Una de las cr铆ticas m谩s fuertes al anarquismo (o consecuencialismo) que he escuchado (a menudo de ex anarquistas nada menos) es que es demasiado dif铆cil. Y tal vez lo sea. Los problemas dif铆ciles no tienen soluciones en forma pura. Tienen escalas de compensaciones e inventiva en los m谩rgenes. La mejor apuesta con los problemas dif铆ciles de acci贸n colectiva suele ser que las t谩cticas prosociales y las estructuras de incentivos proliferen r谩pidamente en una cascada de acciones concurrentes. Pero al final del d铆a, si intentas cambiar algo en este jodido mundo, tendr谩s las manos sucias.

驴Est谩n en contra de las 芦reparaciones directas basadas en efectivo禄?

驴Est谩n en contra de los 芦inmigrantes que env铆an remesas a sus familiares en casa禄?

Suponiendo que todos estamos en la misma p谩gina en la que, en relaci贸n con nuestro momento pol铆tico y econ贸mico actual, dar algo de dinero a una persona sin hogar no es inherentemente 茅ticamente malo鈩, entonces podemos reconocer algunos usos dignos del dinero en el mundo real.

As铆 que seguro, algunas t谩cticas est谩n m谩s capturadas y fundamentalmente comprometidas que otras (ver: cr铆ticas al reformismo) y deber铆amos distinguirlas en esta l铆nea, pero si quieren ser puros, entonces cambiar las cosas para mejor no deber铆a ser su objetivo. Interactuar con sistemas complejos significa necesariamente externalidades negativas no intencionadas. Lo mejor que pueden hacer son informes honestos y pivotes a medida que sus t谩cticas se desarrollan a trav茅s de las pruebas, pero al final del d铆a, todas las formas de activismo son una apuesta. Algunos ni帽os nihilistas geniales a menudo ven esta din谩mica y se dan por vencidos en el modelado de sistemas complejos, pero eso me parece una trampa, incluso si las cr铆ticas posizquierdistas del 芦activismo禄 como un concepto ineficaz infundido por un salvador son v谩lidas e importantes. No puedes desmantelar la casa del maestro con las herramientas del maestro, pero a煤n puedes usarlas para arruinar absolutamente algo de la mejor manera posible.

鈥 @CommonLands_us @bronzedaotweets @LandBackDao @40acresdao. Estos son algunos ejemplos. La Web3 definitivamente no ser谩 lo que quieras que sea si el grado de esfuerzo llega solamente hasta se帽alar lo que otras personas no est谩n construyendo. Si necesitas ayuda para entrar en el tema tenemos una chica negra crypto GC.

鈥 Me encantar铆a encontrar una que est茅 establecida para canalizar fondos a la educaci贸n p煤blica, financiando libros de texto precisos, estableciendo fondos en escuelas para que los ni帽os no se endeuden o pasen hambre por no poder pagar sus almuezos, etc.

Entonces todas las cosas son malas y algunas otras cosas son peores. 驴D贸nde nos deja esto? M谩s recientemente, he estado prestando mucha atenci贸n al espacio DeFi como algo que es claramente disruptivo de alguna manera para el capitalismo tal como lo conocemos (es decir, menores obst谩culos para la entrada de personas fuera de las metr贸polis globales para obtener pr茅stamos flash debido a un exceso de colateralizaci贸n ), aun cuando en muchos sentidos replica todos los mismos mecanismos financieros (bonos, derivados, cortos, largos, put, etc.).

驴Comprar y repatriar arte africano robado? 驴Financiar la devoluci贸n de tierras ind铆genas (un amigo m铆o est谩 dirigiendo una cartera colectiva OHM con gnosis safe desde la que han acordado redistribuir las ganancias a los proyectos de devoluci贸n de tierras despu茅s de un a帽o)? 驴Apoyar a los colectivos de artistas del BIPoC? Hace falta mucho descaro para sugerir que toda esta gente es tan est煤pida que no se da cuenta de lo comprometedoras que son sus t谩cticas (aunque Twitter inevitablemente reproduce todas las malas interpretaciones posibles).

Sin embargo, m谩s all谩 de esto, tambi茅n tenemos otras pruebas de concepto en juego en proyectos como KlimaDAO, que en menos de un mes ha comprado m谩s de 10 millones de toneladas de bonos de carbono a帽adiendo una capa de financiaci贸n especulativa en la cima de la misi贸n. Hay muchas cr铆ticas que hacer a los mercados de CO2 en un planeta moribundo, pero si se observan los fondos comprados de forma transparente por la tesorer铆a de KlimaDAO (a trav茅s de Verra y el protocolo Toucan), ver谩n que est谩n apoyando proyectos muy atractivos, como presas hidroel茅ctricas en la India y reforestaciones en Sudam茅rica. Adem谩s, en sus docs y a煤n m谩s en su discord, abordan frontalmente algunas de las cr铆ticas a los mercados de carbono.

驴Es ir贸nico que Klima capture carbono a trav茅s de lo que es esencialmente una base de datos descentralizada y redundante que produce carbono? Claro, la prueba de participaci贸n (Proof of Stake) produce carbono y la prueba de trabajo (Proof of Work) es de lo m谩s horrible. Y, al mismo tiempo, muchos inversores est谩n apostando por los cr茅ditos de carbono, ya que proyectos como Klima DAO aumentan dr谩sticamente el precio al acaparar los cr茅ditos baratos. El hecho de que la tecnolog铆a y los instrumentos financieros que involucran a Klima parezcan estar funcionando como se pretende (aparte del intenso colapso de los precios en este momento me r铆o/lloro) sugiere la perspectiva de una amplia gama de proyectos creativamente impactantes basados en la ciencia clim谩tica. Y de hecho, hay un mont贸n de otros proyectos de blockchain supuestamente libres de carbono, incluyendo la nueva Mobile Coin creada para sincronizar con Signal Messenger, as铆 como otros de corte solarpunk que est谩n siendo financiados.

KlimaDAO es una bifurcaci贸n de OlympusDAO (OHM) que est谩 creando una reserva descentralizada para el ecosistema criptogr谩fico. Yo pensar铆a que la energ铆a de 芦abolir la federaci贸n禄 de esto deber铆a ser la hierba de los ancap, pero ni siquiera los he visto significativamente involucrados, sorprendente (y afortunadamente). Independientemente de las ideolog铆as a las que les pueda gustar la idea, si Olympus sigue funcionando como se anuncia, este proyecto y otros similares podr铆an ser perjudiciales para el capitalismo de los estados-naci贸n a escala internacional. La raz贸n m谩s obvia es que muchos de los proyectos no requieren ninguna prueba de identidad (y mucho menos de ciudadan铆a). Esto por s铆 solo socava el apartheid bancario que es un aspecto del imperialismo global. Adem谩s, como la aplicaci贸n de comercio Robinhood, estos protocolos (especialmente los de redes caras como Ethereum) permiten a la gente ganar dinero con peque帽as cantidades de dinero pero sin la verificaci贸n de la identidad nacional. Funcionan intr铆nsecamente como una especie de negocio internacional de una forma en que las empresas no pueden. Incluso el funcionamiento central de muchos de estos proyectos es una especie de poder dual que podr铆a cambiar dr谩sticamente la relaci贸n de las personas con los estados que las gobiernan a medida que las partes se muestren claramente inferiores. No he o铆do a nadie de OlympusDAO decir que est茅n intentando desbancar al d贸lar como moneda de reserva mundial, pero bien podr铆an hacerlo.

Los Estados tratar谩n de atacar todos los puntos de estrangulamiento centralizados, como la integraci贸n del dinero fiduciario y los impuestos, si los diversos esquemas de criptodivisas se convierten en una amenaza seria. La cuesti贸n es si sus esfuerzos funcionar谩n. Obviamente, los bancos centrales y las agencias reguladoras est谩n muy nerviosos y es probable que se opongan a los sistemas sin permiso para la cooperaci贸n internacional que implican monedas competitivas (incluso cuando los estados y los bancos centrales crean sus propias criptodivisas). Pero, en su mayor parte, no fueron dise帽ados para la escala de descentralizaci贸n que caracteriza a la web3. Sorprendentemente, este p谩rrafo de Foreign Policy lo resume muy bien:

芦la Administraci贸n de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se cre贸 para regular a Merck y Pfizer, no a 1 mill贸n de biohackers; la Administraci贸n Federal de Aviaci贸n se cre贸 para Boeing y Airbus, no para 1 mill贸n de aficionados a los drones; y la Comisi贸n de Valores de Estados Unidos se cre贸 para perseguir a Goldman Sachs y Morgan Stanley, no a 1 mill贸n de desarrolladores de Web3禄.

En contraste con este modo de fracaso sist茅mico, en la web3 suele haber un grado de libertad sin ley y de responsabilidad colectiva que es posible a trav茅s de protocolos democr谩ticos.

Pero nuestra imaginaci贸n no deber铆a detenerse ah铆. 驴Qu茅 pasar铆a si se pudiera pagar por dar dinero directamente a los campesinos (agricultores ind铆genas de subsistencia) que administran y protegen la tierra sagrada de las multinacionales extractivas e imperialistas? Es extra帽o, pero ser铆a genial, 驴verdad? Esto es lo que proyectos como Kolektivo DAO ya est谩n haciendo.

Hay un punto m谩s amplio aqu铆 sobre los incentivos, un dominio al que la mayor铆a de los izquierdistas le dan poca importancia fuera de los grandes textos antiguos. Parte de esto puede ser una reacci贸n comprensible contra los que piensan que s贸lo se puede teorizar c贸mo ser铆a un mundo futuro y otra parte puede ser una t谩ctica defensiva para enturbiar las aguas contra las cr铆ticas sobre los abusos dentro de la izquierda. En cualquier caso, el punto b谩sico es que los incentivos importan cuando se trata de construir el mundo que queremos (o cuando intentamos evitar que el que tenemos se deslice hacia el apocalipsis).

Con el dinero programable y los contratos inteligentes se pueden, hasta cierto punto, crear incentivos cooperativos siguiendo la teor铆a de juegos en el aqu铆 y ahora de la forma en que los comunistas autoritarios piensan que lo har铆a el Nuevo Hombre Socialista (pero de alguna manera nunca lo hace) o que el capitalismo muele en el pavimento. El capitalismo se caga en los bienes comunes medioambientales y los an谩lisis ostromianos se enfrentan a graves problemas de escala cuando intentamos aplicarlo a los bienes comunes globales sin la creaci贸n de confianza local. Pero, 驴qu茅 pasar铆a si no se necesitara la confianza personal para escalar el malvado problema de la administraci贸n global? No estoy diciendo que las DAOs solucionen esto (particularmente por s铆 mismas), pero hay muchas que est谩n haciendo innovaciones interesantes en ese campo.

Un pu帽ado de proyectos se centran ahora en estas innovaciones en la administraci贸n desde un punto de vista ostromiano, llegando incluso a adoptar el An谩lisis y Desarrollo Institucional (DAI) de Ostrom en su totalidad en los objetivos de sus proyectos. GitcoinDAO, The CommonsStack, Token Engineering Commons, 1Hive y PrimeDAO est谩n trabajando para construir herramientas que permitan la cooperaci贸n entre DAOs y protocolos. Todos ellos son ostensiblemente, en su mensajer铆a hacia el exterior y en su pr谩ctica diaria, proyectos gobernados colectivamente que est谩n tratando de construir herramientas y componentes de c贸digo abierto y de libre acceso para que las econom铆as cooperativas se escalen a s铆 mismas en las cadenas de bloques. Mientras que hay un movimiento dentro del espacio blockchain en general hacia las 芦dictaduras progresivas禄, donde las empresas y los protocolos comienzan como fuertemente dirigidos por los fundadores, tanto en su visi贸n del producto como en su propiedad, proyectos como 1Hive pretenden mostrar que comenzar con la comunidad primero es viable, incluso en lo que respecta a la acu帽aci贸n del ajuste producto-comunidad frente al ajuste producto-mercado. GitcoinDAO ha invertido 40 millones de d贸lares en la comunidad de c贸digo abierto utilizando la votaci贸n cuadr谩tica para que la gente exprese mejor sus preferencias. Y no se trata de otra organizaci贸n ben茅fica, sino que utilizan estas subvenciones para financiar proyectos que construyen componentes de c贸digo abierto que luego retroalimentan la econom铆a creada por Gitcoin, con el objetivo final de construir y financiar bienes p煤blicos sostenibles. Solidaridad, no caridad.

Est谩 claro que hay una corriente muy fuerte que trata de empujar las finanzas especulativas hacia bienes p煤blicos sostenibles en los que la mayor铆a de la gente puede participar y beneficiarse. CommonsStack es un ejemplo de ello: est谩 constituida en Suiza como una fundaci贸n para limitar la responsabilidad de sus participantes, y puedes unirte por tan s贸lo 425 d贸lares (pagados en DAI), o puedes asumir tareas y abrirte camino. Est谩n estrictamente estructurados para limitar algunos de los peores comportamientos acumulativos de las finanzas especulativas.

Se puede argumentar (principalmente por parte de los marxistas) que las finanzas especulativas son intr铆nsecamente malas. Y claro, cualquiera con acceso a Internet puede comprobar hasta qu茅 punto nuestro mundo est谩 siendo jodido por el juego puramente interesado de los ultra-ricos (aunque esta cr铆tica ignora la evidencia de la historia del capitalismo realmente existente, as铆 como la historia de los mercados realmente existentes que han operado en sociedades sin Estado). Pero incluso si las DeFi heredan la l贸gica de las TradFi en muchos aspectos, hay una brecha bastante grande entre dar a tu amigo algo de madera para que pueda construir un columpio del que ambos os beneficiar茅is y la bolsa de Estados Unidos (4).

Tambi茅n est谩 el valor de la experiencia vivida, tanto en t茅rminos de exponer a la gente a nuevas posibilidades como de impartir la experiencia necesaria para encarnar formas de vida alternativas. Una de las cosas m谩s desafortunadas de los movimientos socialistas de masas del siglo XIX y principios del XX fue el fracaso a la hora de promover formas alternativas de hacer las cosas en el aqu铆 y el ahora (alentados por una visi贸n que consideraba que el cambio social ven铆a de los buenos socialistas que se apoderaban de la industria centralizada de masas por medios electorales o revolucionarios). Un gran problema de un modelo de cambio social que postula grandes rupturas entre formas radicalmente diferentes de hacer las cosas es que la gente (incluso los radicales) realmente subestima lo complejo que es nuestro mundo actual y lo mucho que nos valemos del 芦sentido com煤n禄 acumulado. La construcci贸n de partes del nuevo mundo en el armaz贸n del mundo actual nos permite detectar posibles modos de fracaso y generar un nuevo sentido com煤n que puede ayudar a evitar lo peor de la desorientaci贸n en caso de que se produzca un cambio significativo a escala.

Adem谩s, la experiencia vivida o la exposici贸n a alternativas es para la mayor铆a de la gente el argumento m谩s persuasivo para considerar un mundo diferente, por no hablar de luchar por 茅l. Y esto no es s贸lo una especulaci贸n (jaja). Por ejemplo, hasta finales del siglo XIX, la clase de personas m谩s propensas a ser anticapitalistas radicales no era la de los trabajadores de masas despose铆dos, sino la de los artesanos calificados que luchaban contra las amenazas a su autonom铆a. Hay que dar a la gente algo concreto y 煤til que pueda experimentar, trabajar o proteger, no promesas sobre un futuro mejor basadas en argumentos abstractos.

Asumiendo Riesgos

Las criptomonedas, las DAOs y similares no son intr铆nsecamente radicales, en mi opini贸n, y no son acci贸n directa (aunque a veces parecen conseguir los bienes). Como otras t谩cticas, son s贸lo herramientas. Las protestas pueden usarse para cosas extremadamente est煤pidas, como el negacionismo del COVID-19, o para cosas incre铆bles, como derrocar reg铆menes autoritarios corruptos o recuperar tierras ind铆genas. S贸lo depende del contexto y la aplicaci贸n. Estas nuevas formas de tecnolog铆a van a seguir perturbando o reforzando las diversas instituciones que claramente no son capaces de manejar los diversos problemas y riesgos existenciales a los que todos nos enfrentamos.

Las DeFi son intr铆nsecamente arriesgadas. Las finanzas especulativas son juegos de azar y hay muchos mercachifles por ah铆. No me cabe duda de que hay muchas burbujas de criptomonedas que est谩n a punto de estallar, incluso junto con muchos otros proyectos de criptomonedas que probablemente explotar谩n en utilidad y valor durante la pr贸xima d茅cada. Pero dicho esto, si existe una v铆a para que un colectivo de trabajadores sexuales, activistas o artistas aut贸nomos marginados puedan compartir un fondo de ahorros con un 150% de TNA (tasa nominal anual, es decir, tu banco te da un 0,06% de bonificaci贸n por dejarles usar tu dinero) y unos rendimientos de riesgo relativamente bajos, entonces tiene sentido al menos sentir curiosidad. Mejor a煤n cuando la mayor铆a de estos proyectos son completamente de c贸digo abierto, fuertemente auditados de forma independiente, y cuentan con recompensas incorporadas por descubrir errores.

Los ancaps, fascistas y libertarios de derechas continuar谩n haci茅ndose cripto ricos (y desperdiciando dinero en varias estafas ponzi), mientras desarrollan su infraestructura e influencia en estos espacios, independientemente de que los anticapitalistas, los queers, los BIPoC y otras personas marignalizadas comiencen a afirmar su presencia en los entornos en que Pepe la rana suele pasearse. Personalmente, si hay un 0,00001% de posibilidades de que todos mis amigos radicales puedan jubilarse y dedicar sus vidas al trabajo significativo que s茅 que har铆an, al mismo tiempo que apoyan tecnolog铆a emergente que puede ser utilizada para fines m谩s radicales, entonces estoy m铆nimamente .

Tambi茅n est谩 el potencial muy poco apreciado de la financiaci贸n de los bienes p煤blicos. El estado de bienestar socialdem贸crata de mediados de siglo mejor贸 leg铆timamente las cosas para mucha gente. Pero ten铆a graves defectos, sobre todo que estaba fundamentalmente ligado a los mecanismos de un Estado-naci贸n que ten铆a que generar ingresos fiscales mediante el fortalecimiento del capitalismo y tambi茅n cre贸 un 煤nico punto de fallo que era f谩cil de atacar. Los bienes p煤blicos financiados y coordinados mediante el uso de la cadena de bloques est谩n mucho menos expuestos a estos problemas. Proyectos como Protocol Labs e IPFS est谩n trabajando en la infraestructura p煤blica para combatir AWS, etc. Adem谩s, la relativa falta de innovaci贸n en este 谩rea (porque ha estado ligada al Estado, ya que las formas m谩s descentralizadas de ayuda mutua se han agotado) significa potencialmente que hay un mont贸n de fruta al alcance de la mano ahora que cosas como la inform谩tica o la fabricaci贸n casera se han vuelto significativamente m谩s baratas. Tambi茅n hay importantes recursos que podr铆an emplearse aqu铆 (v茅ase c贸mo para su campa帽a de 2016 Bernie Sanders recaud贸 200.000.000 de d贸lares). Puede que no parezca mucho si lo comparamos con lo que Estados Unidos y otros gobiernos gastan en bienestar, pero si tengo raz贸n en cuanto a que la fruta que pende de un hilo est谩 sin recoger, millones dirigidos por una red polic茅ntrica de organizaciones aut贸nomas (como hacen actualmente proyectos como el incre铆ble Open Collective que est谩 trazando una 芦salida a la comunidad芦) pueden conseguir mucho m谩s que las grandes burocracias gubernamentales que tienen miles de millones detr谩s (5).

El futuro de las DAOs probablemente no ser谩 intr铆nsecamente bueno. Forman parte de una ola de tecnolog铆a de superempoderamiento que podr铆a tener un atractivo universal tanto para los buenos como para los malos, y no hay forma de evitar que los malos la aprovechen tambi茅n. Seguro que hay estafas de transferencia de riqueza de capitales de riesgo (6) y recaudaciones de fondos para nazis, pero no intentas abolir los libros porque hay algunos terribles. En su lugar, se intenta aprovechar lo que se puede para el bien. El tren ha salido de la estaci贸n y no podemos ir marcha atr谩s. Como dijo mi amigo Jahed: 芦O participas y doblas la voluntad de esta cosa en tu direcci贸n, o literalmente eliminas tu propia agencia y te conviertes en un personaje no jugable. No hay raz贸n para convertirte en un NPC禄. Obviamente, este dominio no es accesible o deseable para todo el mundo, pero incluso si crees que la criptograf铆a es la 煤ltima etapa del capitalismo tard铆o, sigue teniendo sentido entender realmente c贸mo funciona para poder hacer algo m谩s que reaccionar sin sentido ante ella.

A ninguno de nosotros nos gusta el capitalismo, pero hay puntos de presi贸n colectivos liberadores, ilegibilidad y mecanismos de elusi贸n dentro de los sistemas de intercambio que las culturas comerciales marginadas y otras siempre han utilizado. S茅 que no voy a convencer a los insurrectos nihilistas anti-civilizaci贸n con estas diatribas (aunque teniendo en cuenta la cantidad de mensajes en Twitter, tal vez se animen y saluden a una potencial DAO de Abolish Civilization), pero espero que los izquierdistas amigables con la tecnolog铆a, los anarquistas, los solarpunks, los mutualistas, las cooperativas, los colectivos, los espacios de organizaci贸n y las comunidades que hist贸ricamente han sido las primeras en adoptar las nuevas tecnolog铆as, como las trabajadoras sexuales, lo consideren m谩s profundamente.

Puede que no haya activismo 茅tico bajo el capitalismo, pero probablemente deber铆an intentarlo.