–

De parte de CGT Fesi Bac December 11, 2022 171 puntos de vista

Estimad@s compa帽er@s, 48 horas despu茅s de la firma del acuerdo para la 鈥減seudo subida鈥 pactada por la AEB, CCOO y UGT, algunos Bancos aprobaron y comunicaron a sus empleados medidas paliativas de los efectos de la inflaci贸n y subidas de tipo de inter茅s, que van m谩s all谩 del acuerdo del 29 de noviembre.

Por poner un ejemplo, BBVA ha acordado: de la subida del 4,5%, un 2,5% estar谩 garantizado (o al menos 1.000 euros) sin posibilidad de ser absorbido; subir la aportaci贸n al plan de pensiones (aunque no ayuda pagar la cesta de la compra ni la hipoteca); posibilidad de formalizar pr茅stamos a tipo fijo para compraventa de vivienda habitual a sus empleados.

No alcanza ni de lejos lo que reclamamos desde CGT: la no absorci贸n del 4,5% para toda la plantilla y establecer medidas para los pr茅stamos hipotecarios de empleados que mitiguen la subida de tipos (hipotecas a tipo fijo, poner un tope al eur铆bor aplicado a las hipotecas, etc.), pero al menos entienden y asumen que lo firmado es un desprop贸sito.

Es una cuesti贸n de voluntad y en el caso de DEUTSCHE BANK, con unos beneficios en el tercer trimestre del a帽o de 1.115 millones de euros, no hay excusas para no tomar medidas similares.

Por ello, emplazamos a la empresa a que convoque a la representaci贸n sindical de Deutsche Bank para solventar esta situaci贸n de forma satisfactoria para toda la plantilla.

TUS COMPA脩ER@S, TUS DELEGAD@S, TU SINDICATO