suelo porque elevar algo tiene siempre un consumo de energ铆a superior, ya que para desplazar cosas, tienes que luchar contra la gravedad. Dicho esto, hay trenes que van con diesel, otros el茅ctricos, los hay con bater铆as鈥 Lo ideal siempre ser铆an trenes el茅ctricos y sin bater铆as, aunque tiene un coste elevado su instalaci贸n y de materiales.

PERO 脡STE NO ES EL PROBLEMA. El problema es que viajar es destruir, irte a cualquier sitio del mundo donde te hayan hecho un resort, donde antes habia naturaleza para que desconectes de tu vida de consumidor, es peor para el medioambiente que irte a un pueblo de Extremadura a pasar unos d铆as con la familia o con los amigos a una casa rural y si, encima, est谩 cerca de casa, mejor.

Esto es as铆, hasta tal punto que, los recursos energ茅ticos y medioambientales necesarios para crear y mantener un negocio tur铆stico, pueden llegar a ser extremadamente superiores a los recursos que consume la poblaci贸n local. Adem谩s el turismo va muy ligado a CONSUMIR, CONSUMIR, COMPRAR, COMPRAR鈥 porque hay que mantener la econom铆a nacional que es el turismo鈥 pero todo esto no es bueno para el medio ambiente.

驴Entonces, no hay que tener vacaciones? Desde un punto de vista 鈥淪ave the Planet鈥, lo mejor son las cosas sencillas: viajar cerca, pasarlo bien con los amigos sin tener que comprar cosas鈥 pero claro, las vacaciones, muy a menudo, son algo enfermizo, donde vas solo o casi solo con tu pareja para consumir cosas. Son vacaciones CONSUMISTAS, buscando lo que podr铆as tener en casa que es amistades, experiencias y, al final, solamente llev谩ndote cosas compradas, comilonas y estr茅s.

PLANTEMOS 脕RBOLES PARA SALVAR EL PLANETA

Plantar as铆, porque s铆 no tiene porque ser bueno, hay zonas que siempre han sido zonas de cultivo que deber铆an seguir si茅ndolo para producir comida y hay zonas que no necesitan ser reforestadas.

El tema es muy sencillo, para 鈥淣O HACER NADA鈥, simplemente dejemos de deforestar. Mientras algunos se plantean si plantar m谩s o menos 谩rboles, seguimos deforestando en todos los rincones de la tierra, dejemos de destruir ecosistemas como el Amazonas y otros much铆simos sitios del planeta, es mucho mejor que plantar 谩rboles sin ton ni son.

Adem谩s la naturaleza es mucho m谩s sabia a la hora de elegir qu茅 谩rboles, pues ella misma se autogestiona. Las campa帽as de reforestaci贸n suelen ser de unas especies muy concretas, a veces incluso pensando en vender de forma 鈥渟ostenible鈥 la madera. Que no digo que haya campa帽as de reforestaci贸n muy estudiadas y llevadas a cabo por expertos, pero en las que he estado鈥 en fin.

Tambi茅n con nuestros h谩bitos de consumo podemos ayudar a no deforestar: no comprar productos hechos con maderas de zonas deforestadas, ni muebles, etc, intentar usar muebles de segunda mano, aunque pueden ser m谩s feos y no quedar bien con el dise帽o de tu casa.

Una deforestaci贸n no es solo que se cortan 谩rboles, es que se destruye completamente un ecosistema, las cadenas tr贸ficas que han tardado millones de a帽os en ser dise帽adas por la selecci贸n natural. Cuando reforestamos a lo loco no reconstruimos ese ecosistema, ni vuelven las cadenas tr贸ficas originales, probablemente lo aut贸ctono ya por el cambio de clima no sea apropiado, es m谩s, muchas veces estas reforestaciones se usan para producir madera de forma 鈥渟ostenible鈥 y conviertes un bosque en una huerta de madera. Es imprescindible dejar de deforestar y dejarnos de tonter铆as reforestando lo deforestado. La naturaleza, con el tiempo se ir谩 reconstruyendo del da帽o que hemos hecho, eligiendo los 谩rboles correctos, las plantas correctas y la vida correcta, nosotros no podemos hacer lo mismo. 隆Dejemos de hacer cosas y, sobre todo, dejemos de destruir!

He ido el d铆a del 谩rbol a plantar pinos y carrascas, y para que cada familia tenga su pino plantado, he visto c贸mo se ha aplastado completamente toda la vegetaci贸n que estaba empezando a brotar en el 谩rea. Creo que hubiese sido mejor dejar a la naturaleza elegir, por selecci贸n natural, donde va cada cosa. Por desgracia, adem谩s, la mayor铆a de estos 谩rboles plantados de mala manera, mueren al verano siguiente.

PS: Hay otra forma de existir que no s茅 si es mejor o peor y que no consiste en NO HACER NADA, es intentar crear una nueva forma de sociedad y de entender la relaci贸n de las personas con el medio, los ecosistemas y la energ铆a, pero es terriblemente complicado de hilar cuando existe todo un planeta deseando consumir tus recursos.

Si puedes, lucha por un mundo mejor, pero con cabeza, no hagas cosas por hacer. Si est谩s en posici贸n de tomar decisiones, usa estudios cient铆ficos sobre consumos reales de cada cosa, no te dejes llevar por las noticias interesadas y pagadas por los que quieren que todo siga igual.

https://www.felixmoreno.com/no-hagas-nada-felix-moreno/