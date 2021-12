–

De parte de Arrezafe December 28, 2021 46 puntos de vista

CTXT

– 2/12/2021

Geopolítica de las

renovables

La transición energética

es crucial, pero es imposible concebirla como una mera sustitución

de energías fósiles por renovables

Pensar que la transición

energética consiste en sustituir energías fósiles por renovables

es irreal. Su mera sustitución es imposible, dice Joan Martínez

Alier, nuestro más ilustre experto en economía ecológica. En la

misma

entrevista con Naiz, el investigador de los límites minerales

del planeta Antonio Valero pone un claro ejemplo: “Una instalación

fotovoltaica utiliza 25 veces más materiales que una central térmica

convencional. Un aerogenerador te da como mucho entre dos y cinco

megavatios. Para llegar a un gigavatio, que es lo que te da una

central térmica de carbón, necesitas un mínimo de 20 generadores.

Pero ese aerogenerador trabaja 2.000 horas al año, frente a las

6000/7000 horas de la central. Es decir, necesitas como mínimo 60

torres de más de 100 metros. Y en cada una de esas torres hay

neodimio, praseodimio, disprosio, boro, acero, aluminio. Además, si

quieres almacenar la energía necesitarás litio, cobalto, manganeso

y cobre. Muchos de esos materiales son críticos y además se

obtienen mediante combustibles fósiles”.



A la guerra por el

coche eléctrico

Según un

informe de la Agencia Internacional de la Energía, si se quieren

cumplir los objetivos climáticos, la demanda de minerales para

tecnologías energéticas limpias se multiplicará por lo menos por

cuatro en 2040 y mucho más aún en el caso de los minerales para el

coche eléctrico, que necesita cobalto, grafito, litio, manganeso y

tierras raras para sus baterías y motores. Hoy ese coche apenas

representa el 1% del parque de automóviles, pero antes de diez años

representará el 15% de las ventas de automóviles. La AIE estima que

en veinte años la demanda de litio se multiplicará por cincuenta y

la de cobalto y grafito por treinta.

Fuente: The Role of

Critical Minerals in Clean Energy Transitions / IEA

Todo el mundo entiende

hasta qué punto el control del petróleo ha determinado y determina

las relaciones internacionales: las guerras del Golfo Pérsico, el

conflicto de Siria, el cambio de régimen en Libia, la intervención

en Irak, las presiones y embargos contra Irán y Venezuela, donde ese

recurso escapa al control de Estados Unidos, o las sanciones contra

Rusia, potencia energética internacionalmente autónoma. El

imperialismo de los recursos petroleros es algo bien conocido para la

geopolítica desde por lo menos la Primera Guerra Mundial, cuando las

potencias europeas pugnaron por el control del Golfo Pérsico. Pero

si los yacimientos de gas y petróleo se encuentran un poco por

doquier en el mundo, desde América, hasta Eurasia, pasando por

África y todos los océanos, la producción de muchos de los

minerales vitales para la transición energética hacia las

renovables está mucho más concentrada geográficamente.



La mayor parte del

mineral de cobre lo suministran solo cuatro países: Chile,

Argentina, Perú y la República Democrática del Congo. China

responde del 70% del suministro de tierras raras. El grueso del litio

procede de tres países, Australia, Argentina y Chile, y el 80% de la

producción de cobalto procede de la República Democrática del

Congo.

“Un simple vistazo a la

localización de tales concentraciones sugiere que la transición

hacia energías verdes prevista por el presidente Biden y otros

líderes mundiales puede toparse con graves problemas geopolíticos,

no muy diferentes a los que en el pasado generaron la dependencia del

petróleo”, dice Michael Klare, un conocido especialista en

geopolítica de los recursos.

Primera potencia militar,

los Estados Unidos están bastante escasos de recursos fundamentales

–como níquel, zinc o tierras raras– para el nuevo paradigma.

China, que tiene mucho de lo último, es vista como adversario y la

campeona mundial en cobalto, la República Democrática del Congo,

es, seguramente, uno de los países más turbulentos del planeta. Si

para solucionar los dilemas prácticos de estos nuevos recursos

imprescindibles para un despliegue acelerado de las tres figuras

clave de la nueva energética (paneles solares, turbinas eólicas y

coches eléctricos) se utilizan los mismos métodos empleados

actualmente con el petróleo, el mundo tiene por delante una

perspectiva de agudos conflictos que, simplemente, ya no puede

permitirse.

Sin decrecimiento no

hay futuro

Pero incluso sin ese

escenario de conflicto entre potencias por los recursos, su mera

extracción exige una intensiva utilización de combustible fósil,

ácidos, sustancias tóxicas y agua que causan enormes perjuicios

humanos en todo el planeta. Martínez Alier que lleva años

confeccionando con un equipo internacional un Atlas

de conflictos ambientales, dice que, “hace 20 años no sabíamos

ni qué era el litio o el cobalto, y ahora tenemos 150 materiales que

generan muchos conflictos”. Todo esto nos devuelve al inicio: la

transición energética es crucial, pero es imposible concebirla como

una mera sustitución de energías fósiles por renovables. Hace

falta un cambio de mentalidad, lo que, desde luego, no es una

cuestión de angelismo individual, sino una acción política

colectiva, imposible sin iniciativas públicas, planificación, y

estricta cooperación internacional. Imposible, quizá también, sin

una catástrofe que abra los ojos a ese bicho humano colectivo que

solo aprende a batacazos, y a veces ni siquiera. El tiempo dirá…

En cualquier caso, sin

decrecimiento, a menos que se empiece a dejar de crecer, sin un

relativo empobrecimiento de los más ricos globales que disminuya la

demanda de recursos naturales y la generación de residuos, no hay

transición energética posible ni salida de la crisis de

civilización.



Occidente y Oriente

En países como China,

cuyos gobiernos conservan cierta capacidad de planificación a medio

y largo plazo, es imaginable una gobernanza sobre el vector del

decrecimiento, pero ¿y en los países más ricos occidentales?

Durante décadas, su población ha sido educada en el egoísmo

individualista y en el consumo a ultranza, perdiendo por el camino

cualquier otra perspectiva. Se dirá, y con razón, que pocas

sociedades hay más ávidas consumidoras que la china, pero allí se

conserva una capacidad de sacrificio y disciplina colectiva que ha

desaparecido en las sociedades occidentales. El sujeto de esas

sociedades, el “ciudadano” que ha sido reducido por el

neoliberalismo a mero “consumidor-contribuyente”, se parece mucho

a un perfecto inútil desde este punto de vista. Las actitudes

sociales ante la pandemia han vuelto a mostrar ese contraste entre

los masivos botellones y las manifestaciones, por un lado, y los

estrictos y disciplinados confinamientos asiáticos, que los miopes

reducen a meras diferencias entre “libertad” y “autoritarismo”.





No hay economía

ecológica sin justicia social. El cambio energético es para vivir

de otra manera. De una manera más simple, más tranquila y menos

frenética. Como dice el economista ecológico Tim Jackson, en

Prosperidad sin crecimiento, “la prosperidad tiene que ver con la

calidad de nuestras vidas y relaciones, con la solidez de nuestras

comunidades, y con un sentido de propósito individual y colectivo.

La prosperidad tiene que ver con la esperanza. Esperanza para el

futuro, esperanza para nuestros hijos, esperanza para nosotros

mismos”. Nada de todo eso se puede conseguir sin decrecimiento, es

decir sin configurar una vida mucho más austera y “pobre” para

los criterios actuales.

En Occidente, los

gobiernos son esclavos de la dinámica creada por el capitalismo

neoliberal: son incapaces de formular un programa de empobrecimiento

sin perder rotundamente las siguientes elecciones ante rivales que

prometan a los “contribuyentes-consumidores” lo imposible: evitar

el desastre manteniendo o incrementando los actuales niveles de

metabolismo social. En Asia el panorama quizás esté más abierto a

una dinámica realista. No es un problema de “democracia” y “autoritarismo”, sino, me parece, de algo anterior y mucho más

básico. De ahí la importancia del relevo de potencia hacia Asia al

que acaso estemos asistiendo en el mundo de hoy.



â˜