Determinados medios de comunicaci贸n que todos conocemos, adem谩s de competir con las redes sociales en buscar la audiencia por la audiencia como sea y deberse m谩s al periodismo/espect谩culo que a la informaci贸n con rigor, tambi茅n se encargan de fomentar debates espurios a partir de una interpretaci贸n sesgada o tergiversada de la actualidad, sobre todo si a esos medios les interesa esa manipulaci贸n en raz贸n a la fuente de la noticia.

El ministro de Consumo Alberto Garz贸n, uno de los que m谩s discretamente est谩 llevando su departamento -sin atreverse a disciplinar como deber铆a el problema del juego en Espa帽a-, hizo esta semana una seria llamada de atenci贸n concorde con la de la Organizaci贸n Mundial de Salud. Esto es, que en nuestro pa铆s consumimos un kilo de carne a la semana por habitante y eso es por lo menos el doble de lo que deber铆amos ingerir. Es preciso, por lo tanto, reducir el consumo de ese producto, sin que el ministro dijera para nada que se dejara de consumir.

Esa reducci贸n, desde un punto de mira personal y ego铆sta, es algo que incumbe a nuestra salud, por las enfermedades que comporta el exceso, pero que tambi茅n afecta al planeta y sus ecosistemas, cuya salud es cada vez m谩s deficiente, siendo la 煤nica casa habitable de la que disponemos. Los expertos han alertado estos d铆as de que es probable que m谩s de 1.000 millones de animales marinos de la costa canadiense del Pac铆fico hayan muerto a causa de la 煤ltima ola de calor r茅cord.

Datos as铆 est谩n a disposici贸n del respetable, por lo que si este se hiciera respetar deber铆a sentirse llamado al bochorno y rechazo de manifestaciones como las del jefe de la oposici贸n, remedando al Aznar m谩s tabernario a prop贸sito del consumo de vino, o las del Page manchego, despreciando y manipulado con desfachatada inercia anticomunista las palabras del ministro.

En cuanto a la manifestaci贸n del presidente del Gobierno, intentando ridiculizar a uno de sus ministros, me parecen lesivas para su persona y dejan muy tocada la seriedad de una de las propuestas que conforman su Plan para Espa帽a 2050, donde se hace constar que 鈥渄istintos informes indican que el consumo de carne de la poblaci贸n espa帽ola es entre dos y cinco veces superior al recomendable鈥, por lo que ser谩 necesario 鈥渞educir el consumo de ciertas materias primas y productos鈥. No caben por lo tanto chacotas como la de S谩nchez: 鈥淪e lo dir茅 en t茅rminos muy personales: a m铆, donde me pongan un chulet贸n al punto鈥. Eso es imbatible. Gracias鈥.

Eso, remedando tambi茅n al Aznar vinatero, es hacerle el juego a los interesados manipuladores de la noticia, adem谩s de poner en entredicho los programas que S谩nchez dice defender -en detrimento una vez m谩s de la coherencia del Partido Socialista- y dejar mal a un miembro de su propio ejecutivo, quien solo se limit贸 a ser coherente con los requisitos para que la salud humana y ambiental del planeta no vayan a peor.

Por si eso no fuera suficientemente lamentable, m谩s lo es si se repara que estos falsos debates se suscitan cuando se tienen pendientes importantes asuntos que competen a la agenda legislativa en curso. Ah铆 siguen la derogaci贸n de la reforma laboral del anterior gobierno, el incremento del salario m铆nimo, la Ley de Vivienda y la olvidada y repudiable Ley Mordaza, sobre cuya vigencia no se sabe la prolongaci贸n que puede tener.